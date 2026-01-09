Galeria
Erosão na Tunísia ameaça patrimônio histórico
A erosão das praias em Hammamet, um dos principais destinos turísticos da Tunísia, é uma preocupação crescente. Nos últimos anos, muitas praias a localidade desapareceram, afetando a imagem do destino, que está a apenas 65 quilômetros de Túnis, a capital do país. Foto: Wikimedia Commons/Faresbenrayana
As praias do mundo estÃ£o sempre em movimento natural, com os mares arrastando e depositando sedimentos. Foto: Wikimedia Commons/ Tchikhov
A Tunísia também atrai pela herança histórica, com sítios arqueológicos como Cartago, e experiências culturais em medinas, souks e balneários termais. O Saara e os preços competitivos completam o apelo. Mas o mar é vital, e existem até rotas de navios de cruzeiro que param na Tunísia. Foto: Imagem de Pixi0815 por Pixabay
Com o desemprego acima de 16%, preservar o litoral é vital para o turismo tunisiano. Mais de 90 km já sofreram erosão severa, e cerca de 190 km de áreas de banho correm risco de desaparecer. Foto: Naamsvermelding vereist/Wikimedia Commons
Para situar historicamente: a Tunísia é um pequeno país do norte da África, com uma rica história que remonta aos antigos cartagineses e à colonização francesa. Tem população de cerca de 12 milhões de habitantes. Foto: Wikimedia Commons/USAFRICOM
O país possui uma geografia diversificada, que inclui regiões montanhosas ao norte, planaltos centrais e planícies desérticas ao sul, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo. Foto: Freepik
A dualidade climática da Tunísia se reflete em sua vegetação. No norte, o clima mediterrâneo propicia uma rica flora, enquanto o centro-sul é caracterizado por condições desérticas. Foto: Wikimedia Commons/ Dennis G. Jarvis
A economia tunisiana é diversificada e bem desenvolvida, com setores primário, secundário e terciário. O turismo é um pilar essencial, proporcionando emprego e crescimento econômico. Foto: Wikimedia Commons/Mietek ?
A agricultura é importante, com destaque para a produção de azeitonas, uvas e tâmaras. Além disso, a Tunísia tem relevância regional na extração de petróleo, ferro e fosfato. Foto: Uva - Suco de Uva - Imagem de Matthias Böckel por Pixabay