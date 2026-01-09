Assine
Cantor que ‘bomba’ nas redes como sósia de Harry Potter é notificado pela Warner

Redação Flipar
  • A mudança ocorre porque sua imagem e nome faziam referência direta ao personagem, cuja semelhança física foi usada como estratégia de divulgação nas redes sociais.
  • â??A Warner Bros, que Ã© uma empresa respeitada e que eu respeito muito, entrou em contato com nossa assessoria de marcas e patentes e explicou que a gente nÃ£o poderia estar fazendo uso desse nomeâ?, explicou ele em um vÃ­deo.
  • O artista, que canta arrocha, ganhou fama nacional e viralizou em várias ocasiões nas redes sociais.
  • Em um desses vídeos, ele aparece ao lado de sósias de outros astros dançando pagode em um bar no vídeo que foi chamado de
  • Em várias ocasiões, os
  • A popularidade do artista cresceu tanto que sua música “Brega do Bruxo” ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube recentemente.
  • Em 2025, ele lançou o álbum “Brega do Bruxo 2.0” com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.
  • Além do
  • Após viralizarem em 2025, alguns deles confessaram que usaram filtros de inteligência artificial para ficarem mais parecidos com os astros originais.
  • Nas redes sociais, vÃ¡rios internautas entram na brincadeira e se divertem com a semelhanÃ§a do
  • “Hahahahah a diferença é que você canta. Harry precisa de dublê kkkkkkk”, brincou outro. “O Harry depois que conheceu as praias brasileiras não quer mais nem saber da escola de magia”, disse um terceiro.
  • Daniel Radcliffe interpretou Harry Potter por cerca de 10 anos, de 2001 a 2011, estrelando os oito filmes da franquia original — de
  • Na nova série da HBO, que tem previsão de estreia para o início de 2027, o ator escalado para viver o personagem é o novato Dominic McLaughlin.
