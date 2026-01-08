Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Bijuterias tech e inclusão: ONG transforma lixo eletrônico e capacita mulheres

RF
Redação Flipar
  • Gisele Lasserre é a fundadora da Tech Girls, que ensina artesãs a reciclarem lixo eletrônico e aplica aulas de programação. Com foco em inclusão e impacto social, a ONG capacita mulheres para atuarem no setor de TI, promovendo autonomia financeira e acesso ao mercado de trabalho por meio da inovação e da sustentabilidade.
    Gisele Lasserre é a fundadora da Tech Girls, que ensina artesãs a reciclarem lixo eletrônico e aplica aulas de programação. Com foco em inclusão e impacto social, a ONG capacita mulheres para atuarem no setor de TI, promovendo autonomia financeira e acesso ao mercado de trabalho por meio da inovação e da sustentabilidade. Foto: Divulgação / Tech Girls
  • Além de reduzir resíduos tecnológicos, a iniciativa transforma vidas ao ensinar habilidades digitais, incentivar o protagonismo feminino e fortalecer a presença de mulheres na tecnologia e no empreendedorismo.
    Além de reduzir resíduos tecnológicos, a iniciativa transforma vidas ao ensinar habilidades digitais, incentivar o protagonismo feminino e fortalecer a presença de mulheres na tecnologia e no empreendedorismo. Foto: Reprodução TV Verdes Mares
  • Pois saiba que você pode também fazer a reciclagem de eletrônicos não utilizados. Esta ação é de extrema importância devido a uma série de razões ambientais, sociais e econômicas.
    Pois saiba que você pode também fazer a reciclagem de eletrônicos não utilizados. Esta ação é de extrema importância devido a uma série de razões ambientais, sociais e econômicas. Foto: Reprodução TV Globo
  • Conservação de recursos naturais, redução de impactos negativos à saúde humana e até criação de oportunidades econômicas. É fundamental a reciclagem eletrônica dentro da sociedade.
    Conservação de recursos naturais, redução de impactos negativos à saúde humana e até criação de oportunidades econômicas. É fundamental a reciclagem eletrônica dentro da sociedade. Foto: Reprodução TV Globo
  • Para isso, é importante a criação de programas e ações entre consumidores, fabricantes e governos para apoiar a reciclagem de eletrônicos como parte de uma abordagem mais sustentável para a gestão de resíduos eletrônicos.
    Para isso, é importante a criação de programas e ações entre consumidores, fabricantes e governos para apoiar a reciclagem de eletrônicos como parte de uma abordagem mais sustentável para a gestão de resíduos eletrônicos. Foto: Reprodução TV Globo
  • Muitas partes dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos são feitas com metais pesados que, em contato com a água e a terra, podem contaminá-las.
    Muitas partes dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos são feitas com metais pesados que, em contato com a água e a terra, podem contaminá-las. Foto: Reprodução TV Globo
  • Diante disto, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) vem realizando parcerias pelo país ao longo deste ano.
    Diante disto, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) vem realizando parcerias pelo país ao longo deste ano. Foto: Reprodução TV Globo
  • As ações têm como objetivo conscientizar e motivar a população a adotarem uma destinação ambientalmente adequada desses resíduos, promovendo assim a reciclagem.
    As ações têm como objetivo conscientizar e motivar a população a adotarem uma destinação ambientalmente adequada desses resíduos, promovendo assim a reciclagem. Foto: Reprodução TV Globo
  • "Todo esse processo de logística reversa tem início com o consumidor. Essas ações visam informar a população sobre seu papel e relevância nessa cadeia de eventos, possibilitando a preservação do meio ambiente através de esforços conjuntos", explica Helen Brito, gerente de relações institucionais da ABREE. Foto: Reprodução TV Globo
  • A campanha feita pela ABREE integra uma série de ações em todo o território nacional, em parceria com as prefeituras locais. Alguns pontos
    A campanha feita pela ABREE integra uma série de ações em todo o território nacional, em parceria com as prefeituras locais. Alguns pontos "drive-thru" são disponibilizados para receber celulares, fone de ouvidos, geladeiras, máquinas de lavar, televisores, equipamentos de informática, entre outros. Foto: Reprodução TV Globo
  • Uma das campanhas, fruto da parceria público-privada, tem como foco a população do Distrito Federal. Em dias combinados, o consumidor leva equipamentos para descartar em pontos da Zero Impacto e recebe na hora um Pix de R$ 1 para cada quilo descartado. O pagamento é válido somente nos dias e locais da campanha.
    Uma das campanhas, fruto da parceria público-privada, tem como foco a população do Distrito Federal. Em dias combinados, o consumidor leva equipamentos para descartar em pontos da Zero Impacto e recebe na hora um Pix de R$ 1 para cada quilo descartado. O pagamento é válido somente nos dias e locais da campanha. Foto: Reprodução TV Globo
  • Parceira da ABREE, a Ponto Zero atua no DF desde 2010 no processo de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Segundo a empresa, ela
    Parceira da ABREE, a Ponto Zero atua no DF desde 2010 no processo de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Segundo a empresa, ela "oferece soluções para atender às necessidades da comunidade, empresas e órgãos públicos que busquem o destino social e ambientalmente adequado para esses resíduos". Foto: Reprodução TV Globo
  • Na logística reserva, o responsável pela destinação correta ao resíduo é o consumidor. Ele procura pontos de entrega voluntária ou agenda a coleta em domicílio. A empresa contratada para gerir o recolhimento desse material faz o encaminhamento às associações de reciclagem. E o reciclador é responsável por separar o que pode ser reaproveitado.
    Na logística reserva, o responsável pela destinação correta ao resíduo é o consumidor. Ele procura pontos de entrega voluntária ou agenda a coleta em domicílio. A empresa contratada para gerir o recolhimento desse material faz o encaminhamento às associações de reciclagem. E o reciclador é responsável por separar o que pode ser reaproveitado. Foto: Reprodução TV Globo
  • Segundo dados da empresa, em 2022 foram 107 mil toneladas recicladas e, com isso, 37 mil unidades de árvores preservadas, mostrando a importância de toda ação para o meio ambiente.
    Segundo dados da empresa, em 2022 foram 107 mil toneladas recicladas e, com isso, 37 mil unidades de árvores preservadas, mostrando a importância de toda ação para o meio ambiente. Foto: Reprodução TV Globo
  • Além do Distrito Federal, outros locais de diferentes estados também receberam campanhas de conscientização: São Luís (Maranhão), Palmas (Tocantins) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul) foram as três capitais com campanhas significativas no último mês de outubro.
    Além do Distrito Federal, outros locais de diferentes estados também receberam campanhas de conscientização: São Luís (Maranhão), Palmas (Tocantins) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul) foram as três capitais com campanhas significativas no último mês de outubro. Foto: Reprodução TV Globo
  • A ABREE possui diversos parceiros para poder disponibilizar mais de 4 mil pontos de recebimento em todo o país, abrangendo quase 1,3 mil municípios.
    A ABREE possui diversos parceiros para poder disponibilizar mais de 4 mil pontos de recebimento em todo o país, abrangendo quase 1,3 mil municípios. Foto: Reprodução TV Globo
  • No Brasil, o Decreto Federal 10.240/2020 faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos e determina a aplicação da Logística Reversa para a reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
    No Brasil, o Decreto Federal 10.240/2020 faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos e determina a aplicação da Logística Reversa para a reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Foto: Reprodução TV Globo
  • Com a Logística Reserva, estes produtos em fim de vida útil e de uso doméstico são destinados à empresas especializadas em separar todas as suas partes e devolvê-las para a cadeia produtiva. Isso permite que estas partes sejam realocadas para a fabricação de novos produtos.
    Com a Logística Reserva, estes produtos em fim de vida útil e de uso doméstico são destinados à empresas especializadas em separar todas as suas partes e devolvê-las para a cadeia produtiva. Isso permite que estas partes sejam realocadas para a fabricação de novos produtos. Foto: Reprodução TV Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay