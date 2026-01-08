Assine
Arranha-céus abandonados viram gigantes adormecidos

RF
Redação Flipar
  • Alguns desses edifícios chegam a estar em estado de deterioração, segundo revelou o site Business Insider.
    Foto: Liam Andrew/Unsplash
  • Apesar de a revitalização dessas construções ser uma possibilidade, os gastos necessários são exorbitantes, e muitas vezes as administrações públicas não veem justificativa para fazer esse investimento.
    Foto: Grant Ritchie/Unsplash
  • A seguir, confira uma lista de 10 desses colossos de concreto e aço esquecidos, ordenados do menor para o maior.
    Foto: montagem/wikimedia commons/reprodução
  • A construção de 40 andares foi parcialmente finalizada antes da eclosão da Guerra Civil Libanesa, em 1975. Foi investido um valor de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85,65 milhões) para construir o prédio.
    Foto: reprodução/instagram
  • 8) 900 Chestnut, EUA (179 m): Também chamado de One AT&T Center, esse prédio fica localizado em St. Louis, Missouri. Desde sua inauguração, em 1985, foi pensado para ser um centro empresarial de alto padrão.
    Foto: flickr - Matthew Black
  • Até hoje, a estrutura permanece inacabada, apresentando riscos de segurança, como metais enferrujados e fiações à mostra. O prédio se tornou um símbolo do fracasso de grandes projetos na região.
    Foto: wikimedia commons/Supanut Arunoprayote.
  • 6) Centro Financiero Confinanzas, Venezuela (190 m): Esse arranha-céu, também chamado de Torre de David, tem 45 andares e foi projetado para ser um centro financeiro. Sua construção foi interrompida em 1994, devido à crise econômica e à morte de seu idealizador, David Brillembourg.
    Foto: wikimedia commons/EneasMx
  • Durante anos, cerca de 3 mil pessoas ocuparam o prédio, formando uma comunidade improvisada. No entanto, em 2014, as autoridades removeram os moradores devido às condições precárias do local.
    Foto: flickr - Saúl Briceño
  • 5) 1 Seaport, EUA (204 m): Localizado em Nova York, esse edifício foi projetado como um empreendimento de luxo, mas enfrentou sérios problemas estruturais. Foram investidos US$ 273 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).
    Foto: reprodução/Bright Sun Films
  • Em 2020, a construção foi interrompida após as autoridades detectarem que o prédio estava afundando e se inclinando. O projeto segue indefinido, enquanto os responsáveis tentam encontrar uma solução para concluí-lo.
    Foto: reprodução/Bright Sun Films
  • 4) Oceanwide Plaza, EUA (206 m): Este complexo de três torres, localizado em Los Angeles, foi projetado para abrigar um hotel de luxo e residências, mas teve sua construção interrompida em 2019 devido a problemas financeiros.
    Foto: reprodução/Bright Sun Films
  • 3) Ryugyong Hotel, Coreia do Norte (330 m): O arranha-céu de 105 andares, que fica em Pyongyang, começou a ser construído em 1987, mas foi abandonado nos anos 1990 devido à crise econômica da Coreia do Norte.
    Foto: wikimedia commons/Martin Cígler
  • Apesar de retomadas ocasionais, o edifício continua incompleto. Finalizá-lo custaria cerca de US$ 2 bilhões (em torno de R$ 11,42 bilhões), mas, por enquanto, ele permanece como um símbolo da má gestão.
    Foto: wikimedia commons/Jan Engelhardt
  • 2) SkyCity, Filipinas (335 m): Planejado para ser o prédio mais alto das Filipinas, teve sua construção iniciada em 1997, mas nunca foi concluído devido a disputas legais e falta de financiamento.
    Foto: Matthew Gan wikimedia commons
  • Hoje coberto por musgos, o arranha-céu teve um custo estimado de US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 485,3 milhões).
    Foto: Matthew Gan • wikimedia commons
  • 1) Goldin Finance 117 Tower, China (598 m): Um dos arranha-céus abandonados mais altos do mundo teve sua construção iniciada em 2008, mas sofreu os impactos da crise financeira global da década de 2010.
    Foto: wikimedia commons/ KangTyngrwey
  • Atualmente, estima-se que seria preciso investir cerca de US$ 10 bilhões (R$ 57,1 bilhões) para finalizar o projeto. O futuro da torre ainda é uma incógnita, já que as obras foram totalmente paralisadas.
    Foto: reprodução/youtube
