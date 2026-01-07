Galeria
Condomínio criado como ‘solução para favelas’ virou símbolo de luxo e tem casas avaliadas em milhões de reais
Localizado em uma encosta do bairro, o Parque Maria Cândida Pareto, como é chamado, voltou a chamar a atenção por conta da sua estética peculiar. Foto: Reprodução/Redes sociais
Apesar de sua aparência remeter às construções típicas de uma favela, o condomínio abriga imóveis de alto padrão, alguns avaliados em milhões de reais. Foto: Reprodução/Redes sociais
O conjunto foi projetado pelo renomado arquiteto Sérgio Bernardes em parceria com a extinta construtora Goldfeld. Foto: Domínio público/Acervo Arquivo Nacional
Originalmente pensado como um modelo de habitação social organizada para encostas, o projeto serviria como alternativa ao crescimento desordenado das favelas. Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil
No total, são 11 "andares" com 60 unidades em "ruas empilhadas" que seguem o relevo do morro. Foto: Reprodução/Instagram
O apelido "Favela de Luxo", que frequentemente viraliza nas redes sociais, nasceu do contraste visual. Foto: Reprodução/Instagram
A estética marcada por tijolos aparentes e becos internos lembra visualmente as comunidades cariocas, mas contrasta radicalmente com o perfil econômico de quem vive por lá. Foto: Reprodução/Instagram
Hoje em dia, o condomínio é frequentemente citado como um exemplo emblemático das desigualdades e dos símbolos urbanos do Rio de Janeiro. Foto: Montagem/Divulgac?a?o
Conhecido por sua atmosfera bucólica e arborizada, o Humaitá é um bairro tradicional do Rio de Janeiro, situado entre Botafogo, Lagoa e Jardim Botânico. Foto: Reprodução/Internet
Alguns dos destaques do bairro são sua oferta de bares, restaurantes e serviços, além da proximidade com parques e áreas de lazer, como a Lagoa Rodrigo de Freitas. Foto: Hmaglione10/Wikimedia Commons
