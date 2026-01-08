Caco Ciocler, 54 anos: entre teatro e TV, a trajetória do ator que ganhou fama em novelas

Assine
  • Estéban vivia um romance com Celina (Malu Galli), relação que não existia na versão original da novela. Inicialmente, o personagem propôs a Celina uma vida livre das amarras familiares e se viu vítima de uma armação de Odete (Debora Bloch), o que causou a separação do casal.
    Estéban vivia um romance com Celina (Malu Galli), relação que não existia na versão original da novela. Inicialmente, o personagem propôs a Celina uma vida livre das amarras familiares e se viu vítima de uma armação de Odete (Debora Bloch), o que causou a separação do casal.
  • Caco chegou a fazer terapia para interpretar Estéban, segundo ele
    Caco chegou a fazer terapia para interpretar Estéban, segundo ele "um homem extremamente charmoso, com sofisticação de berço e bom gosto". Após deixar a trama em junho, o ator foi convidado a retornar à novela devido à boa recepção do público.
  • Além de ator e diretor, Caco é biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em laboratório, e também estudou engenharia química.
    Além de ator e diretor, Caco é biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em laboratório, e também estudou engenharia química.
  • Desde pequeno, Caco já demonstrava vocação para os palcos, embora seus pais não tenham apoiado sua escolha profissional inicialmente. Antes de completar 10 anos, já integrava o grupo de teatro amador do clube Hebraica, onde iniciou sua trajetória artística.
    Desde pequeno, Caco já demonstrava vocação para os palcos, embora seus pais não tenham apoiado sua escolha profissional inicialmente. Antes de completar 10 anos, já integrava o grupo de teatro amador do clube Hebraica, onde iniciou sua trajetória artística.
  • Determinado, ele seguiu seu caminho e formou-se pela Escola de Arte Dramática.
    Determinado, ele seguiu seu caminho e formou-se pela Escola de Arte Dramática. Aos 17 anos, estreou profissionalmente com a peça "Ecos", recebendo elogios da crítica.
  • Em 1995, devido ao bom desempenho que apresentou na peça
    Em 1995, devido ao bom desempenho que apresentou na peça "Píramo e Tisbe", recebeu o Prêmio Mambembe de Melhor Ator Coadjuvante e ainda assinou contrato de dois anos com a TV Globo.
  • Na ocasião, ele interpretou o jovem Geremia Berdinazzi, personagem que mais tarde seria interpretado por Raul Cortez. Sua atuação chamou a atenção da crítica especializada e lhe rendeu o Prêmio APCA na categoria Revelação Masculina.
    Na ocasião, ele interpretou o jovem Geremia Berdinazzi, personagem que mais tarde seria interpretado por Raul Cortez. Sua atuação chamou a atenção da crítica especializada e lhe rendeu o Prêmio APCA na categoria Revelação Masculina.
  • Nos quatro anos seguintes à sua estreia, teve participações discretas em novelas, com personagens de pouca repercussão. Nesse período, contudo, destacou-se no teatro com a montagem de
    Nos quatro anos seguintes à sua estreia, teve participações discretas em novelas, com personagens de pouca repercussão. Nesse período, contudo, destacou-se no teatro com a montagem de "Rei Lear", pela qual foi reconhecido com o Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Ator.
  • No cinema, debutou com o filme
    No cinema, debutou com o filme "Caminho dos Sonhos", estrelado por Taís Araújo e Elliott Gould. O protagonismo veio em "Bicho de Sete Cabeças" (2001), um dos filmes mais premiados do Brasil.
  • Em 2005, o ator foi alçado ao posto de galã ao interpretar Ed Talbot na novela
    Em 2005, o ator foi alçado ao posto de galã ao interpretar Ed Talbot na novela "América', formando par romântico com Deborah Secco e conquistando o público com sua atuação.
  • Um dos papéis marcantes de Caco Ciocler na televisão se deu em
    Um dos papéis marcantes de Caco Ciocler na televisão se deu em "Páginas da Vida" (2006). Na ocasião, viveu o fotógrafo Renato, personagem que cresceu com a aceitação do público.
  • Caco participou da novela
    Caco participou da novela "Salve Jorge" (2012), de Glória Perez. O personagem não caiu nas graças do público sendo, segundo o ator, bastante odiado.
  • No mesmo ano, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio por sua atuação no longa
    No mesmo ano, ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio por sua atuação no longa "Disparos". No filme, interpretou um delegado rígido que confronta um fotógrafo acusado de omissão de socorro. A trama envolve o atropelamento de motoqueiros por um carro desconhecido.
  • No currículo, Caco Ciocler acumula uma ampla variedade de personagens em novelas e minisséries — de vilões e mocinhos a intelectuais, delegados e até príncipes — demonstrando sua versatilidade como ator.
    No currículo, Caco Ciocler acumula uma ampla variedade de personagens em novelas e minisséries — de vilões e mocinhos a intelectuais, delegados e até príncipes — demonstrando sua versatilidade como ator.
  • Sua experiência como diretor também merece menção. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão os curtas
    Sua experiência como diretor também merece menção. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão os curtas "Trópico de Câncer" e "O Dia M", ambos premiados e elogiados pela crítica. E venceu o Prêmio Quem na categoria Melhor Diretor de teatro pela peça "Na Solidão dos Campos de Algodão".
  • Engajado no teatro, não limitou-se ao protagonismo em
    Engajado no teatro, não limitou-se ao protagonismo em "Rei Lear". Ele também desenvolveu forte interação com o público em "45 Minutos", ganhando merecido reconhecimento por parte da crítica.
  • De origem judaica, Caco Ciocler é praticante do judaísmo. Em 2024, reviveu tradições de sua família ao se casar com a mestre em Psicologia, Paula Cesari. O casamento teve as tradicionais danças judaicas, que aprendeu ainda na infância.
    De origem judaica, Caco Ciocler é praticante do judaísmo. Em 2024, reviveu tradições de sua família ao se casar com a mestre em Psicologia, Paula Cesari. O casamento teve as tradicionais danças judaicas, que aprendeu ainda na infância.
  • O ator é pai de Bruno, fruto de seu relacionamento com a atriz Lavínia Lorenzon. Ele também foi casado com a videoartista e apresentadora Marina Previato.
    O ator é pai de Bruno, fruto de seu relacionamento com a atriz Lavínia Lorenzon. Ele também foi casado com a videoartista e apresentadora Marina Previato.
  • Ao longo de mais de três décadas de carreira, Caco Ciocler construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, profundidade e coragem artística. Seja no teatro, no cinema ou na televisão, ele se reinventa a cada papel, emocionando o público com atuações intensas e memoráveis.
    Ao longo de mais de três décadas de carreira, Caco Ciocler construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, profundidade e coragem artística. Seja no teatro, no cinema ou na televisão, ele se reinventa a cada papel, emocionando o público com atuações intensas e memoráveis.
