Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cachoeira pouco visitada no interior de São Paulo é uma das mais bonitas do Brasil

RF
Redação Flipar
  • A Cachoeira Grande, em Lagoinha, é um refúgio natural que se destaca pela beleza, tranquilidade e boa estrutura.
    A Cachoeira Grande, em Lagoinha, é um refúgio natural que se destaca pela beleza, tranquilidade e boa estrutura. Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • Com uma queda de 38 metros de altura — a maior da região —, o local oferece águas rasas e seguras, ideais para famílias e crianças.
    Com uma queda de 38 metros de altura — a maior da região —, o local oferece águas rasas e seguras, ideais para famílias e crianças. Foto: Reprodução do Youtube
  • A cachoeira fica no histórico Caminho Velho da Rota Real e já foi até cenário de filmes do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi.
    A cachoeira fica no histórico Caminho Velho da Rota Real e já foi até cenário de filmes do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi. Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • No século 17, essa rota era usada para conectar o litoral do Rio de Janeiro às minas de ouro em Minas Gerais.
    No século 17, essa rota era usada para conectar o litoral do Rio de Janeiro às minas de ouro em Minas Gerais. Foto: Paulo SP/Wikimedia Commons
  • O espaço conta com restaurante, banheiros, redário, parquinho e até uma tirolesa de 100 metros para os mais aventureiros.
    O espaço conta com restaurante, banheiros, redário, parquinho e até uma tirolesa de 100 metros para os mais aventureiros. Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • Além do visual contemplativo, a cachoeira é um ponto famoso para a prática de esportes de aventura, especialmente o rapel.
    Além do visual contemplativo, a cachoeira é um ponto famoso para a prática de esportes de aventura, especialmente o rapel. Foto: Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • O local funciona aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 22, com gratuidade para crianças até 12 anos e meia-entrada para idosos.
    O local funciona aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 22, com gratuidade para crianças até 12 anos e meia-entrada para idosos. Foto: - Reprodução do Facebook Cachoeira Grande - Lagoinha
  • Dica importante: como há um limite diário de visitantes para preservar a área, recomenda-se a compra antecipada de ingressos.
    Dica importante: como há um limite diário de visitantes para preservar a área, recomenda-se a compra antecipada de ingressos. Foto: Reprodução do Youtube
  • Lagoinha, por sua vez, é um pequeno município paulista situado na Serra do Mar, no Vale do Paraíba
    Lagoinha, por sua vez, é um pequeno município paulista situado na Serra do Mar, no Vale do Paraíba Foto: Reprodução do Youtube
  • A cidade teve início a partir de um ponto de repouso de tropas localizado próximo a uma pequena lagoa, que deu origem ao nome.
    A cidade teve início a partir de um ponto de repouso de tropas localizado próximo a uma pequena lagoa, que deu origem ao nome. Foto: Reprodução do Youtube
  • Em 1863, famílias conhecidas como “Antocas” doaram terras para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em torno da qual se formou o povoado.
    Em 1863, famílias conhecidas como “Antocas” doaram terras para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em torno da qual se formou o povoado. Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
  • A região é conhecida por seu perfil rural, paisagens montanhosas e forte ligação com a natureza.
    A região é conhecida por seu perfil rural, paisagens montanhosas e forte ligação com a natureza. Foto: Reprodução do Youtube
  • Situada a cerca de 190 km da capital, a cidade faz parte da sub-região de Taubaté.
    Situada a cerca de 190 km da capital, a cidade faz parte da sub-região de Taubaté. Foto: Divulgação
  • Nos últimos anos, o turismo rural e ecológico vem ganhando espaço, impulsionado por atrativos naturais como cachoeiras, trilhas e paisagens serranas.
    Nos últimos anos, o turismo rural e ecológico vem ganhando espaço, impulsionado por atrativos naturais como cachoeiras, trilhas e paisagens serranas. Foto: Reprodução do Youtube
  • Sua fundação remonta ao século 19, e a história local é fortemente ligada ao ciclo do café, cujos vestígios ainda podem ser vistos em antigas fazendas da região.
    Sua fundação remonta ao século 19, e a história local é fortemente ligada ao ciclo do café, cujos vestígios ainda podem ser vistos em antigas fazendas da região. Foto: Vladimir Benincasa/Wikimédia Commons
  • O aspecto religioso é um dos pilares da identidade de Lagoinha, sendo a cidade famosa por abrigar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1863.
    O aspecto religioso é um dos pilares da identidade de Lagoinha, sendo a cidade famosa por abrigar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1863. Foto: Paulo JC Nogueira/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay