Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Museu de cera vira meme após estátuas “pavorosas” de celebridades

RF
Redação Flipar
  • É o Polonia Wax Museum (Polonia Wax Museum Figury Woskowe). No site de viagens Trip Advisor, ele leva nota 3. E há muitos comentários hilários, como o de um visitante que resolveu dar nota 10 pro museu porque não parou de rir.
    É o Polonia Wax Museum (Polonia Wax Museum Figury Woskowe). No site de viagens Trip Advisor, ele leva nota 3. E há muitos comentários hilários, como o de um visitante que resolveu dar nota 10 pro museu porque não parou de rir. Foto: Reprodução do Tiktok
  • Esta é a escultura de cera da mulher do Príncipe William, Kate Middleton. Ui!
    Esta é a escultura de cera da mulher do Príncipe William, Kate Middleton. Ui! Foto: Reprodução do Tiktok
  • E o Príncipe William está aí. Ou melhor, os dentes dele. Convenhamos que também não ficou bem na fita.
    E o Príncipe William está aí. Ou melhor, os dentes dele. Convenhamos que também não ficou bem na fita. Foto: Reprodução do Tiktok
  • A Rainha Elizabeth II, que morreu em agosto do ano passado, nunca ficou tão descabelada na vida.
    A Rainha Elizabeth II, que morreu em agosto do ano passado, nunca ficou tão descabelada na vida. Foto: Reprodução do Tiktok
  • E Michael Jackson? Tá muito inchado de botox ou é implicância nossa?
    E Michael Jackson? Tá muito inchado de botox ou é implicância nossa? Foto: Reprodução do Tiktok
  • Johnny Depp já disse que não voltará a encarnar Jack Sparrow. Menos mal...
    Johnny Depp já disse que não voltará a encarnar Jack Sparrow. Menos mal... Foto: Reprodução do Tiktok
  • O ator Robbie Coltrane, que morreu em 2022, atÃ© gostaria de ver essa versÃ£o do seu popular personagem Hagrid, da saga de Harry Potter. Afinal, tÃ¡ mais em forma... Mas nÃ£o lembra nada, nÃ©?
    O ator Robbie Coltrane, que morreu em 2022, atÃ© gostaria de ver essa versÃ£o do seu popular personagem Hagrid, da saga de Harry Potter. Afinal, tÃ¡ mais em forma... Mas nÃ£o lembra nada, nÃ©? Foto: ReproduÃ§Ã£o do Tiktok
  • Audrey Hepburn, ao contrário, ficou mais bolachuda...
    Audrey Hepburn, ao contrário, ficou mais bolachuda... Foto: Reprodução do Tiktok
  • Só com magia negra Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... Que cabelos, hein... E Hermione fez chapinha?????
    Só com magia negra Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... Que cabelos, hein... E Hermione fez chapinha????? Foto: Reprodução do Tiktok
  • E alguém adivinharia que esse aí é o Donald Trump? Olhando bem.... não. Não tem nem o tom laranja dos cabelos. Nem a boquinha...
    E alguém adivinharia que esse aí é o Donald Trump? Olhando bem.... não. Não tem nem o tom laranja dos cabelos. Nem a boquinha... Foto: Reprodução do Tiktok
  • Esse Nelson Mandela tá bem mais ou menos... A vantagem é que dá pra saber que é ele.
    Esse Nelson Mandela tá bem mais ou menos... A vantagem é que dá pra saber que é ele. Foto: Reprodução do Tiktok
  • Sérios riscos de ataque da Rússia se o presidente Putin se enfezar com essa estátua.. Com o homem não se brinca.
    Sérios riscos de ataque da Rússia se o presidente Putin se enfezar com essa estátua.. Com o homem não se brinca. Foto: Reprodução do Tiktok
  • E esse Will Smith com gorro de Papai Noel? Passa ou não passa? O cara gosta de dar socos, hein...
    E esse Will Smith com gorro de Papai Noel? Passa ou não passa? O cara gosta de dar socos, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
  • O Papa João Paulo II (se estivesse vivo) daria a bênção parar esta escultura. Só porque ele era bonzinho. Escultores do museu, vocês estão perdoados.
    O Papa João Paulo II (se estivesse vivo) daria a bênção parar esta escultura. Só porque ele era bonzinho. Escultores do museu, vocês estão perdoados. Foto: Reprodução do Tiktok
  • O Dalai Lama é outro com amor no coração. Muita luz para os autores dessa obra.
    O Dalai Lama é outro com amor no coração. Muita luz para os autores dessa obra. Foto: Reprodução do Tiktok
  • Como saber que essa aí é Marilyn Monroe? Resposta: pelos cabelos, pela roupa, pela pose. Nada mais.
    Como saber que essa aí é Marilyn Monroe? Resposta: pelos cabelos, pela roupa, pela pose. Nada mais. Foto: Reprodução TikTok
  • E Elvis Presley? O belo ídolo do rock que conquistou o coração das mulheres.... Conseguiram deixá-lo feio.
    E Elvis Presley? O belo ídolo do rock que conquistou o coração das mulheres.... Conseguiram deixá-lo feio. Foto: Reprodução do Tiktok
  • O rosto de Elton John também deu uma boa murchada.
    O rosto de Elton John também deu uma boa murchada. Foto: Reprodução do Tiktok
  • E Lady Gaga? Cruzes!
    E Lady Gaga? Cruzes! Foto: Reprodução do Tiktok
  • O Morgan Freeman até dá pro gasto, hein...
    O Morgan Freeman até dá pro gasto, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
  • Aqui uma enxurrada de estátuas inspiradas em grandes nomes do cinema de ação. Cá entre nós, o Stallone não parece esses bonecos que quebram fácil? E esse cabelo espigado do Tom Cruise? Fãs...hora de protesto. Bruce Willis tá assim, assim... Mas o Schwarzenegger...é o fim do Exterminador.
    Aqui uma enxurrada de estátuas inspiradas em grandes nomes do cinema de ação. Cá entre nós, o Stallone não parece esses bonecos que quebram fácil? E esse cabelo espigado do Tom Cruise? Fãs...hora de protesto. Bruce Willis tá assim, assim... Mas o Schwarzenegger...é o fim do Exterminador. Foto: Reprodução do Tiktok
  • Mas dizem que o capricho ficou por conta do grande ídolo do esporte polonês. O craque do futebol Robert Lewandowski. Quem entende do assunto atesta: parece com ele sim. Então, tá!
    Mas dizem que o capricho ficou por conta do grande ídolo do esporte polonês. O craque do futebol Robert Lewandowski. Quem entende do assunto atesta: parece com ele sim. Então, tá! Foto: Reprodução do Tiktok
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay