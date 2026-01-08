Celebridades e TV
Caco Ciocler, 54 anos: entre teatro e TV, a trajetória do ator que ganhou fama em novelas
Estéban vivia um romance com Celina (Malu Galli), relação que não existia na versão original da novela. Inicialmente, o personagem propôs a Celina uma vida livre das amarras familiares e se viu vítima de uma armação de Odete (Debora Bloch), o que causou a separação do casal. Foto: Reprodução/TV Globo
Caco chegou a fazer terapia para interpretar Estéban, segundo ele "um homem extremamente charmoso, com sofisticação de berço e bom gosto". Após deixar a trama em junho, o ator foi convidado a retornar à novela devido à boa recepção do público. Foto: Reprodução/TV Globo
Além de ator e diretor, Caco é biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em laboratório, e também estudou engenharia química. Foto: reprodução/instagram
Desde pequeno, Caco já demonstrava vocação para os palcos, embora seus pais não tenham apoiado sua escolha profissional inicialmente. Antes de completar 10 anos, já integrava o grupo de teatro amador do clube Hebraica, onde iniciou sua trajetória artística. Foto: imagem ilustrativa/gemini ia
Determinado, ele seguiu seu caminho e formou-se pela Escola de Arte Dramática." Aos 17 anos, estreou profissionalmente com a peça "Ecos", recebendo elogios da crítica. Foto: reprodução
Em 1995, devido ao bom desempenho que apresentou na peça "Píramo e Tisbe", recebeu o Prêmio Mambembe de Melhor Ator Coadjuvante e ainda assinou contrato de dois anos com a TV Globo. Foto: reprodução
Na ocasião, ele interpretou o jovem Geremia Berdinazzi, personagem que mais tarde seria interpretado por Raul Cortez. Sua atuação chamou a atenção da crítica especializada e lhe rendeu o Prêmio APCA na categoria Revelação Masculina." Foto: reprodução
Nos quatro anos seguintes à sua estreia, teve participações discretas em novelas, com personagens de pouca repercussão. Nesse período, contudo, destacou-se no teatro com a montagem de "Rei Lear", pela qual foi reconhecido com o Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Ator." Foto: Reprodução
No cinema, debutou com o filme "Caminho dos Sonhos", estrelado por Taís Araújo e Elliott Gould. O protagonismo veio em "Bicho de Sete Cabeças" (2001), um dos filmes mais premiados do Brasil. Foto: reprodução de video
Em 2005, o ator foi alçado ao posto de galã ao interpretar Ed Talbot na novela "América', formando par romântico com Deborah Secco e conquistando o público com sua atuação. Foto: reprodução/ tv globo
Um dos papéis marcantes de Caco Ciocler na televisão se deu em "Páginas da Vida" (2006). Na ocasião, viveu o fotógrafo Renato, personagem que cresceu com a aceitação do público. Foto: reprodução/instagram
Caco participou da novela "Salve Jorge" (2012), de Glória Perez. O personagem não caiu nas graças do público sendo, segundo o ator, bastante odiado. Foto: reprodução/tv globo
No mesmo ano, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio por sua atuação no longa "Disparos". No filme, interpretou um delegado rígido que confronta um fotógrafo acusado de omissão de socorro. A trama envolve o atropelamento de motoqueiros por um carro desconhecido. Foto: reprodução
No currículo, Caco Ciocler acumula uma ampla variedade de personagens em novelas e minisséries — de vilões e mocinhos a intelectuais, delegados e até príncipes — demonstrando sua versatilidade como ator. Foto: reprodução/instagram
Sua experiência como diretor também merece menção. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão os curtas "Trópico de Câncer" e "O Dia M", ambos premiados e elogiados pela crítica. E venceu o Prêmio Quem na categoria Melhor Diretor de teatro pela peça "Na Solidão dos Campos de Algodão". Foto: reprodução/instagram
Engajado no teatro, não limitou-se ao protagonismo em "Rei Lear". Ele também desenvolveu forte interação com o público em "45 Minutos", ganhando merecido reconhecimento por parte da crítica. Foto: reprodução
De origem judaica, Caco Ciocler é praticante do judaísmo. Em 2024, reviveu tradições de sua família ao se casar com a mestre em Psicologia, Paula Cesari. O casamento teve as tradicionais danças judaicas, que aprendeu ainda na infância. Foto: reprodução/instagram
O ator é pai de Bruno, fruto de seu relacionamento com a atriz Lavínia Lorenzon. Ele também foi casado com a videoartista e apresentadora Marina Previato. Foto: Acervo Pessoal
Ao longo de mais de três décadas de carreira, Caco Ciocler construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, profundidade e coragem artística. Seja no teatro, no cinema ou na televisão, ele se reinventa a cada papel, emocionando o público com atuações intensas e memoráveis. Foto: reprodução