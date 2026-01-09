Galeria
O hábito de estalar os dedos pode causar artrite? Veja se é mito ou verdade
Por décadas, acreditou-se que o som indicaria desgaste das articulações. Essa ideia passou de geração em geração sem base científica sólida. Muita gente se sente bem estalando dedos e acha que isso até relaxA. Foto: imagem gerada por i.a
O “estalo” ocorre quando bolhas de gás se formam no líquido sinovial. Ao mudar a pressão dentro da articulação, elas colapsam e produzem o som. O processo não envolve atrito direto entre ossos. Portanto, não há dano estrutural imediato nas articulações. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
O problema é que dependendo do caso a pessoa pode acabar sentindo incômodo ou dor. Mas não há relação comprovadamente direta com alguma doença mais grave. Foto: imagem gerada por i.a
Estudos observacionais acompanharam pessoas que estalam os dedos por anos. Não foi encontrada maior incidência de artrite nesses grupos. Foto: imagem gerada por i.a
Um caso famoso acompanhou um médico que estalava os dedos de apenas uma mão. Após décadas, não houve diferença entre as mãos. Foto: imagem gerada por i.a
A artrite tem causas multifatoriais, como genética, idade e inflamação crônica. Há também influência de sobrecarga e lesões repetidas. Foto: imagem gerada por i.a
O hábito, por si só, não altera cartilagens nem acelera degeneração. Assim, não é considerado fator de risco para artrite. Foto: Imagem de IAOM-US por Pixabay
No entanto, estalar os dedos com força excessiva pode causar desconforto. Em casos raros, pode haver distensão de ligamentos. Foto: Imagem de Septimiu Balica por Pixabay
Algumas pessoas relatam inchaço ou sensibilidade após o estalo frequente. Esses sintomas costumam ser leves e temporários. Foto: Imagem de PeachMoon por Pixabay
Especialistas em ortopedia e reumatologia reforçam: não há ligação comprovada com artrite. A ciência atual sustenta que é um mito. Foto: Imagem de Kevin Revelo por Pixabay
Se houver dor persistente nas mãos, a causa deve ser investigada. Pode envolver tendinites, inflamações ou esforço repetitivo. Foto: Imagem de R+R Medicinals por Pixabay
Manter articulações saudáveis depende mais de exercícios e postura. Alimentação equilibrada e controle do peso também ajudam. Foto: Youtube/ Receitas Praticas
Em resumo, estalar os dedos não causa artrite. O alerta popular é um mito, embora a moderação continue sendo prudente. Foto: imagem gerada por i.a
