Callum Turner é apontado como o novo James Bond por jornal; Dua Lipa seria responsável por música tema

James Bond, conhecido pelo código 007, é um personagem fictício criado pelo escritor britânico Ian Fleming em 1953. Agente do Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, o MI6, ele possui licença para matar em nome do governo britânico e se tornou uma das franquias mais duradouras do cinema, com adaptações iniciadas em 1962. Ao longo das décadas, o personagem passou por atualizações narrativas e foi interpretado por diferentes atores. Foto: Youtube/JamesBondBrasilTV