Galeria
Melhor aeroporto do mundo em 2025 foi escolhido 13 vezes
A Skytrax é uma consultoria do Reino Unido especializada em eleger as melhores companhias aéreas e aeroportos do planeta. Foto: Reprodução/Freepik
A pesquisa foi realizada com passageiros de mais de 100 nacionalidades e avaliou a qualidade de experiências como check-in, segurança, embarque, compras e transferências. Confira abaixo os 15 melhores colocados! Foto: Freepik/HelloDavidPradoPerucha
15º) Aeroporto Internacional de Viena (Áustria): É reconhecido por sua eficiência, limpeza e boas conexões de transporte com o centro da cidade, como o trem City Airport Train (CAT). Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
14º) Aeroporto de Istambul (Turquia): Inaugurado em 2018, se tornou o principal aeroporto da Turquia e um dos mais movimentados do mundo. Costuma atender até 200 milhões de passageiros por ano. Foto: Wikimedia Commons/Matti Blume
13º) Aeroporto Internacional de Vancouver (Canadá): Premiado pela arquitetura inspirada na natureza e por obras de arte indígenas, o aeroporto canadense é elogiado pelo conforto, hospitalidade e compromisso com a sustentabilidade ambiental. Foto: Wikimedia Commons/Michaelberry
12º) Aeroporto de Helsinque-Vantaa (Finlândia): É o maior aeroporto da Finlândia e um importante centro de conexões entre a Europa e a Ásia. Foi inaugurado para os Jogos Olímpicos de 1952 e é conhecido por ser bem organizado. Foto: Wikimedia Commons/Aatu Dorochenko
11º) Aeroporto Internacional de Dubai (Emirados Árabes Unidos): Inaugurado em 1960, fica localizado a apenas 5 km do centro de Dubai. O "DXB", como é chamado, concentra mais de 29% de todos os voos que entram e saem da África e regiões próximas. Foto: Wikimedia Commons/Ahmed
10º) Aeroporto de Zurique (Suíça): Localizado a 12 km ao norte da cidade de Zurique, é um dos principais aeroportos da Europa e um dos mais movimentados do mundo. Se destaca pela infraestrutura moderna e compromisso com a sustentabilidade. Foto: Wikimedia Commons/JoachimKohler-HB
9º) Aeroporto de Munique (Alemanha): Também conhecido como Aeroporto Internacional Franz Josef Strauss (MUC), ele já foi eleito o melhor aeroporto da Europa pela Skytrax. Foto: Wikimedia Commons/Alex Kulikov
8º) Aeroporto de Roma Fiumicino (Itália): Também chamado de "Leonardo da Vinci", é o maior da Itália e se destaca pelas melhorias recentes em infraestrutura, gastronomia de alto nível e atendimento cada vez mais eficiente aos viajantes. Foto: Reprodução @aeroporti_di_roma
7º) Aeroporto de Paris-Charles de Gaullee (França): Localizado a 25 km do centro de Paris, serve como ponto de referência para grandes companhias como a Air France e a EasyJet. Foi inaugurado em 1974. Foto: Fyodor Borisov/Wikimédia Commons
6º) Aeroporto Internacional de Hong Kong (Hong Kong): Famoso por ser uma das obras de engenharia mais caras da história e um dos maiores hubs de transporte de passageiros e carga do mundo. Foto: Big Dodzy/Unsplash
5º) Aeroporto Internacional de Narita (Japão): É o principal aeroporto internacional no Japão, acumulando cerca de 50% do tráfego de passageiros internacionais. Uma curiosidade é que ele conta com a maior pista do país, com 4 mil metros de comprimento. Foto: Wikimedia Commons/JKT-c
4º) Aeroporto Internacional de Incheon (Coreia do Sul): É o maior aeroporto da Coreia do Sul e um dos maiores do mundo. Entre seus "atrativos", conta com campo de golfe, spa, dormitórios privativos, cassino e jardins internos. Foto: Wikimedia Commons/Ken Eckert
3º) Aeroporto Internacional de Tóquio (Japão): Também chamado de Aeroporto Haneda, é a base principal das duas principais companhias aéreas domésticas do Japão: Japan Airlines e All Nippon Airways. É também considerado o aeroporto mais limpo do mundo! Foto: Wikimedia Commons/MaedaAkihiko
2º) Aeroporto Internacional de Hamad (Catar): O aeroporto conta com spa, extensa área verde interna, hotéis de luxo e até obras de arte. Foi inaugurado em 2014, quando o Catar se preparava a Copa do Mundo de 2022. Foto: Wikimedia Commons/Jim Halliday
1º) Aeroporto Changi de Singapura (Singapura): Considerado um dos principais aeroportos da Ásia, é o principal hub da companhia Singapore Airlines. É quase um parque: tem jardim de borboletas, pista de kart e até cachoeira de 40m de altura! Foto: Flickr - cattan2011
É a 13ª vez que o aeroporto recebe o título desde 1999. Segundo a Skytrax, a excelência em conforto e gastronomia foi decisiva para a conquista do topo do ranking geral. Foto: Wajahat Mahmood - Flickr