Corujas são símbolos de sorte e de morte; entenda os extremos do animal

  • A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.
  • Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas.
  • As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres.
  • As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.
  • Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos.
  • As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos.
  • Algumas espécies, como a coruja-buraqueira, são especializadas na caça de pequenos mamíferos, como camundongos e ratazanas.
  • A coruja é frequentemente associada à sabedoria em diversas culturas, especialmente na mitologia grega, onde Atena, a deusa da sabedoria, era frequentemente representada acompanhada por uma coruja.
  • Essa associação com a sabedoria pode ser atribuída à aparência única e à natureza noturna dessas aves, bem como à sua capacidade de caçar na escuridão.
  • A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite.
  • Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão.
  • As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilita a captura e o consumo de presas.
  • Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas.
  • Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.
  • Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura.
  • No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas. Algumas das espécies mais comuns são a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato, a coruja-das-torres, a coruja-orelhuda e a coruja-de-sombreiro.
  • Em uma das histÃ³rias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fÃ£s: a Hedwig.
  • Ela é a coruja de estimação de Harry Potter, o protagonista da série de livros e filmes de mesmo nome. É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Rubeus Hagrid em seu aniversário de 11 anos.
  • Nas histórias, ela representa a ligação de Harry com o mundo mágico e é um símbolo de esperança e amizade.
  • O nome
  • A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte.
