Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Por que bocejamos? O gesto involuntário que diz muito sobre o corpo

RF
Redação Flipar
  • Durante anos, acreditou-se que o bocejo servia apenas para aumentar a oxigenação do cérebro. Hoje, essa explicação é considerada incompleta.
    Durante anos, acreditou-se que o bocejo servia apenas para aumentar a oxigenação do cérebro. Hoje, essa explicação é considerada incompleta. Foto: imagem gerada por i.a
  • Pesquisas mais recentes indicam que o bocejo ajuda a regular a temperatura cerebral. Ao abrir bem a boca e inspirar profundamente, ocorre um leve “resfriamento” do cérebro.
    Pesquisas mais recentes indicam que o bocejo ajuda a regular a temperatura cerebral. Ao abrir bem a boca e inspirar profundamente, ocorre um leve “resfriamento” do cérebro. Foto: Imagem de gdgrafik por Pixabay
  • Esse ajuste térmico pode melhorar a atenção, a vigilância e o desempenho mental. Por isso, bocejamos mais quando estamos cansados, entediados ou sonolentos.
    Esse ajuste térmico pode melhorar a atenção, a vigilância e o desempenho mental. Por isso, bocejamos mais quando estamos cansados, entediados ou sonolentos. Foto: imagem gerada por i.a
  • O bocejo também aparece em momentos de transição do estado mental. É comum ao acordar, antes de dormir ou quando mudamos de uma tarefa para outra.
    O bocejo também aparece em momentos de transição do estado mental. É comum ao acordar, antes de dormir ou quando mudamos de uma tarefa para outra. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além do aspecto fisiológico, há um forte componente social no bocejo. Ele não é apenas uma resposta automática do corpo.
    Além do aspecto fisiológico, há um forte componente social no bocejo. Ele não é apenas uma resposta automática do corpo. Foto: imagem gerada por i.a
  • O chamado bocejo contagioso ocorre quando bocejamos ao ver, ouvir ou até ler sobre alguém bocejando. Nem todo mundo é igualmente suscetível a isso.
    O chamado bocejo contagioso ocorre quando bocejamos ao ver, ouvir ou até ler sobre alguém bocejando. Nem todo mundo é igualmente suscetível a isso. Foto: imagem gerada por i.a
  • Estudos mostram que o bocejo contagioso está ligado à empatia. Pessoas mais sensíveis às emoções alheias tendem a “pegar” bocejos com mais facilidade.
    Estudos mostram que o bocejo contagioso está ligado à empatia. Pessoas mais sensíveis às emoções alheias tendem a “pegar” bocejos com mais facilidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Esse tipo de bocejo costuma surgir a partir da infância, geralmente após os quatro anos. Isso coincide com o desenvolvimento das habilidades sociais.
    Esse tipo de bocejo costuma surgir a partir da infância, geralmente após os quatro anos. Isso coincide com o desenvolvimento das habilidades sociais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Uma hipótese é que o bocejo sincronize comportamentos. Em grupos, ele pode ajudar a alinhar estados de alerta ou descanso entre os indivíduos.
    Uma hipótese é que o bocejo sincronize comportamentos. Em grupos, ele pode ajudar a alinhar estados de alerta ou descanso entre os indivíduos. Foto: imagem gerada por i.a
  • O cérebro participa ativamente desse processo, envolvendo áreas relacionadas à imitação e às emoções. Por isso, não é algo fácil de controlar.
    O cérebro participa ativamente desse processo, envolvendo áreas relacionadas à imitação e às emoções. Por isso, não é algo fácil de controlar. Foto: Freepik/kjpargeter
  • Curiosamente, pessoas com certos transtornos neurológicos apresentam menos bocejo contagioso. Isso fortalece a ligação com os circuitos da empatia.
    Curiosamente, pessoas com certos transtornos neurológicos apresentam menos bocejo contagioso. Isso fortalece a ligação com os circuitos da empatia. Foto: Gerd Altmann pixabay
  • O bocejo não é exclusivo dos humanos: vários animais também bocejam como parte de comportamentos ligados ao sono, estresse ou comunicação social.
    O bocejo não é exclusivo dos humanos: vários animais também bocejam como parte de comportamentos ligados ao sono, estresse ou comunicação social. Foto:
  • Cães, gatos, macacos, leões, aves e até peixes já foram observados bocejando em diferentes situações.
    Cães, gatos, macacos, leões, aves e até peixes já foram observados bocejando em diferentes situações. Foto: Imagem de vargazs por Pixabay
  • Apesar dos avanços, o bocejo ainda guarda mistérios. Nenhuma teoria isolada explica completamente todas as suas funções.
    Apesar dos avanços, o bocejo ainda guarda mistérios. Nenhuma teoria isolada explica completamente todas as suas funções. Foto: Imagem de Sammy-Sander por Pixabay
  • Mesmo assim, ele segue sendo um sinal de conexão entre corpo e mente. E, quase inevitavelmente, de conexão entre as pessoas também.
    Mesmo assim, ele segue sendo um sinal de conexão entre corpo e mente. E, quase inevitavelmente, de conexão entre as pessoas também. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay