Butô: conheça a dança japonesa que ajudou ator a interpretar Frankenstein
“Tive uma ótima ideia de estudar butô, uma forma de dança japonesa conhecida por seus temas de morte. É uma espécie de reanimação de um cadáver, o que foi uma maneira útil de entrar no meu próprio corpo”, declarou Elordi a jornalistas na sede da Netflix, em Los Angeles. Foto: Divulgação
O butô é uma forma de expressão artística japonesa que desafia classificações convencionais e rompe fronteiras entre dança, teatro e performance. Foto: - Reprodução do Flickr Francisca Cornejo
Surgido no final da década de 1950, em um Japão marcado por transformações sociais profundas após a Segunda Guerra Mundial, o butô nasceu como resposta à modernização acelerada, à tensão entre tradição e contemporaneidade e ao desejo de questionar padrões estéticos estabelecidos. Foto: Reprodução do Flickr Francisca Cornejo
Criado pelos artistas Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, o butô rapidamente se tornou uma linguagem singular, marcada por intensidade emocional e profunda compreensão da condição humana. Foto: Reprodução do Youtube
Desde o início, o butô rejeitou a elegância típica de outras danças japonesas, como o noh e o kabuki, e também rompeu com a disciplina altamente codificada do balé e das danças ocidentais. Foto: Reprodução do Youtube
Em vez disso, propôs um corpo vulnerável, muitas vezes lento, contorcido, carregado de metáforas e impulsos internos. Foto: Reprodução do Flickr Michael Blase
Um dos elementos mais conhecidos dessa expressão é o uso do corpo com desenhos de branco, criando uma figura quase fantasmagórica que parece desafiar os limites entre vida e morte, entre o movimento e a quietude. Foto: Reprodução do Flickr Francisca Cornejo
A dança não é guiada por passos pré-definidos, mas por estados psicológicos, memórias, sensações físicas e imagens poéticas que emergem do interior do performer. Foto: Reprodução do Flickr Eli Brody
A primeira grande obra do gênero, “Kinjiki” (1959), dirigida por Hijikata e inspirada no romance de Yukio Mishima, chocou plateias ao abordar questões que eram tabus de maneira direta e provocadora. Foto: Reprodução do Youtube
Kazuo Ohno, por sua vez, contribuiu para o butô com uma abordagem mais lírica e espiritualizada. Enquanto Hijikata enfatizava estados de angústia e escuridão, Ohno explorava a delicadeza, a memória afetiva e a transcendência. Foto: Reprodução do Flickr ToccataStudio
Sua obra mais famosa, “La Argentina”, é uma homenagem à dançarina espanhola Antonia Mercé e se tornou referência pela capacidade de transformar emoções internas em gestos mínimos, mas profundamente expressivos. Foto: Reprodução/Youtube
Esse contraste entre as visões dos dois fundadores ampliou o universo do butô, permitindo que a dança se tornasse uma plataforma extremamente plural. Foto: Reprodução do Flickr Martin Merino
Hoje, existem companhias, escolas e artistas dedicados à prática em diversos países, preservando os princípios originais, mas também propondo interpretações renovadas e adaptadas a contextos culturais distintos. Foto: Reprodução do Youtube
Para muitos artistas, o butô não é apenas uma dança, mas um estado de presença, um modo de existir e de revelar algo que normalmente permanece oculto no cotidiano. Foto: Reprodução do Flickr ToccataStudio
Além da forte carga estética, o butô também suscita discussões filosóficas sobre identidade, impermanência e corporeidade. Por isso, hoje ele fala a pessoas de diversas culturas, despertando reflexões que transcendem fronteiras. Foto: Reprodução do Youtube