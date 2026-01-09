Assine
Cientistas desenvolvem fungo mais nutritivo e eficiente que a carne

Redação Flipar
  A equipe da Jiangnan University aplicou a técnica CRISPR no fungo Fusarium venenatum, conhecido por ser base de produtos como o Quorn, sem inserir material genético externo. A nova linhagem apresentou aumento de 88% na produção de proteína e reduziu em 44% o consumo de nutrientes.
    A equipe da Jiangnan University aplicou a técnica CRISPR no fungo Fusarium venenatum, conhecido por ser base de produtos como o Quorn, sem inserir material genético externo. A nova linhagem apresentou aumento de 88% na produção de proteína e reduziu em 44% o consumo de nutrientes. Foto: Pixabay
  As alterações tornaram o crescimento mais eficiente e diminuíram a presença de quitina, facilitando a digestão. Testes também indicaram uma textura mais próxima da carne, superando um dos principais desafios das proteínas alternativas.
    As alterações tornaram o crescimento mais eficiente e diminuíram a presença de quitina, facilitando a digestão. Testes também indicaram uma textura mais próxima da carne, superando um dos principais desafios das proteínas alternativas. Foto: Pixabay
  Opção para substituir a carne ou como acompanhamento, os cogumelos aparecem nos cardápios brasileiros, sobretudo por causa do crescimento do veganismo e do vegetarianismo. Possuem diferentes formas, tamanhos e cores e fornecem proteínas, fibras, minerais e vitaminas.
    Opção para substituir a carne ou como acompanhamento, os cogumelos aparecem nos cardápios brasileiros, sobretudo por causa do crescimento do veganismo e do vegetarianismo. Possuem diferentes formas, tamanhos e cores e fornecem proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Foto: Emma Jones pexels
  Os cogumelos são fungos, que podem ser consumidos como um superalimento devido aos seus benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico e a ajuda na prevenção de doenças crônicas.
    Os cogumelos sÃ£o fungos, que podem ser consumidos como um superalimento devido aos seus benefÃ­cios, como o fortalecimento do sistema imunolÃ³gico e a ajuda na prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as crÃŽnicas. Foto: Thanh Soledas Unsplash
  Dessa forma, são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada "micélio".
    Dessa forma, são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada "micélio". Foto: Pixabay
  A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento.
    A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento. Foto: Pixabay
  Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. São opções ricas em proteínas e fibras para veganos e vegetarianos.
    Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. São opções ricas em proteínas e fibras para veganos e vegetarianos. Foto: Pixabay
  O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados.
    O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados. Foto: freepik stockking
  O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso.
    O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso. Foto: Nayuta/Pixabay
  As betaglucanas, fibras solúveis, presentes nos cogumelos estimulam o sistema imunológico, visto que ativam células que combatem tumores e infecções virais.
    As betaglucanas, fibras solúveis, presentes nos cogumelos estimulam o sistema imunológico, visto que ativam células que combatem tumores e infecções virais. Foto: pixabay
  Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva. Estudos indicam que certas espécies podem melhorar a função cerebral, as sinapses e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade.
    Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva. Estudos indicam que certas espécies podem melhorar a função cerebral, as sinapses e até aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Foto: freepik ASphotofamily
  Por serem ricos em fibras e água, os cogumelos aumentam a saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e a perda de peso. Ajudam a prevenir doenças cardíacas e diabetes tipo 2, pois contribuem para o controle do colesterol, triglicerídeos e níveis de glicose no sangue.
    Por serem ricos em fibras e água, os cogumelos aumentam a saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e a perda de peso. Ajudam a prevenir doenças cardíacas e diabetes tipo 2, pois contribuem para o controle do colesterol, triglicerídeos e níveis de glicose no sangue. Foto: congerdesign por Pixabay
  Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável.
    Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável. Foto: Pixabay
  Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos. O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos.
    Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos. O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos. Foto: Pixabay
  A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a sintomas como desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte.
    A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a sintomas como desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte. Foto: Pixabay
  Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em certas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras e colesterol. Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos e são uma ótima opção para substituir a carne em dietas vegetarianas e veganas.
    Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em certas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras e colesterol. Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos e são uma ótima opção para substituir a carne em dietas vegetarianas e veganas. Foto: Waldemar Unsplash
  As variedades mais populares incluem champignon, shitake, shimeji e portobello, mas outras como o enoki e o eryngui também são usadas.
    As variedades mais populares incluem champignon, shitake, shimeji e portobello, mas outras como o enoki e o eryngui também são usadas. Foto: Youtube/ Nhac GNT
  Podem ser refogados, grelhados ou assados para acompanhar pratos principais. Além de presentes em molhos e recheios, que podem adicionar um toque especial e saboroso a molhos e recheios de massas, tortas e sanduíches.
    Podem ser refogados, grelhados ou assados para acompanhar pratos principais. Além de presentes em molhos e recheios, que podem adicionar um toque especial e saboroso a molhos e recheios de massas, tortas e sanduíches. Foto: freepik stockking
