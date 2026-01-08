Celebridades e TV
Museu de cera vira meme após estátuas “pavorosas” de celebridades
-
É o Polonia Wax Museum (Polonia Wax Museum Figury Woskowe). No site de viagens Trip Advisor, ele leva nota 3. E há muitos comentários hilários, como o de um visitante que resolveu dar nota 10 pro museu porque não parou de rir. Foto: Reprodução do Tiktok
-
Esta é a escultura de cera da mulher do Príncipe William, Kate Middleton. Ui! Foto: Reprodução do Tiktok
-
E o Príncipe William está aí. Ou melhor, os dentes dele. Convenhamos que também não ficou bem na fita. Foto: Reprodução do Tiktok
-
A Rainha Elizabeth II, que morreu em agosto do ano passado, nunca ficou tão descabelada na vida. Foto: Reprodução do Tiktok
-
-
E Michael Jackson? Tá muito inchado de botox ou é implicância nossa? Foto: Reprodução do Tiktok
-
Johnny Depp já disse que não voltará a encarnar Jack Sparrow. Menos mal... Foto: Reprodução do Tiktok
-
O ator Robbie Coltrane, que morreu em 2022, atÃ© gostaria de ver essa versÃ£o do seu popular personagem Hagrid, da saga de Harry Potter. Afinal, tÃ¡ mais em forma... Mas nÃ£o lembra nada, nÃ©? Foto: ReproduÃ§Ã£o do Tiktok
-
-
Audrey Hepburn, ao contrário, ficou mais bolachuda... Foto: Reprodução do Tiktok
-
Só com magia negra Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... Que cabelos, hein... E Hermione fez chapinha????? Foto: Reprodução do Tiktok
-
E alguém adivinharia que esse aí é o Donald Trump? Olhando bem.... não. Não tem nem o tom laranja dos cabelos. Nem a boquinha... Foto: Reprodução do Tiktok
-
-
Esse Nelson Mandela tá bem mais ou menos... A vantagem é que dá pra saber que é ele. Foto: Reprodução do Tiktok
-
Sérios riscos de ataque da Rússia se o presidente Putin se enfezar com essa estátua.. Com o homem não se brinca. Foto: Reprodução do Tiktok
-
E esse Will Smith com gorro de Papai Noel? Passa ou não passa? O cara gosta de dar socos, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
-
-
O Papa João Paulo II (se estivesse vivo) daria a bênção parar esta escultura. Só porque ele era bonzinho. Escultores do museu, vocês estão perdoados. Foto: Reprodução do Tiktok
-
O Dalai Lama é outro com amor no coração. Muita luz para os autores dessa obra. Foto: Reprodução do Tiktok
-
Como saber que essa aí é Marilyn Monroe? Resposta: pelos cabelos, pela roupa, pela pose. Nada mais. Foto: Reprodução TikTok
-
-
E Elvis Presley? O belo ídolo do rock que conquistou o coração das mulheres.... Conseguiram deixá-lo feio. Foto: Reprodução do Tiktok
-
O rosto de Elton John também deu uma boa murchada. Foto: Reprodução do Tiktok
-
E Lady Gaga? Cruzes! Foto: Reprodução do Tiktok
-
-
O Morgan Freeman até dá pro gasto, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
-
Aqui uma enxurrada de estátuas inspiradas em grandes nomes do cinema de ação. Cá entre nós, o Stallone não parece esses bonecos que quebram fácil? E esse cabelo espigado do Tom Cruise? Fãs...hora de protesto. Bruce Willis tá assim, assim... Mas o Schwarzenegger...é o fim do Exterminador. Foto: Reprodução do Tiktok
-
Mas dizem que o capricho ficou por conta do grande ídolo do esporte polonês. O craque do futebol Robert Lewandowski. Quem entende do assunto atesta: parece com ele sim. Então, tá! Foto: Reprodução do Tiktok
-