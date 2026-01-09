Entretenimento
Cantor que ‘bomba’ nas redes como sósia de Harry Potter é notificado pela Warner
-
A mudança ocorre porque sua imagem e nome faziam referência direta ao personagem, cuja semelhança física foi usada como estratégia de divulgação nas redes sociais. Foto: Reproduc?a?o @bruxocantor
-
â??A Warner Bros, que Ã© uma empresa respeitada e que eu respeito muito, entrou em contato com nossa assessoria de marcas e patentes e explicou que a gente nÃ£o poderia estar fazendo uso desse nomeâ?, explicou ele em um vÃdeo. Foto: Montagem/Reproduc?a?o Redes Sociais
-
O artista, que canta arrocha, ganhou fama nacional e viralizou em várias ocasiões nas redes sociais. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Em um desses vídeos, ele aparece ao lado de sósias de outros astros dançando pagode em um bar no vídeo que foi chamado de "Hollywood do Samba". Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Em várias ocasiões, os "sósias baianos" chocaram internautas por conta da semelhança com os atores de Hollywood. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
A popularidade do artista cresceu tanto que sua música “Brega do Bruxo” ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube recentemente. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Em 2025, ele lançou o álbum “Brega do Bruxo 2.0” com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Além do "Bruxo", o "Jack Baiano" (Jackie Chan) e o Eddie Murphy Baiano também são figuras conhecidas na internet. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Após viralizarem em 2025, alguns deles confessaram que usaram filtros de inteligência artificial para ficarem mais parecidos com os astros originais. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Nas redes sociais, vÃ¡rios internautas entram na brincadeira e se divertem com a semelhanÃ§a do "Harry brasileiro". Foto: Reproduc?a?o @bruxocantor
-
-
“Hahahahah a diferença é que você canta. Harry precisa de dublê kkkkkkk”, brincou outro. “O Harry depois que conheceu as praias brasileiras não quer mais nem saber da escola de magia”, disse um terceiro. Foto: Reproduc?a?o @bruxocantor
-
Daniel Radcliffe interpretou Harry Potter por cerca de 10 anos, de 2001 a 2011, estrelando os oito filmes da franquia original — de "A Pedra Filosofal" até "As Relíquias da Morte: Parte 2". Foto: Divulgação
-
Na nova série da HBO, que tem previsão de estreia para o início de 2027, o ator escalado para viver o personagem é o novato Dominic McLaughlin. Foto: Divulgação
-