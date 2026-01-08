Estilo de Vida
Junk Food: até Katy Perry e Demi Moore já se renderam
Seu consumo regular não é recomendado por nutricionistas por causa do baixo valor nutritivo e excesso de gordura ou açúcar. Mas, de vez em quando, por que não? Duas belas famosas embarcaram na junk food recentemente. Foto: pexels pixabay
É isso mesmo. Antes do show no Rock in Rio, em 2024, Katy Perry deu entrevista no programa de Ana Maria Braga e se rendeu aos sabores de coxinha de galinha, pão de queijo recheado com goiabada e pudim de leite condensado. Impressionada, ela ainda questionou: "Vocês fazem em casa?" Foto: Reprodução TV Globo
Demi Moore, pouco depois de perder o Oscar 2025 de Melhor Atriz para Mikey Madison , se "afundou" numa travessa gigante de batatas fritas crocantes e quentinhas. Foto: Reprodução Instagram
Com tamanha inspiração, veja, então, alguns alimentos que podem ser chamados de junk food, comida tão popular que tem até data de celebração: 21 de julho. Data criada nos Estados Unidos. Foto: moises merino pixabay
Batatas fritas - A fritura faz com que a batata perca grande parte do seu valor. Geralmente, é polvilhada com sal, o que eleva a taxa de sódio. Uma dica é fazer na AirFryer, que frita sem gordura, e usar pouco sal. Foto: Cyclone Bill - Wikimédia Commons
Batata chips - As batatas ainda são transformadas no modelo chips, cheios de sal e com adição de sabores artificiais. Nada natural. Foto: Youtube/ Cook'n Enjoy
Aipim frito - Mesma situação da batata. As propriedades da mandioca acabam ficando em segundo plano, com a fritura. Uma sugestão é o aipim cozido, com um pouquinho de manteiga pra dar sabor (bem menos do que o óleo usado na fritura). Foto: Divulgação / site panelinha.com.br
Coxinha de galinha - Um dos salgados mais populares do Brasil. Tem a proteína do frango, mas a massa é bastante gordurosa. Uma simples coxinha de 100g chega a ter 11g de gordura e 274 calorias. Foto: Youtube/Hoje Tem
Empada - Chega a ter mais gordura que a coxinha por causa da massa. 100 gramas de empada de frango têm 15g de gordura, chegando a 358 calorias. O mesmo vale para os empadões, que são feitos com a mesma massa. Foto: Jazi Araújo por Pixabay
Pastel - Os pastéis também são muito populares e têm diferentes recheios, mas o perigo está na massa frita, que absorve bastante óleo. 100g de pastel chegam a ter 450 calorias. Foto: BuenosAiresPhotographer - wikimedia commons
Caldo de cana - Essa bebida, muitas vezes, acompanha o pastel, principalmente em bares chineses. Mas o excesso de carboidrato pode causar, se houver consumo regular, problemas como diabetes e obesidade. Foto: food trails wiki commons
Hambúrguer - Já é um clássico. Com muita variedade de opções, é um dos lanches preferidos de quem opta por fast food. E a carne tem proteína, o que cria a ilusão de ser um bom alimento. Mas a carne do hambúrguer é processada, contendo muito sal e gordura. Foto: Youtube/ Mohamad Hindi
Salgadinhos de salsicha - O mesmo problema do hambúrguer ocorre com salsichas, por exemplo. Carne processada, com alto teor de gordura e sódio, conservantes artificiais, e baixo potencial nutritivo. Mas a salsicha é usada com frequência em salgados. Foto: Imagem de Jan Vašek por Pixabay
Cachorro quente - A salsicha também é carro-chefe do popular cachorro-quente (a maioria prefere salsicha, em vez de linguiça). 100g de salsicha chegam a ter 31g de gordura e 346 calorias. Foto: Youtube/Nandu Andrade
Cheetos - Numa porção de apenas 25g, há entre 99 mg e 173 mg de sódio; e entre 4 e 6 gramas de gordura. Além disso, tem corante artificial. Tem 121 calorias. Mas, para muitos, os cheetos são viciantes. Foto: Mike Mozart wikimedia commons
Bolinho do tipo Ana Maria - Foto: Larry D.Moore wikimedia commons
Biscoito recheado - Tem muita gordura e muito açúcar. O Passatempo, por exemplo: em 3 biscoitos (30g), há 4 gramas de gordura e 21g de carboidrato, sendo 6g de açúcar. Não tem praticamente fibras. Foto: reprodução redes sociais
Chocolate branco: Foto: wikimedia creative commons
Pizza- Parece até pecado colocar a pizza como junk food e, dependendo do preparo, uma pizza pode ser uma opção saudável. Mas a maioria tem massa pesada, cobertura de queijos gordurosos e carnes processadas, como linguiça. Foto: pixabay
Pêssego em calda - Assim como outras frutas que vêm mergulhadas em calda de açúcar, o pêssego perde boa parte de suas propriedades - principalmente as fibras - por causa desse processo. Dê preferência às frutas naturais. Foto: - pxhere.com.br
Barrinha de cereal - As barrinhas também enganam, pois teoricamente têm ingredientes naturais. Mas elas são feitas com muito açúcar e gordura. Fuja das que têm frutose e xarope de milho. Gordura trans, nem pensar. Foto: Divulgação
Suco engarrafado - Por mais que pareça saudável, o suco processado que vem adoçado tem alta taxa de açúcar e, muitas vezes, baixa concentração da fruta natural. É preciso verificar o rótulo para adquirir sucos das frutas sem excesso de açúcar. Foto: WIKIMEDIA COMMONS
Pipoca industrializada - A pipoca que vem em pacotes não é a indicada. Mas a pipoca feita do milho natural, que estoura na panela, é saudável. Portanto, há pipocas boas para a saúde. Só deve-se evitar as que parecem artificiais. Foto: Reprodução
Nuggets - Mais um exemplo de lanche que tem aspecto de ser rico em proteína (afinal, é frango), mas, na verdade, tem baixo conteúdo proteico e alto teor de sal e gordura. De vez em quando, tudo bem. Mas não dá pra exagerar. Foto: Youtube/ Panelaterapia