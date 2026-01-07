Galeria
Gigantes do mar: veja quais são — e quanto medem — os 10 maiores iates do mundo!
Sua capacidade é de 48 hóspedes em 40 cabines, além de 80 tripulantes. O barco navega atualmente sob a bandeira das Ilhas Cayman. Foto: Divulgac?a?o/Lu?rssen
Hoje funcionando como a embarcação real de Dubai, é um dos iates mais equipadas do mundo, contando com cinema, discoteca, ginásio, garagem para submarino e até uma plataforma de pouso para um helicóptero Blackhawk. Foto: Wikimedia Commons/Imre Solt
Repleto de recursos luxuosos, como uma piscina de 16 metros que se converte em pista de dança e espaços para helicópteros, o iate também recebeu importantes prêmios internacionais. Foto: Reprodução/YouTube
A embarcação passou por uma reforma em 2021 e conta com uma superestrutura de aço e alumínio, impulsionada por quatro motores. Foto: Divulgac?a?o/Mariotti Yachts
Com design interior em estilo império e móveis neoclássicos, o iate atinge 33 nós de velocidade, impulsionado por um sistema de propulsão a jato de água. O iate acomoda 36 hóspedes e 80 tripulantes. Foto: Divulgac?a?o/Lu?rssen
Apesar da velocidade mais baixa (17 nós), destaca-se pela enorme autonomia, propulsão diesel-elétrica e capacidade para 36 hóspedes e 54 tripulantes, distribuídos em 18 cabines. Foto: Reprodução