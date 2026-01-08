Filmes e Séries
Callum Turner é apontado como o novo James Bond por jornal; Dua Lipa seria responsável por música tema
James Bond, conhecido pelo código 007, é um personagem fictício criado pelo escritor britânico Ian Fleming em 1953. Agente do Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, o MI6, ele possui licença para matar em nome do governo britânico e se tornou uma das franquias mais duradouras do cinema, com adaptações iniciadas em 1962. Ao longo das décadas, o personagem passou por atualizações narrativas e foi interpretado por diferentes atores. Foto: Youtube/JamesBondBrasilTV
Daniel Craig viveu James Bond em cinco filmes lançados entre 2006 e 2021. Antes dele, o agente secreto foi interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Foto: Divulgação
Nos últimos anos, diversos nomes foram citados como possíveis sucessores de Craig, entre eles Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, Timothée Chalamet, Idris Elba e Cillian Murphy. Ainda assim, Callum Turner já figurava anteriormente como um dos candidatos mais comentados para assumir o papel. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
De acordo com o “Daily Mail”, os produtores também poderiam convidar Dua Lipa, noiva de Turner, para participar do projeto como intérprete da música-tema do próximo filme da franquia. Segundo o jornal, a cantora demonstrou interesse em gravar a canção. Foto: wikimedia commons Raph_PH
Turner e Dua Lipa comeÃ§aram a ser vistos juntos em janeiro de 2024, tiveram as primeiras imagens romÃ¢nticas divulgadas em julho do mesmo ano e anunciaram o noivado em junho de 2025. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
Caso a escalação de Turner como James Bond seja confirmada, este representará o maior papel de sua carreira até o momento. A seguir, um panorama de sua trajetória profissional. Foto: Wikimedia Commons / LucaFazPhoto
Callum Robilliard Turner nasceu em 15 de fevereiro de 1990, em Hammersmith, Londres, na Inglaterra. Antes de seguir carreira artística, sonhava em se tornar jogador de futebol. Ao perceber que não teria sucesso no esporte, decidiu se cadastrar em um site de casting e passou a participar de testes para atuação. Foto: Wikimedia Commons / Greg2600
Antes da estreia no cinema, trabalhou como modelo em 2010. No ano seguinte, participou de seu primeiro projeto audiovisual, o curta-metragem “Think of England”, produzido por estudantes da Universidade de Hertfordshire. Foto: Divulgação
A estreia em longas-metragens ocorreu com o drama “Rainha e País” lançado em 2014 e exibido no Festival de Cannes. Ambientado no período pós-Guerra da Coreia, o filme contou com Turner no papel de Bill Rohan. Foto: Divulgação
Em 2015, integrou o elenco de “Victor Frankenstein”, releitura do clássico de Mary Shelley que aborda a relação entre Victor Frankenstein e Igor. Foto: Divulgação
No ano seguinte, atuou em “Assassin’s Creed”, produção baseada na série de jogos homônima. Foto: Divulgação
O primeiro papel de maior destaque veio em â??Apenas um Garoto em Nova Yorkâ?, lanÃ§ado em 2017, no qual interpretou Thomas Webb, um jovem que descobre segredos familiares ao se envolver com uma mulher mais velha. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 2018, Turner passou a integrar a franquia “Animais Fantásticos”, do universo de “Harry Potter”, como Teseu Scamander, auror do Ministério da Magia e irmão do personagem interpretado por Eddie Redmayne. Foto: Divulgação
Ele reprisou o papel em “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, lançado em 2022. Foto: reprodução
Em 2019, protagonizou a primeira temporada da série “The Capture”, como Shaun Emery, ex-soldado acusado de assassinato após o desaparecimento de um militar, em uma trama centrada na manipulação de imagens de vigilância. Pelo papel, recebeu indicação ao BAFTA Television Award de Melhor Ator em 2020. Foto: Divulgação
Na sequência, atuou em produções como “Emma”, “A Última Carta de Amor”, “Remando para o Outro” e na série “Mestres do Ar”. Foto: Divulgação / Apple TV+
Em 2025, estreou o filme “Eternidade”, no qual contracena com Elizabeth Olsen e Miles Teller. Foto: Divulgação