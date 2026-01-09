Assine
Igreja histórica com formato de ‘disco voador’ atrai curiosos em cidade mineira

RF
Redação Flipar
  • Apelidada de
    Apelidada de "Igreja do Disco Voador", a Paróquia Melquita Católica de São Jorge fica no bairro Santa Helena. Foto: Wikimedia Commons/MisterSanderson
  • Seu formato arredondado e incomum chama a atenção de quem passa pelo local.
    Seu formato arredondado e incomum chama a atenção de quem passa pelo local. Foto: Wikimedia Commons/Cesar.ilharco
  • Projetada com simbolismo espiritual — no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu —, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa.
    Projetada com simbolismo espiritual — no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu —, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • “Na Divina Liturgia, o sacerdote não ‘aparece’ tanto quanto no rito romano. A ideia é que Deus seja o centro. Há mistério, beleza e um sentido de transcendência”, explicou ao g1 o diácono Raphael De Paola.
    “Na Divina Liturgia, o sacerdote não ‘aparece’ tanto quanto no rito romano. A ideia é que Deus seja o centro. Há mistério, beleza e um sentido de transcendência”, explicou ao g1 o diácono Raphael De Paola. Foto: Konrad Hofmann/Unsplash
  • Ao contrário do rito romano (mais comum no Brasil), na liturgia melquita o padre celebra boa parte do tempo voltado para o altar, simbolizando que todos caminham juntos na mesma direção.
    Ao contrário do rito romano (mais comum no Brasil), na liturgia melquita o padre celebra boa parte do tempo voltado para o altar, simbolizando que todos caminham juntos na mesma direção. Foto: Domínio Público
  • A decisão de construir um templo próprio ocorreu na década de 1950, após o crescimento da comunidade e a criação de associações e comércios.
    A decisão de construir um templo próprio ocorreu na década de 1950, após o crescimento da comunidade e a criação de associações e comércios. Foto: Wikimedia Commons/Rcandre
  • Os melquitas formam uma das tradições cristãs mais antigas ainda em atividade e têm origem especialmente nas regiões que hoje correspondem à Síria, ao Líbano, à Palestina e ao Egito.
    Os melquitas formam uma das tradições cristãs mais antigas ainda em atividade e têm origem especialmente nas regiões que hoje correspondem à Síria, ao Líbano, à Palestina e ao Egito. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
  • Apesar de ter hierarquia, ritos e leis próprias, a Igreja Melquita está em plena comunhão com o Papa e a Igreja Católica Romana.
    Apesar de ter hierarquia, ritos e leis próprias, a Igreja Melquita está em plena comunhão com o Papa e a Igreja Católica Romana. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
