Bijuterias tech e inclusão: ONG transforma lixo eletrônico e capacita mulheres

Na logística reserva, o responsável pela destinação correta ao resíduo é o consumidor. Ele procura pontos de entrega voluntária ou agenda a coleta em domicílio. A empresa contratada para gerir o recolhimento desse material faz o encaminhamento às associações de reciclagem. E o reciclador é responsável por separar o que pode ser reaproveitado. Foto: Reprodução TV Globo