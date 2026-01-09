Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

O hábito de estalar os dedos pode causar artrite? Veja se é mito ou verdade

RF
Redação Flipar
  • Por décadas, acreditou-se que o som indicaria desgaste das articulações. Essa ideia passou de geração em geração sem base científica sólida. Muita gente se sente bem estalando dedos e acha que isso até relaxA.
    Por décadas, acreditou-se que o som indicaria desgaste das articulações. Essa ideia passou de geração em geração sem base científica sólida. Muita gente se sente bem estalando dedos e acha que isso até relaxA. Foto: imagem gerada por i.a
  • O “estalo” ocorre quando bolhas de gás se formam no líquido sinovial. Ao mudar a pressão dentro da articulação, elas colapsam e produzem o som. O processo não envolve atrito direto entre ossos. Portanto, não há dano estrutural imediato nas articulações.
    O “estalo” ocorre quando bolhas de gás se formam no líquido sinovial. Ao mudar a pressão dentro da articulação, elas colapsam e produzem o som. O processo não envolve atrito direto entre ossos. Portanto, não há dano estrutural imediato nas articulações. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
  • O problema é que dependendo do caso a pessoa pode acabar sentindo incômodo ou dor. Mas não há relação comprovadamente direta com alguma doença mais grave.
    O problema é que dependendo do caso a pessoa pode acabar sentindo incômodo ou dor. Mas não há relação comprovadamente direta com alguma doença mais grave. Foto: imagem gerada por i.a
  • Estudos observacionais acompanharam pessoas que estalam os dedos por anos. Não foi encontrada maior incidência de artrite nesses grupos.
    Estudos observacionais acompanharam pessoas que estalam os dedos por anos. Não foi encontrada maior incidência de artrite nesses grupos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Um caso famoso acompanhou um médico que estalava os dedos de apenas uma mão. Após décadas, não houve diferença entre as mãos.
    Um caso famoso acompanhou um médico que estalava os dedos de apenas uma mão. Após décadas, não houve diferença entre as mãos. Foto: imagem gerada por i.a
  • A artrite tem causas multifatoriais, como genética, idade e inflamação crônica. Há também influência de sobrecarga e lesões repetidas.
    A artrite tem causas multifatoriais, como genética, idade e inflamação crônica. Há também influência de sobrecarga e lesões repetidas. Foto: imagem gerada por i.a
  • O hábito, por si só, não altera cartilagens nem acelera degeneração. Assim, não é considerado fator de risco para artrite.
    O hábito, por si só, não altera cartilagens nem acelera degeneração. Assim, não é considerado fator de risco para artrite. Foto: Imagem de IAOM-US por Pixabay
  • No entanto, estalar os dedos com força excessiva pode causar desconforto. Em casos raros, pode haver distensão de ligamentos.
    No entanto, estalar os dedos com força excessiva pode causar desconforto. Em casos raros, pode haver distensão de ligamentos. Foto: Imagem de Septimiu Balica por Pixabay
  • Algumas pessoas relatam inchaço ou sensibilidade após o estalo frequente. Esses sintomas costumam ser leves e temporários.
    Algumas pessoas relatam inchaço ou sensibilidade após o estalo frequente. Esses sintomas costumam ser leves e temporários. Foto: Imagem de PeachMoon por Pixabay
  • Especialistas em ortopedia e reumatologia reforçam: não há ligação comprovada com artrite. A ciência atual sustenta que é um mito.
    Especialistas em ortopedia e reumatologia reforçam: não há ligação comprovada com artrite. A ciência atual sustenta que é um mito. Foto: Imagem de Kevin Revelo por Pixabay
  • Se houver dor persistente nas mãos, a causa deve ser investigada. Pode envolver tendinites, inflamações ou esforço repetitivo.
    Se houver dor persistente nas mãos, a causa deve ser investigada. Pode envolver tendinites, inflamações ou esforço repetitivo. Foto: Imagem de R+R Medicinals por Pixabay
  • Manter articulações saudáveis depende mais de exercícios e postura. Alimentação equilibrada e controle do peso também ajudam.
    Manter articulações saudáveis depende mais de exercícios e postura. Alimentação equilibrada e controle do peso também ajudam. Foto: Youtube/ Receitas Praticas
  • Em resumo, estalar os dedos não causa artrite. O alerta popular é um mito, embora a moderação continue sendo prudente.
    Em resumo, estalar os dedos não causa artrite. O alerta popular é um mito, embora a moderação continue sendo prudente. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay