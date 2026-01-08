Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Prefeito de Sobral cria polêmica ao anunciar réplica gigante da Estátua da Liberdade

RF
Redação Flipar
  • Oscar Rodrigues, do partido União Brasil, comunicou a intenção de construir no município uma réplica da Estátua da Liberdade com 94 metros de altura.
    Oscar Rodrigues, do partido União Brasil, comunicou a intenção de construir no município uma réplica da Estátua da Liberdade com 94 metros de altura. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A estátua seria erguida na região da divisa entre os distritos de Jordão e Boqueirão.
    A estátua seria erguida na região da divisa entre os distritos de Jordão e Boqueirão. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Segundo o prefeito, o monumento teria como principal objetivo fortalecer o turismo, estimular o comércio e ampliar a visibilidade da cidade.
    Segundo o prefeito, o monumento teria como principal objetivo fortalecer o turismo, estimular o comércio e ampliar a visibilidade da cidade. Foto: caramel_truffle por Pixabay
  • Apesar do discurso voltado ao desenvolvimento econômico, o projeto tem sido alvo de críticas pela ausência de informações técnicas e financeiras.
    Apesar do discurso voltado ao desenvolvimento econômico, o projeto tem sido alvo de críticas pela ausência de informações técnicas e financeiras. Foto: Freepik/wirestock
  • Até o início de janeiro, não haviam sido divulgados orçamentos detalhados, estudos de viabilidade econômica ou projetos executivos.
    Até o início de janeiro, não haviam sido divulgados orçamentos detalhados, estudos de viabilidade econômica ou projetos executivos. Foto: Jeff Burak/Unsplash
  • Também há indefinições sobre aspectos básicos, como se os 94 metros se referem apenas à estátua ou incluem pedestal e estruturas complementares.
    Também há indefinições sobre aspectos básicos, como se os 94 metros se referem apenas à estátua ou incluem pedestal e estruturas complementares. Foto: eggan mcmuffin/Unsplash
  • A implantação de um monumento desse porte pode exigir intervenções viárias, criação de estacionamentos, reforço de segurança, sinalização, serviços de emergência e adequações em saneamento e mobilidade.
    A implantação de um monumento desse porte pode exigir intervenções viárias, criação de estacionamentos, reforço de segurança, sinalização, serviços de emergência e adequações em saneamento e mobilidade. Foto: Wikimedia Commons/L E X commons
  • Contudo, além de não haver estudos públicos sobre impacto ambiental, não há informações sobre quais órgãos seriam responsáveis pelo licenciamento.
    Contudo, além de não haver estudos públicos sobre impacto ambiental, não há informações sobre quais órgãos seriam responsáveis pelo licenciamento. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Foram levantados questionamentos sobre quando e como a iniciativa será formalizada nos canais oficiais da prefeitura, com documentação pública e mecanismos de prestação de contas.
    Foram levantados questionamentos sobre quando e como a iniciativa será formalizada nos canais oficiais da prefeitura, com documentação pública e mecanismos de prestação de contas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Sobral
  • No fim de 2025, o Ceará chamou a atenção para a inauguração de outra estátua gigante, a de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Crato.
    No fim de 2025, o Ceará chamou a atenção para a inauguração de outra estátua gigante, a de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Crato. Foto: Reproduc?a?o/TV Verdes Mares
  • O monumento tem 54 metros de altura e é um dos maiores desse tipo no Brasil — para se ter uma ideia, o Cristo Redentor, no Rio, tem 38 metros.
    O monumento tem 54 metros de altura e é um dos maiores desse tipo no Brasil — para se ter uma ideia, o Cristo Redentor, no Rio, tem 38 metros. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
  • Outra estátua apontada como uma das maiores Brasil é a de Santa Rita de Cássia, que fica em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ela chega a 56 metros de altura, contando com o pedestal.
    Outra estátua apontada como uma das maiores Brasil é a de Santa Rita de Cássia, que fica em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ela chega a 56 metros de altura, contando com o pedestal. Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay