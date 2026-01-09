Erosão na Tunísia ameaça patrimônio histórico

A Tunísia também atrai pela herança histórica, com sítios arqueológicos como Cartago, e experiências culturais em medinas, souks e balneários termais. O Saara e os preços competitivos completam o apelo. Mas o mar é vital, e existem até rotas de navios de cruzeiro que param na Tunísia. Foto: Imagem de Pixi0815 por Pixabay