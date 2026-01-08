Caco Ciocler, 54 anos: entre teatro e TV, a trajetória do ator que ganhou fama em novelas

Sua experiência como diretor também merece menção. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão os curtas "Trópico de Câncer" e "O Dia M", ambos premiados e elogiados pela crítica. E venceu o Prêmio Quem na categoria Melhor Diretor de teatro pela peça "Na Solidão dos Campos de Algodão". Foto: reprodução/instagram