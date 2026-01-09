Animais
Jiboia emite ‘voz individual’ quando fica diante de predadores
-
A pesquisa, intitulada “Revelando o repertório acústico das jiboias: assobios que se assemelham ao ruído branco e indicam uma identidade individual”, foi publicado na revista “Behavior”. O resultado foi obtido após análise da gravação dos assobios de seis jiboias nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, além de Brasília, no Distrito Federal. Foto: Tod Baker wikimedia commons
-
Os pesquisadores desconfiam que o chiado seja uma forma de as jiboias intimidarem predadores, como aves e mamíferos. A análise indicou que a espécie produz de quatro a 12 assobios por minuto diante de situações ameaçadoras e cada uma tem características próprias. Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
-
“A gente identificou que cada indivíduo tem uma voz, quando fizemos a análise era similar a uma impressão digital, algo como a nossa voz humana. Foi um resultado surpreendente”, destacou Nathalie Citeli, doutora em zoologia que participou do estudo. Foto: Tiago Falótico/Wikimedia Commons
-
Em julho deste ano, uma jiboia de dois metros de comprimento assustou funcionários de uma fazenda no bairro Barão de Guandu, no Tinguá, na Baixada Fluminense. A cobra estava perto de um lago artificial e certamente saiu da Reserva Biológica do Tinguá, que fica nas proximidades. Foto: Divulgação Prefeitura de Nova Iguaçu
-
-
A Guarda Ambiental de Nova Iguaçu enviou uma equipe para resgatar a serpente e levá-la de volta ao seu habitat natural. A entidade divulgou que os imóveis construídos na região, onde existe Mata Atlântica, estão sujeitos a receber animais silvestres. A cobra foi devolvida à natureza. Foto: Divulgação Prefeitura de Nova Iguaçu
-
A jiboia é uma espécie de serpente encontrada nas Américas, África, Ásia, Europa e algumas ilhas do Oceano Pacífico. Portanto, bastante disseminada pelo mundo. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
-
Diferentemente do que muitos pensam, as jiboias não são venenosas. Elas matam a presa por constrição, apertando com força. Os tamanhos de uma jiboia são muito variados, pois esta cobra tem 43 subespécies de diferentes características. Foto: Divulgação / Zoológico de Salvador @zoosalvador
-
-
A cobra resgatada estava em boas condições. Se tivesse ferimentos, seria levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Neste caso, a ocorrência foi em fazenda e os funcionários conhecem as providências necessárias. Mas ultimamente as cobras têm surgido até mesmo em áreas urbanas pelo Brasil. Inclusive dentro das casas. Veja alguns casos recentes. Foto: Divulgação Ibama
-
Neste mÃªs de dezembro de 2024 uma cobra que os bombeiros chamaram de "falsa coral" por nÃ£o ter espÃ©cie definida apareceu no filtro de barro de uma casa em GoiÃ¢nia (GO) Foto: DivulgaÃ§Ã£o Corpo de Bombeiros
-
Em junho de 2023, uma cobra com veneno capaz de matar humanos foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi retirada por bombeiros. Foto: Divulgação Bombeiros SC
-
-
Segunda maior espécie de cobra venenosa no Brasil, ele mede até 2,2m, atrás da Surucucu pico-de-jaca. Seu veneno pode causar insuficiência circulatória e respiratória, hemorragia cerebral e falência renal. Ela se espalha pelo Sul e Sudeste, além do Mato Grosso do Sul. Foto: Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons
-
Em Nova Trento, na região metropolitana de Florianópolis (SC), um menino de 6 anos foi picado por uma Cobra-Coral Verdadeira, Ele foi mordido após movimentar uma caixa, perto de casa. E levado de helicóptero ao pronto-socorro. Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros
-
A cobra-coral verdadeira é encontrada no Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Foto: Nachodecores wikimdia commons
-
-
Essa cobra é considerada a mais venenosa do Brasil. Sua toxina ataca o sistema nervoso e se espalha rapidamente pelo corpo. O socorro tem que ser imediato. Foto: Prasenjeet yadav WIKIMEDIA CMMONS
-
Também em 2022, uma jararaca foi encontrada numa estufa no campus de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa (MG). A cobra, uma das mais venenosas no Brasil, tinha 1,5 metro de comprimento, foi retirada por bombeiros e levada para uma mata nativa. Foto: Divulgação Bombeiros
-
Em LuziÃ¢nia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na mÃ¡quina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo redes sociais
-
-
Em BelÃ©m, no ParÃ¡, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaÃ§o de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residÃªncia. Foto: ReproduÃ§Ã£o redes sociais
-
Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes. Foto: reprodução redes sociais
-
Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução TV
-
-
Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá. Foto: Reprodução TV
-
Existem cerca de 400 espécies de cobras no Brasil, sendo 63 peçonhentas. Com veneno ou não, elas são um dos animais que provocam mais medo nos seres humanos. Foto: reprodução Libur R7