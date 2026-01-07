Assine
Refúgio paulista repleto de natureza, Analândia não tem prédios nem sinais de trânsito

  • Situada no interior do estado, a estância é um reino de tranquilidade. Ela se destaca por cachoeiras, trilhas e uma paisagem bucólica que são um convite a desacelerar.
    Situada no interior do estado, a estância é um reino de tranquilidade. Ela se destaca por cachoeiras, trilhas e uma paisagem bucólica que são um convite a desacelerar. Foto: Reprodução/ Turismo da Estância Climática de Analândia
  • Analândia, repleta de belezas naturais, integra a Região Metropolitana de Piracicaba
    Analândia, repleta de belezas naturais, integra a Região Metropolitana de Piracicaba Foto: Edo Miura/Wikimedia commons
  • Prédios altos e centros comerciais não existem em Analândia. Isso porque a prefeitura proíbe este tipo de construção para preservar o espírito interiorano do local.
    Prédios altos e centros comerciais não existem em Analândia. Isso porque a prefeitura proíbe este tipo de construção para preservar o espírito interiorano do local. Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
  • Com pouco mais de 4.500 habitantes, a cidade oferece um ambiente sereno, como quem viaja no tempo para relembrar a São Paulo de antigamente, desprovida de arranha-céus e congestionamentos.
    Com pouco mais de 4.500 habitantes, a cidade oferece um ambiente sereno, como quem viaja no tempo para relembrar a São Paulo de antigamente, desprovida de arranha-céus e congestionamentos. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • Ademais, a cidade não possui semáforos, o que já demonstra que trânsito não é um problema em Analândia.
    Ademais, a cidade não possui semáforos, o que já demonstra que trânsito não é um problema em Analândia. Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
  • Já para quem busca aventura em meio à calmaria, Analândia não decepciona. O ponto mais emblemático é o Morro do Cuscuzeiro, uma imponente formação de arenito que se tornou símbolo da cidade.
    Já para quem busca aventura em meio à calmaria, Analândia não decepciona. O ponto mais emblemático é o Morro do Cuscuzeiro, uma imponente formação de arenito que se tornou símbolo da cidade. Foto: Claudio Lopes Sanchez Junior/Wikimédia Commons
  • O local Ã© ideal para trilhas e escaladas ou se a finalidade Ã© simplesmente contemplar a vista preservada ao redor.
    O local Ã© ideal para trilhas e escaladas ou se a finalidade Ã© simplesmente contemplar a vista preservada ao redor. Foto: ReproduÃ§Ã£o Facebook/Projeto Visite AnalÃ¢ndia
  • Adeptos de atividades de aventura como rafting, arvorismo, tirolesa, rapel e cicloturismo, por exemplo, tem na localidade uma excelente opção.
    Adeptos de atividades de aventura como rafting, arvorismo, tirolesa, rapel e cicloturismo, por exemplo, tem na localidade uma excelente opção. Foto: Urbanetz/Wikimédia Commons
  • O Morro do Cuscuzeiro está a cerca de 3 km do centro de Analândia, que já foi chamada de Anápolis, uma homenagem à padroeira da cidade, Sant’Anna.
    O Morro do Cuscuzeiro está a cerca de 3 km do centro de Analândia, que já foi chamada de Anápolis, uma homenagem à padroeira da cidade, Sant’Anna. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • A cidade foi rebatizada de Analândia em novembro de 1944 para evitar confusões com o município de mesmo nome - Anápolis - situado em Goiás.
    A cidade foi rebatizada de Analândia em novembro de 1944 para evitar confusões com o município de mesmo nome - Anápolis - situado em Goiás. Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
  • Em frente ao Morro do Cuscuzeiro está uma elevação rochosa que tem a aparência das corcovas de um camelo e, por isso, batizado de Morro do Camelo.
    Em frente ao Morro do Cuscuzeiro está uma elevação rochosa que tem a aparência das corcovas de um camelo e, por isso, batizado de Morro do Camelo. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • Nos dias mais quentes, as cachoeiras da região - resultado das mais de 700 nascentes locais - oferecem refresco e beleza naturais.
    Nos dias mais quentes, as cachoeiras da região - resultado das mais de 700 nascentes locais - oferecem refresco e beleza naturais. Foto: Flickr belleavolio
  • Entre elas, destaque para a Cachoeira da Ponte Amarela, excelente para banho, e a Cachoeira do Salto Major Levy, com uma queda impressionante de 25 metros.
    Entre elas, destaque para a Cachoeira da Ponte Amarela, excelente para banho, e a Cachoeira do Salto Major Levy, com uma queda impressionante de 25 metros. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • Já a Cachoeira de Bocaína conta com 45 metros de queda d’água e uma piscina natural.
    Já a Cachoeira de Bocaína conta com 45 metros de queda d’água e uma piscina natural. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • Além disso, as grutas da região guardam traços de antigas civilizações.
    Além disso, as grutas da região guardam traços de antigas civilizações. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
  • A Gruta do Índio e o Abrigo do Alvo, por exemplo, possuem desenhos rupestres que remontam a até 7 mil anos.
    A Gruta do Índio e o Abrigo do Alvo, por exemplo, possuem desenhos rupestres que remontam a até 7 mil anos. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
  • Um aspecto que faz de Analândia ainda mais atraente é o clima. Durante o dia, predomina o calor, com a temperatura caindo no período noturno.
    Um aspecto que faz de Analândia ainda mais atraente é o clima. Durante o dia, predomina o calor, com a temperatura caindo no período noturno. Foto: Reprodução do Facebook Cachaçaria Macaúva
  • Analândia mantém algumas construções da chamada era do café. Os turistas podem conhecer a antiga Estação Ferroviária Annápolis, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro.
    Analândia mantém algumas construções da chamada era do café. Os turistas podem conhecer a antiga Estação Ferroviária Annápolis, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro. Foto: Reprodução do Flickr Claudio Henrique Picolo
  • A Igreja Matriz de Sant’Anna, que data do fim do século 19, é um atrativo religioso. Ela mantém a arquitetura original e guarda belas imagens sacras - entre elas uma estátua em madeira da padroeira.
    A Igreja Matriz de Sant’Anna, que data do fim do século 19, é um atrativo religioso. Ela mantém a arquitetura original e guarda belas imagens sacras - entre elas uma estátua em madeira da padroeira. Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
