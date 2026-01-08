Galeria
‘Dama de ferro do Japão’: conheça Sanae Takaichi, primeira mulher a liderar o país asiático
-
Fã declarada de Margaret Thatcher, a ex-premiê britânica conhecida como a “Dama de Ferro”, Takaichi costumava dizer que desejava se tornar “a dama de ferro do Japão”. Agora, pode transformar a metáfora em prática. Foto: - ?????/Wikimédia Commons
-
Representante da ala mais à direita do Partido Liberal Democrata, o PLD, ela é conhecida pelo discurso firme e por posturas ultraconservadoras. Foto: ????/Wikimédia Commons
-
Apesar do simbolismo de sua eleição, Takaichi deixou claro em seu primeiro discurso como premiê que as pautas de igualdade de gênero não estão entre suas prioridades. Foto: Reprodução do Instagram @folhadespaulo
-
Mesmo já tendo comandado pastas como Economia, Assuntos Internos e Igualdade de Gênero, a nova primeira-ministra sempre manteve distância dos debates sobre o papel das mulheres na sociedade japonesa. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
-
-
Takaichi apoia a sucessão exclusivamente masculina na família imperial e se opõe a mudanças na lei do século 19 que obriga casais a terem o mesmo sobrenome. Foto: Reprodução de vídeo R7
-
Apesar das convicções tradicionais, a premiê defende políticas de apoio à saúde feminina e ao tratamento de fertilidade, dentro de uma lógica voltada ao incentivo da maternidade. Foto: Reprodução do X @Tokyonobo
-
Ela também já falou publicamente sobre as próprias dificuldades com os sintomas da menopausa, ressaltando a importância de educar os homens sobre o tema para melhorar o ambiente escolar e profissional das mulheres. Foto: Reprodução de vídeo R7
-
-
Natural da província de Nara, Takaichi iniciou a carreira política em 1993, quando foi eleita deputada em sua cidade natal. Foto: Reprodução de Youtube
-
Desde então, ocupou postos de destaque no PLD e em governos de figuras centrais do partido, como os ex-primeiros-ministros Shinzo Abe, assassinado em 2022, e Fumio Kishida. Foto: Reprodução de vídeo R7
-
A nova premiê também é conhecida por visões revisionistas sobre a história do país. Ela já se recusou a reconhecer as atrocidades cometidas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, negando o uso de coerção contra trabalhadores coreanos e mulheres escravizadas pelo Exército. Foto: - Reprodução de Youtube
-
-
Takaichi participou de campanhas para excluir referências à escravidão de livros escolares — posições que, segundo analistas, podem prejudicar as relações diplomáticas com China e Coreia do Sul. Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC NEWS
-
Quando jovem, ela foi baterista de uma banda de heavy metal e apaixonada por motocicletas. Foto: Reprodução do X @_NavyBrat
-
Essa combinação de paixões são vistas como incomuns para alguém que hoje simboliza o conservadorismo japonês. Foto: Reprodução do X @Tokyonobo
-
-
Conhecida pela disciplina rigorosa, Takaichi costuma descrever-se como uma “workaholic”. Ao assumir o cargo, ela fez um discurso de tom duro aos colegas de partido: pediu que todos “trabalhem como um cavalo”. Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC NEWS
-
Depois de duas tentativas frustradas de liderar o PLD, Takaichi afirma ter aprendido a cultivar alianças e relações políticas dentro do partido. Foto: Reprodução do X @Tokyonobo
-
No campo econômico, o maior desafio da nova premiê será conter a alta no custo de vida e estabilizar a quarta maior economia do mundo. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Takaichi chega ao cargo máximo do governo japonês após ser eleita líder do enfraquecido PLD, substituindo o ex-premiê Shigeru Ishiba, que renunciou após derrotas eleitorais consecutivas. Foto: ????/Wikimédia Commons
-
Inspirada em Margaret Thatcher - foto -, ela defende o fortalecimento das Forças Armadas, o investimento em fusão nuclear e políticas mais duras sobre imigração. Foto: White House Photo Office/Wikimédia Commons
-
Com uma trajetória marcada por disciplina, conservadorismo e ambição, Sanae Takaichi entra para a história como a primeira mulher a comandar o Japão — e promete fazê-lo com a mão firme que sempre admirou em sua ídola britânica. Foto: Reprodução de vídeo R7
-