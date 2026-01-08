Chefchaouen, no Marrocos, é a ‘cidade mais azul do planeta’

A Kasbah, fortaleza do sÃ©culo 15 que marca o centro histÃ³rico, Ã© outro ponto que atrai a atenÃ§Ã£o dos visitantes. Rodeada por jardins em estilo andaluz, ela abriga um museu etnogrÃ¡fico com peÃ§as que retratam a cultura amazigue (berbere) e Ã¡rabe da regiÃ£o, alÃ©m de objetos histÃ³ricos que ajudam a contar a trajetÃ³ria da cidade. Foto: - Nora el gargari/WikimÃ©dia Commons