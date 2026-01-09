Assine
Celebridades que já apareceram na animação 'Os Simpsons'

Redação Flipar
  Britney Spears - O 12º episódio da 11ª temporada, chamado
    Britney Spears - O 12º episódio da 11ª temporada, chamado "The Mansion Family", teve a presença da cantora americana. Foto: Youtube/Britney Spears
  Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como
    Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como "orgulho de Springfield". Foto: Reprodução/Os Simpsons
  • Buzz Aldrin - O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial.
    Buzz Aldrin - O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial. Foto: Youtube/ Revista ÉPOCA
  Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado
    Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado "Deep Space Homer”. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz.
    Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz. Foto: Michael Conen - wikimedia commons
  Foi em
    Foi em "How I Spent My Strummer Vacation", segundo episÃ³dio da 14Âª temporada da sÃ©rie, que acabou se tornando um marco para os fÃ£s. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Os Simpsons
  Lady Gaga - A cantora americana aparece, ironicamente, num episódio que é considerado (pelo ranking do IMDb) como um dos piores da animação.
    Lady Gaga - A cantora americana aparece, ironicamente, num episódio que é considerado (pelo ranking do IMDb) como um dos piores da animação. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Foi no 22° episódio da 23ª temporada de
    Foi no 22° episódio da 23ª temporada de "Os Simpsons", chamado "Lisa Goes Gaga”. Apesar da má avaliação do episódio pela crítica, muitos fãs curtiram ver Gaga como personagem da série. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  • Anne Hathaway - A atriz americana ganha uma caracterizaÃ§Ã£o em
    Anne Hathaway - A atriz americana ganha uma caracterizaÃ§Ã£o em "Once Upon a Time Springfield", episÃ³dio de nÃºmero 450 dos Simpsons Foto: ReproduÃ§Ã£o instagram @annehathaway
  • A personagem inspirada em Anne tem uma forte relação com o palhaço Krusty, um dos personagens mais famosos e reconhecidos do seriado.
    A personagem inspirada em Anne tem uma forte relação com o palhaço Krusty, um dos personagens mais famosos e reconhecidos do seriado. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Ringo Starr - O músico britânico, que foi baterista dos Beatles, surge no 18° episódio, da segunda temporada, chamado
    Ringo Starr - O músico britânico, que foi baterista dos Beatles, surge no 18° episódio, da segunda temporada, chamado "Brush with Greatness" . Foto: slgckgc wikimedia commons
  O episódio ficou marcado como o primeiro que teve a aparição de um Beatle. E, diferentemente do episódio de Lady Gaga, este foi bem avaliado pela crítica, com elogios ao roteiro.
    O episódio ficou marcado como o primeiro que teve a aparição de um Beatle. E, diferentemente do episódio de Lady Gaga, este foi bem avaliado pela crítica, com elogios ao roteiro. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Mark Zuckerberg - O empresário criador do Facebook, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, também marcou presença nos Simpsons.
    Mark Zuckerberg - O empresário criador do Facebook, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, também marcou presença nos Simpsons. Foto: Reprodução Instagram @zuck
  Zuckerberg aparece no episódio
    Zuckerberg aparece no episódio "Loan-A-Lisa", da 22ª temporada da série. A aparição dele foi no mesmo período do lançamento do filme " A Rede Social". Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Mel Gibson - O ator americano, famoso por vários filmes - inclusive a franquia
    Mel Gibson - O ator americano, famoso por vários filmes - inclusive a franquia "Mad Max" - aparece na 11ª temporada da série. Foto: Divulgação Lionsgate
  Foi no episódio
    Foi no episódio "Além da mancada do trovão", transmitido pela primeira vez em 29/1/1999. Ele interage com Homer, e acaba discutindo com o personagem principal. Foto: Reprodução/Os Simpsons
  Danny De Vito - O ator americano, conhecido não apenas pelo talento, mas pela estatura de apenas 1,47m, esteve na temporada 2, episódio 28.
    Danny De Vito - O ator americano, conhecido não apenas pelo talento, mas pela estatura de apenas 1,47m, esteve na temporada 2, episódio 28. Foto: Youtube/GQ
  No episódio chamado chamado "Oh Brother, Where Art Thou?", Danny é meio-irmão de Homer, com uma aparência parecida com o personagem principal.
    No episódio chamado chamado “Oh Brother, Where Art Thou?”, Danny é meio-irmão de Homer, com uma aparência parecida com o personagem principal. Foto: Divulgação
