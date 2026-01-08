Galeria
IPVA tem regras e descontos variáveis por cada estado; e veja para onde vai o dinheiro
-
O pagamento começa em janeiro na maioria dos estados, com regras, alíquotas e prazos variando entre as unidades federativas. Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
-
Geralmente, há desconto para pagamento à vista. Mas os motoristas que preferem parcelar costumam ter essa opção com a divisão do preço cheio do imposto. Foto: Divulgação
-
Em são Paulo, por exemplo, o IPVA pode ser pago com desconto de 3%, por donos de automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores. Ou em 5 prestações do valor integral. Foto: Divulgação Renault
-
No Rio de Janeiro. o IPVA pode ser quitado via pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras em instituições parceiras da Fazenda Estadual ( Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob). Foto: - Valter Campanato/Agencia Brasil
-
-
Em Minas Gerais, a tabela de vencimentos da primeira parcela ou pagamento em cota única do IPVA 2026 vai de 9 a 13 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. Quem pagar em cota única terá desconto de 3% sobre o valor do imposto. Foto: steve buissine/Pixabay
-
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um dos tributos mais temidos pelo consumidor brasileiro todo início de ano. Foto: - Jose Cruz/Agencia Brasil
-
Para fugir ou reduzir o impacto do imposto, muitos brasileiros têm optado por trocar de carro entre a segunda quinzena de dezembro e o fim de janeiro. Foto: - Jose Cruz/Agencia Brasil
-
-
O valor do IPVA faz com que alguns proprietários decidam vender o automóvel no fim do ano para fugir dessa despesa obrigatória. Foto: Jackson David pixabay
-
Nessa época, concessionárias aproveitam a oportunidade para oferecer promoções de carro com “IPVA zero” ou reduzido a fim de aumentar as vendas. Foto: - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
-
Para reduzir ou até esvaziar os estoques (a famosa “queima de estoque”), as montadoras também dão descontos significativos nos automóveis. Foto: Thomas/Pixabay
-
-
Neste caso, alguns consumidores compensam o pagamento do IPVA com o custo menor de compra do carro novo. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
-
No início de ano, as concessionárias também costumam apresentar outras condições favoráveis para compra do veículo. Foto: - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
-
Entre essas vantagens estão a isenção na taxa de emplacamento, juros menores e entrada facilitada. Foto: - Divulgação Detran-AM
-
-
Outra opção para quem busca se livrar do IPVA é comprar um carro usado. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A isenção de IPVA para carros usados varia entre os estados. Na maioria deles, veículos com 15 anos ou mais de fabricação estão isentos. Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil
-
Há estados que são ainda mais “generosos” na isenção e aplicam a regra para carros com dez ou mais anos de fabricação. São os casos de Amapá e Rio Grande do Norte. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
A receita do IPVA é dividida entre o estado e o município onde o veículo é licenciado. Cada um fica com metade do valor arrecadado. Foto: Gerd Altmann pixabay
-
Cada estado e município define a destinação que dará ao montante aferido com o IPVA. Em São Paulo, por exemplo, 20% do total vai para a educação básica, de acordo com a Secretaria da Fazenda do estado. Foto: Divulgação/Governo do Estado do RJ
-
O não pagamento do IPVA impossibilita o licenciamento anual do veículo. Com a situação irregular, o proprietário ficará sujeito à apreensão do carro, além de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foto: Divulgação / Detran SP
-
-
O atraso no pagamento do IPVA gera multa e, caso ultrapasse 90 dias, pode levar o nome do devedor à Dívida Ativa e ao Cadin Estadual, o que o deixará com o “nome sujo’, dificultando o acesso a empréstimos, financiamento e abertura de contas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
-
No fim de 2023, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, que trouxe algumas novidades no IPVA. Foto: - Pedro França/Agência Senado
-
Uma das mudanças da reforma é que os veículos podem ter diferentes alíquotas de acordo com seu impacto ambiental (se são mais ou menos poluentes). Foto: Rafael Gagliano | Divulgação EDP
-
-
Além disso, proprietários de iates, barcos e aviões de uso particular passaram a ter que pagar IPVA. Foto: Timothy Newman na Unsplash