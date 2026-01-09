Entretenimento
Os personagens milionários das revistas em quadrinhos
Batman - Bruce Wayne herdou uma grande fortuna dos pais. O herÃ³i de Gotham tem tecnologias de Ãºltima geraÃ§Ã£o atravÃ©s da Wayne Enterprises. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Emma Frost - A telepata mutante dos X-Men também é muito rica. Ela é CEO da Frost International, um conglomerado multimilionário de eletrônicos. Foto: Reprodução/ X-Men
Reed Richards - A inteligência de Reed rendeu uma fortuna. Suas ciências são aplicadas em várias tecnologias, tendo patentes de muitos tipos. Por isso, o Sr. Fantástico é um dos personagens mais ricos dos quadrinhos. Foto: Divulgação
Rei do Crime - Wilson Fisk é um grande vilão de O Demolidor. A fortuna dele cresce porque ele investe o dinheiro do crime em tecnologia, biomedicina, bolsa de valores etc. Foto: Divulgação
Lex Luthor - Dono da LexCorp, é outro vilão que tem muito dinheiro. Ele usou boa parte dos seus recursos para financiar as suas campanhas para presidente dos Estados Unidos. Foto: Divulgação
Homem de Ferro - Tony Stark abre tem uma empresa multimilionÃ¡ria focada em engenharia espacial, alÃ©m de aÃ§Ãµes na bolsa de valores que sÃ³ disparam a cada nova tecnologia lanÃ§ada. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Doutor Destino - O vilão Victor Von Doom, conhecido como Doutor Destino, é criador de uma empresa de tecnologia astronômica. Muita grana envolvida. Foto: Divulgação
Raio Negro - O Rei da Meia-Noite usa tecnologia no seu corpo. Ele mantém poder sobre os cristais Terrigen, que são pedras que produzem Terrigen Mist, um valor de gás que fornece superpoderes aos inumanos. Os cristais, sozinhos, valem US$ 100 bilhões. Além disso, ele tem outros investimentos do Blackagar Boltagon. Foto: Divulgação
Namor McKenzie - Nascido na família real de Atlântida, ele tem depósitos minerais no fundo do oceano, podendo explorar diversas áreas, até mesmo onde os humanos não conseguiriam. Foto: Divulgação
Pantera Negra - Rei de Wakanda, um país africano que é dono de uma reserva de vibranium (metal supervalioso), T'challa está no topo da lista. Foto: Divulgação
De acordo com os quadrinhos, um grama desse metal vale US$ 10 mil e Tchala tem uma reserva superior a 10 mil toneladas. Assim, ele se torna um trilionário. Foto: Divulgação