Entretenimento
Mãe de Beyoncé revela origem do nome da neta Blue Ivy
Alguns artistas - brasileiros e estrangeiros - têm filhos com nomes fora do padrão, que chamam atenção e causam polêmica. Uns gostam, outros não. Questão de gosto. Veja filhos de personalidades que têm nomes incomuns. Foto: Reprodução / Instagram
Anja - Filha da modelo gaúcha, de carreira internacional, Alessandra Ambrósio. Foto: Instagram @anjalouise.a.m
North West - Filha de Kim Kardashian e Kanye West. Em português significa Norte Oeste. Foto: Instagram
Dusty Rose e Gio Grace- As filhas do cantor Adam Levine com Behati Prinsloo têm nomes incomuns. Dusty Rose, se traduzido ao pé da letra, significa “Rosa Empoeirada”. Foto: reprodução/Instagram
Monroe e Moroccan - Estes são os nomes dos filhos gêmeos de Mariah Carey e Nick Cannon (hoje divorciados). O casal queria nomes com a letra M. Monroe se refere a Marylin Monroe, de quem Mariah é fã. E Morroccan se inspira em Marrocos, local onde Nick pediu Mariah em casamento. Foto: reprodução/Instagram
Indio Falconer, Avri Roel e Exton Elias - Indio Falconer Downey, nascido em 7/9/1993, é filho do ator com a atriz Deborah Falconer. Avri Roel e Exton Elias são da atual mulher, Susan. Foto: reprodução/Instagram
Mano - O filho de Marisa Monte se chama Mano Wladimir. Mano, geralmente, é a forma como as pessoas tratam irmãos ou amigos. Mas é o nome do rapaz. Foto: Reprodução Instagram
Hazel - Filha de Julia Roberts e Danny Moder.Em português significa Avelã Foto: Reprodução de Instagram
Egypt - Filho de Alicia Keys. Em português significa Egito. Foto: Twitter @aliciakeys
Preta Gil - O nome da cantora, filha de Gilberto Gil, é simples e direto. Mas incomum. Gil contou que teve que bater pé para conseguir o registro. Ele ponderou: Branca pode, Clara pode, então Preta pode. Foto: Reprodução/Instagram
Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson - Acredite, este é o nome de registro da filha de Uma Thurman e Arpad Busson que os amigos, na camaradagem, chamam apenas de Luna. Foto: reprodução/Instagram
Ilha, Luã, Rayra e Petra - Esses são os nomes dos filhos do ator Maurício Mattar. Cada um tem uma mãe diferente. Ilha é filha do ator com a modelo Shay Dufau. Petra é filha da atriz Fabiana Sá. Rayra é filha Flávia Graice, da família de lutadores Gracie. Luã é filho da cantora Elba Ramalho. Foto: Reprodução/Instagram
Brooklyn - Filho de David e Victoria Beckham. Nome de um dos bairros mais populares de Nova York. Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham
Milan - Filho de Shakira e Gerard Piqué. Nome do clube italiano. Foto: Instagram @shakira
Senor - Um dos filhos de Patrícia Abravanel recebeu o nome real do vovô, o apresentador Sílvio Santos, que tem nome de batismo de Senor Abravanel. Foto: reprodução/redes sociais
Apple - Filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Em português significa Maçã. Foto: instagram @gwynethpaltrow
Alegria - Uma das filhas do cantor e compositor Gilberto Gil se chama Alegria. Foto: reprodução/redes sociais
Pilot Inspektor - Filha de Jason lee e Beth Riesgraf .Em português significa Inspetor Piloto. Foto: Youtube Canal TheStereoSoundAgency
Bear Blue - Filha de Christopher Jarecki e Alicia Silvestone. Em português significa Urso Azul. Foto: Instagram @aliciasilverstone
Kulture - Filha de Cardi B e Offset.Em português significa Cultura. Foto: Instagram @iamcardib
Reign - Filho de Scott Disick e Kourtney Kardashian. Em português significa Reinado Foto: Instagram @kourtneykardash
Summer Rain - Filha de Christina Aguilera. Em português significa Chuva de Verão. Foto: Instagram @xtina
Sunday Rose - Filha de Nicole Kidman. Em português significa Rosa de Domingo. Foto: Reprodução de Instagram
Guy - Filho de Jonatas Faro e Danielle Winits. Em português significa Rapaz, Cara Foto: Instagram @lawinits
Moon Unit - Filha de Frank Zappa e Adelaide Gail Zappa.Em português significa Unidade da Lua. Foto: Instagram @lzappayoga
Poppy Honey , Daisy Boo, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear e River Rocket Blue - Filhos de Jamie Olivier e Juliette Norton - Em português significam Mel de Papoula, Surpresa (ou susto) de Margarida, Florescer da Pétala Arco-Íris, Amigo Urso e Rio Foguete Azul. Foto: Youtube Canal jamie Oliver
Kal-El - Filho de Nicolas Cage e Alice Kim - Este é o nome kriptoniano de Clark Kent, ou seja, o nome do Super-Homem no seu planeta de origem. Foto: Youtube Canal gabut vlogg
Harley Quinn - Filha de Kevin Smith e Jennifer Schwalbach Smith - É o nome da personagem cujo alter ego é a psicótica Arlequina, da DC Comics. Foto: Gage Skidmore - Wikimédia Commons
Sarah Sheeva (nascida Riroca), Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus - Todos de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Riroca quis mudar o nome e foi permitido porque a lei dá direito de troca quando o nome pode ser a alvo de forte constrangimento. Ela assumiu a identidade de Sarah Sheeva. Foto: Reprodução INstagram
Scout LaRue - Filho de Demi Moore e Bruce Willis - Scout significa olheiro, batedor ou escoteiro. Foto: Instagram @scoutlaruewillis
X AE A-XII e Exa Dark Siderael - O empresário bilionário Elon Musk extrapolou. Essas letras e códigos aí são os nomes de seus filhos. Foto: Reprodução/Instagram
Lestat - Quem viu o filme "Entrevista Com o Vampiro" (1990) lembra que esse é o nome do vampiro interpretado por Tom Cruise. A atriz Mayana Moura deu ao filho esse nome, que tem origem francesa e significa raro ou urgência. Foto: reprodução/Instagram
Samba, Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée - Esses são os nomes dos filhos de Seu Jorge. Flor e Luz são do casamento com Mariana Jorge; Maria Aimée da relação com Fernanda Mesquita. E Samba é do casamento com Karina Barbieri. Foto: reprodução Instagram