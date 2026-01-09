Galeria
Medo de Galinhas, números, pontes e celulares: conheça fobias inusitadas
Ablutofobia - Medo intenso de tomar banho, lavar-se ou realizar qualquer tipo de higiene pessoal. Apesar de parecer incomum, essa fobia pode estar ligada a experiências traumáticas e gerar grande sofrimento, afetando a saúde física e a convivência social. Foto: Reprodução do Instagram @sentidocurioso
Alectorofobia - Medo irracional de galinhas e galos, que pode provocar pânico mesmo sem qualquer ameaça real. Em muitos casos, o simples som, a aproximação ou a imagem dessas aves já é suficiente para desencadear ansiedade intensa. Foto: Imagem Freepik
Catoptrofobia - Medo persistente de espelhos ou do próprio reflexo neles. A fobia costuma estar associada a angústias ligadas à autoimagem ou a crenças de que o espelho pode revelar algo perturbador ou ameaçador. Foto: Reprodução do Flickr Tera Bruinsma
Coulrofobia - Medo intenso de palhaços, frequentemente associado à maquiagem exagerada e às expressões faciais artificiais. Essa combinação pode causar desconforto e pânico, já que dificulta a leitura das emoções reais por trás da fantasia. Foto: Imagem Freepik
Criofobia - Medo excessivo do frio, do gelo ou de temperaturas baixas, mesmo quando não representam risco real. A fobia pode levar a reações de ansiedade diante de ambientes refrigerados ou simples mudanças climáticas. Foto: Imagem Freepik
Crometofobia - Medo intenso e desproporcional de gastar dinheiro ou de lidar com questões financeiras. Essa fobia vai além da preocupação comum com despesas, podendo gerar ansiedade extrema e comportamentos que prejudicam a vida cotidiana. Foto: Imagem Freepik
Ergofobia - Medo intenso relacionado ao trabalho ou ao ambiente profissional, podendo envolver tarefas, responsabilidades ou a simples ideia de trabalhar. Essa fobia costuma estar associada a experiências de estresse extremo, pressão psicológica ou esgotamento emocional. Foto: Imagem Freepik
Gefirofobia - Medo persistente de atravessar pontes, independentemente do tamanho ou da altura delas. A fobia pode desencadear pânico diante da sensação de instabilidade, da altura ou da ideia de ficar preso no meio do percurso. Foto: Imagem Freepik
Hipopotomonstrosesquipedaliofobia - Medo exagerado de palavras muito longas ou complexas, em especial na leitura e na fala. A ironia do nome reflete o desconforto que essas palavras causam, gerando ansiedade em situaÃ§Ãµes de comunicaÃ§Ã£o. Foto: Imagem Freepik
Nomofobia - Medo intenso de ficar sem acesso ao telefone celular ou Ã conexÃ£o digital. A fobia estÃ¡ ligada Ã ansiedade de desconexÃ£o, podendo provocar angÃºstia quando o aparelho acaba a bateria, fica fora de sinal ou Ã© esquecido em casa. Foto: Imagem Freepik
Numerofobia - Medo irracional de números ou de situações que envolvem cálculos e quantificações. Esse receio pode gerar ansiedade diante de contas, datas, valores ou até números específicos, interferindo na vida cotidiana. Foto: Fobias humanas curiosas - Imagem Freepik
Pogonofobia - Medo irracional de barbas, bigodes ou pelos faciais. A fobia pode causar repulsa ou ansiedade intensa diante da aparência, da textura ou da proximidade de pessoas barbadas. Foto: - Reprodução do Youtube
Plutofobia - Medo intenso relacionado à riqueza ou ao dinheiro, especialmente ao receio de se tornar rico. Em geral, está associada a crenças negativas sobre poder, responsabilidade ou mudanças que a riqueza pode provocar. Foto: Reprodução do Instagram @realmentecuriosoPlutofobia
Somnifobia - Medo persistente de dormir ou de adormecer, muitas vezes ligado ao receio de perder o controle, ter pesadelos ou enfrentar eventos ameaçadores durante o sono. Esse medo pode causar insônia crônica e agravamento da ansiedade. Foto: Imagem Freepik
Tafofobia - Medo intenso de ser enterrado vivo ou de ficar preso em espaços subterrâneos. A fobia tem raízes históricas e está ligada à angústia extrema diante da ideia de confinamento e perda total de controle. Foto: Divulgação
Triscaidecafobia - Medo irracional do número 13, frequentemente associado a crenças de azar ou mau presságio. Esse temor pode influenciar decisões cotidianas, como evitar datas, andares ou números ligados ao 13. Foto: Imagem Unsplash
Turofobia - Medo ou repulsa intensa a queijos, podendo envolver textura, cheiro ou aparência do alimento. Apesar de parecer incomum, a fobia pode provocar náusea e ansiedade diante do simples contato ou consumo. Foto: Reprodução do Facebook infozc