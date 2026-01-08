Espaços de nobreza musical: Opera Houses pelo mundo

Assine
    Como consequência, o teatro teve que ser reconstruído, e o novo edifício foi inaugurado em 1812. Esse evento marcou um momento importante na história da Royal Opera House, que passou por várias reformas e reconstruções ao longo dos anos. Foto: Russ London wikimedia commons
    A Royal Opera House de Londres é uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Fundada em 1732, a Royal Opera House tem uma longa história de apresentações de ópera e balé, tornando-se um símbolo da cultura clássica britânica Foto: Thomas Rowlandson domínio público
    Ali foram encenados grandes espetáculos com obras de compositores renomados como Giuseppe Verdi, Richard Wagner, e Giacomo Meyerbeer, além de apresentações de balé, muitas vezes com estrelas internacionais. Foto: Domínio público
    As casas de ópera são conhecidas por receber algumas das produções mais importantes da história e continuam a ser centros globais para a ópera e a música clássica na atualidade. Além da casa londrina, veja outras muito relevantes. Foto: Josep Renalias wikimedia commons
    Teatro alla Scala (Milão, Itália) - Inaugurado em 1778, é uma das casas de ópera mais famosas do mundo. La Scala é sinônimo de tradição operística e recebe grandes produções e renomados artistas. Foto: John Picken wikimedia commons
    Metropolitan Opera House (Nova York, EUA) - Parte do Lincoln Center, o "Met" é uma das maiores e mais prestigiadas casas de ópera do mundo, famosa por suas grandes produções e pela qualidade de suas apresentações. Foto: Domínio público
    Vienna State Opera (Viena, Áustria) - Este teatro em Viena é um dos mais importantes da Europa. A Ópera Estatal de Viena é famosa tanto pela grandiosidade de suas produções quanto por sua programação extensa, com apresentações quase diárias. Foto: Imagem de Michael Kleinsasser por Pixabay
    Viena, particularmente, é uma cidade famosa mundialmente pela tradição musical, pois foi o lar de compositores icônicos, incluindo Mozart, Beethoven, Schubert e Johann Strauss II, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da música clássica. Foto: wikimedia commons Rafa Esteve
    Mas, diferentemente do que muitos pensam, Mozart (foto) e Beethoven nunca se apresentaram na Vienna State Opera , pois ambos morreram antes da inauguração do teatro em 1869. Foto: Barbara Krafft/Wikimedia Commons
    O maior compositor que se apresentou na Vienna State Opera foi Richard Wagner (1813-1883). A Vienna State Opera foi palco da estreia de várias de suas óperas, e Wagner frequentemente dirigia suas próprias obras. Foto: domínio público
    Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) - Reconhecido por sua acústica excepcional, o Teatro Colón é considerado um dos melhores teatros de ópera do mundo e é um marco cultural da América Latina. Foto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Wikimédia Commons
    Opera Garnier (Paris, França) - Também conhecido como Palais Garnier, é uma das casas de ópera mais icônicas por sua arquitetura exuberante e história. O edifício em si é uma obra-prima do design. Foto: Youtube/ Travel HDefinition
    Semperoper (Dresden, Alemanha) - A Semperoper é famosa por sua história e tradição, além de ser um importante centro cultural da Alemanha. Ela se destaca tanto por suas produções de ópera quanto pela arquitetura neorrenascentista Foto: Jacopo - wikimedia commons
    Bolshoi Theatre (Moscou, Rússia) - Uma das mais antigas casas de ópera do mundo, o Teatro Bolshoi é famoso por suas produções de ópera e balé. Sua influência na cultura russa é imensa. Foto: DmitriyGuryanov wikimedia commons
    Sydney Opera House (Sydney, Austrália) - Embora seja relativamente nova (inaugurada em 1973), a Sydney Opera House é um ícone global tanto pela arquitetura única quanto pela importância cultural na Austrália e no mundo. Foto: Patty Jansen por Pixabay
    Liceu (Barcelona, Espanha) - O Gran Teatre del Liceu é uma das mais importantes casas de ópera da Espanha e da Europa, com uma história rica e uma programação de alto nível. Foto: Chabe01 - wikimedia commons
