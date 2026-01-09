Assine
Cientistas revelam que cidade "lendária" existiu de verdade

Redação Flipar
  • A cidade fica no litoral norte do país, no Mar de Wadden. Também chamado de Mar Frísio, ele tem o Mar do Norte de um lado, e as costas da Alemanha, Holanda e Dinamarca do outro.
  • O Mar de Wadden é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2009. O reconhecimento foi concedido pela UNESCO devido à sua biodiversidade única e importância ecológica global. A região abriga milhões de aves migratórias e diversas espécies marinhas em seus extensos bancos de areia e marés.
  • Ele Ã© pouco profundo e, durante a marÃ© baixa, tem planÃ­cies arenosas que permitem atÃ© a travessia do continente para as ilhas.
  • Essas ilhas são as Frísias. Ao todo, 13 ilhas que formam um cordão abrangendo as costas de Holanda, Alemanha e Dinamarca.
  • Uma das principais ilhas frísias é Terschelling. Com cerca de 5 mil habitantes, sua economia se concentra em turismo, agricultura e pesca.
  • Ao redor da ilha, há bancos lodosos e arenosos, que ficam expostos na maré baixa. Essas áreas formam um habitat essencial para moluscos, crustáceos e aves costeiras. Além disso, atraem turistas que praticam o “wadlopen”, caminhada pelas planícies de maré.
  • A cidade perdida era chamada de Rungholt e, segundo a lenda que se perpetuou ao longo dos séculos, desapareceu depois de uma forte tempestade enviada por Deus como punição pelos pecados dos habitantes.
  • Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros.
  • Conta a lenda que, em 1362, jovens bêbados se uniram para tentar obrigar um padre a dar a unção dos enfermos a um porco.
  • O padre se recusou a fazer o sacramento, foi à igreja e rezou pedindo que Deus castigasse o grupo.
  • Rezava a lenda que um barulho de sino, pertencente à igreja, costumava ser ouvido em toda a região.
  • Agora, ruínas de Rungholt foram descobertas a partir de análises geofísicas feitas pelos arqueólogos.
  • Eles lançaram mão de testes científicos como gradiometria magnética e indução eletromagnética para as pesquisas.
  • Os estudos, então, confirmaram: Rungholt existiu! Os cientistas analisaram os destroços encontrados e a descoberta chamou atenção.
  • Além de restos da igreja, também foram achados vestígios de outras construções e de montes erguidos para proteger a cidade das marés altas.
  • Os pesquisadores revelaram que ali havia, inclusive, um porto com intenso comércio marítimo, focado principalmente na venda de peixes, ostras e redes.
