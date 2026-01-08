Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

IPVA tem regras e descontos variáveis por cada estado; e veja para onde vai o dinheiro

RF
Redação Flipar
  • O pagamento começa em janeiro na maioria dos estados, com regras, alíquotas e prazos variando entre as unidades federativas.
    O pagamento começa em janeiro na maioria dos estados, com regras, alíquotas e prazos variando entre as unidades federativas. Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
  • Geralmente, há desconto para pagamento à vista. Mas os motoristas que preferem parcelar costumam ter essa opção com a divisão do preço cheio do imposto.
    Geralmente, há desconto para pagamento à vista. Mas os motoristas que preferem parcelar costumam ter essa opção com a divisão do preço cheio do imposto. Foto: Divulgação
  • Em são Paulo, por exemplo, o IPVA pode ser pago com desconto de 3%, por donos de automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores. Ou em 5 prestações do valor integral.
    Em são Paulo, por exemplo, o IPVA pode ser pago com desconto de 3%, por donos de automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores. Ou em 5 prestações do valor integral. Foto: Divulgação Renault
  • No Rio de Janeiro. o IPVA pode ser quitado via pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras em instituições parceiras da Fazenda Estadual ( Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob).
    No Rio de Janeiro. o IPVA pode ser quitado via pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras em instituições parceiras da Fazenda Estadual ( Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob). Foto: - Valter Campanato/Agencia Brasil
  • Em Minas Gerais, a tabela de vencimentos da primeira parcela ou pagamento em cota única do IPVA 2026 vai de 9 a 13 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. Quem pagar em cota única terá desconto de 3% sobre o valor do imposto.
    Em Minas Gerais, a tabela de vencimentos da primeira parcela ou pagamento em cota única do IPVA 2026 vai de 9 a 13 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. Quem pagar em cota única terá desconto de 3% sobre o valor do imposto. Foto: steve buissine/Pixabay
  • O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um dos tributos mais temidos pelo consumidor brasileiro todo início de ano.
    O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um dos tributos mais temidos pelo consumidor brasileiro todo início de ano. Foto: - Jose Cruz/Agencia Brasil
  • Para fugir ou reduzir o impacto do imposto, muitos brasileiros têm optado por trocar de carro entre a segunda quinzena de dezembro e o fim de janeiro.
    Para fugir ou reduzir o impacto do imposto, muitos brasileiros têm optado por trocar de carro entre a segunda quinzena de dezembro e o fim de janeiro. Foto: - Jose Cruz/Agencia Brasil
  • O valor do IPVA faz com que alguns proprietários decidam vender o automóvel no fim do ano para fugir dessa despesa obrigatória.
    O valor do IPVA faz com que alguns proprietários decidam vender o automóvel no fim do ano para fugir dessa despesa obrigatória. Foto: Jackson David pixabay
  • Nessa época, concessionárias aproveitam a oportunidade para oferecer promoções de carro com “IPVA zero” ou reduzido a fim de aumentar as vendas.
    Nessa época, concessionárias aproveitam a oportunidade para oferecer promoções de carro com “IPVA zero” ou reduzido a fim de aumentar as vendas. Foto: - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
  • Para reduzir ou até esvaziar os estoques (a famosa “queima de estoque”), as montadoras também dão descontos significativos nos automóveis.
    Para reduzir ou até esvaziar os estoques (a famosa “queima de estoque”), as montadoras também dão descontos significativos nos automóveis. Foto: Thomas/Pixabay
  • Neste caso, alguns consumidores compensam o pagamento do IPVA com o custo menor de compra do carro novo.
    Neste caso, alguns consumidores compensam o pagamento do IPVA com o custo menor de compra do carro novo. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
  • No início de ano, as concessionárias também costumam apresentar outras condições favoráveis para compra do veículo.
    No início de ano, as concessionárias também costumam apresentar outras condições favoráveis para compra do veículo. Foto: - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
  • Entre essas vantagens estão a isenção na taxa de emplacamento, juros menores e entrada facilitada.
    Entre essas vantagens estão a isenção na taxa de emplacamento, juros menores e entrada facilitada. Foto: - Divulgação Detran-AM
  • Outra opção para quem busca se livrar do IPVA é comprar um carro usado.
    Outra opção para quem busca se livrar do IPVA é comprar um carro usado. Foto: Reprodução/TV Globo
  • A isenção de IPVA para carros usados varia entre os estados. Na maioria deles, veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos.
    A isenção de IPVA para carros usados varia entre os estados. Na maioria deles, veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos. Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil
  • Há estados que são ainda mais “generosos” na isenção e aplicam a regra para carros com dez ou mais anos de fabricação. São os casos de Amapá e Rio Grande do Norte.
    Há estados que são ainda mais “generosos” na isenção e aplicam a regra para carros com dez ou mais anos de fabricação. São os casos de Amapá e Rio Grande do Norte. Foto: Reprodução/TV Globo
  • A receita do IPVA é dividida entre o estado e o município onde o veículo é licenciado. Cada um fica com metade do valor arrecadado.
    A receita do IPVA é dividida entre o estado e o município onde o veículo é licenciado. Cada um fica com metade do valor arrecadado. Foto: Gerd Altmann pixabay
  • Cada estado e município define a destinação que dará ao montante aferido com o IPVA. Em São Paulo, por exemplo, 20% do total vai para a educação básica, de acordo com a Secretaria da Fazenda do estado.
    Cada estado e município define a destinação que dará ao montante aferido com o IPVA. Em São Paulo, por exemplo, 20% do total vai para a educação básica, de acordo com a Secretaria da Fazenda do estado. Foto: Divulgação/Governo do Estado do RJ
  • O não pagamento do IPVA impossibilita o licenciamento anual do veículo. Com a situação irregular, o proprietário ficará sujeito à apreensão do carro, além de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
    O não pagamento do IPVA impossibilita o licenciamento anual do veículo. Com a situação irregular, o proprietário ficará sujeito à apreensão do carro, além de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foto: Divulgação / Detran SP
  • O atraso no pagamento do IPVA gera multa e, caso ultrapasse 90 dias, pode levar o nome do devedor à Dívida Ativa e ao Cadin Estadual, o que o deixará com o “nome sujo’, dificultando o acesso a empréstimos, financiamento e abertura de contas.
    O atraso no pagamento do IPVA gera multa e, caso ultrapasse 90 dias, pode levar o nome do devedor à Dívida Ativa e ao Cadin Estadual, o que o deixará com o “nome sujo’, dificultando o acesso a empréstimos, financiamento e abertura de contas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
  • No fim de 2023, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, que trouxe algumas novidades no IPVA.
    No fim de 2023, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, que trouxe algumas novidades no IPVA. Foto: - Pedro França/Agência Senado
  • Uma das mudanças da reforma é que os veículos podem ter diferentes alíquotas de acordo com seu impacto ambiental (se são mais ou menos poluentes).
    Uma das mudanças da reforma é que os veículos podem ter diferentes alíquotas de acordo com seu impacto ambiental (se são mais ou menos poluentes). Foto: Rafael Gagliano | Divulgação EDP
  • Além disso, proprietários de iates, barcos e aviões de uso particular passaram a ter que pagar IPVA.
    Além disso, proprietários de iates, barcos e aviões de uso particular passaram a ter que pagar IPVA. Foto: Timothy Newman na Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay