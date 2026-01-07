Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pesquisador desenvolve ‘cerveja vacinal’ e gera polêmica no meio científico

RF
Redação Flipar
  • Em sua própria cozinha, Chris Buck desenvolveu uma cerveja utilizando leveduras modificadas geneticamente.
    Em sua própria cozinha, Chris Buck desenvolveu uma cerveja utilizando leveduras modificadas geneticamente. Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
  • O virologista optou por driblar as exigências regulatórias e testou o novo método em si mesmo.
    O virologista optou por driblar as exigências regulatórias e testou o novo método em si mesmo. Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
  • A bebida elaborada por Buck é capaz de gerar partículas semelhantes às do poliomavírus BK, patógeno associado a cânceres e a complicações graves em pacientes transplantados.
    A bebida elaborada por Buck é capaz de gerar partículas semelhantes às do poliomavírus BK, patógeno associado a cânceres e a complicações graves em pacientes transplantados. Foto: Freepik/kjpargeter
  • Segundo o próprio cientista, após consumir a cerveja experimental, seu organismo passou a produzir anticorpos contra diferentes variantes do vírus.
    Segundo o próprio cientista, após consumir a cerveja experimental, seu organismo passou a produzir anticorpos contra diferentes variantes do vírus. Foto: YesMore Content/Unsplash
  • Em entrevista ao ScienceNews,, ele afirmou que alguns familiares próximos também participaram do consumo da bebida.
    Em entrevista ao ScienceNews,, ele afirmou que alguns familiares próximos também participaram do consumo da bebida. Foto: Reproduc?a?o/Chris Buck
  • Para compartilhar suas descobertas, Buck publicou os dados na plataforma Zenodo (sem passar pela revisão de outros cientistas).
    Para compartilhar suas descobertas, Buck publicou os dados na plataforma Zenodo (sem passar pela revisão de outros cientistas). Foto: Reproduc?a?o/X
  • E o virologista ainda foi além: em seu blog, ele disponibilizou instruções detalhadas para reproduzir a chamada “cerveja vacinal”.
    E o virologista ainda foi além: em seu blog, ele disponibilizou instruções detalhadas para reproduzir a chamada “cerveja vacinal”. Foto: Manfred Richter/Pixabay
  • O conjunto de dados reúne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentação humana.
    O conjunto de dados reúne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentação humana. Foto: Wkimedia Commons/Amirekul
  • A atitude do cientista gerou um forte atrito com as autoridades de saúde. O NIH desautorizou a prática, afirmando que cientistas não devem realizar testes em si mesmos fora de protocolos rígidos.
    A atitude do cientista gerou um forte atrito com as autoridades de saúde. O NIH desautorizou a prática, afirmando que cientistas não devem realizar testes em si mesmos fora de protocolos rígidos. Foto: Wikimedia Commons/Duane Lempke
  • Buck argumenta que, como fez tudo em casa e fora do horário de trabalho, trata-se de sua vida particular.
    Buck argumenta que, como fez tudo em casa e fora do horário de trabalho, trata-se de sua vida particular. Foto: Reproduc?a?o
  • Para continuar com os experimentos, o pesquisador criou uma ONG chamada Gusteau Research Corporation.
    Para continuar com os experimentos, o pesquisador criou uma ONG chamada Gusteau Research Corporation. Foto: Farivar Hamzeyi/Sciencenews
  • Ele se inspirou no filme
    Ele se inspirou no filme "Ratatouille" e na ideia de que "qualquer um pode cozinhar" (ou, nesse caso, fazer ciência). Foto: Timothy Dykes/Unsplash
  • O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, já que as leveduras utilizadas são amplamente consideradas seguras para consumo humano.
    O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, já que as leveduras utilizadas são amplamente consideradas seguras para consumo humano. Foto: Frank Luca/Unsplash
  • Na visão dele, isso permitiria um caminho mais rápido até o público, sem a longa sequência de testes clínicos exigidos para vacinas convencionais.
    Na visão dele, isso permitiria um caminho mais rápido até o público, sem a longa sequência de testes clínicos exigidos para vacinas convencionais. Foto: Freepik
  • Caso a estratégia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fáceis de armazenar e de administrar, até mesmo em alimentos, com potencial aplicação contra outras doenças.
    Caso a estratégia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fáceis de armazenar e de administrar, até mesmo em alimentos, com potencial aplicação contra outras doenças. Foto: Imagem Freepik
  • No entanto, especialistas ressaltam que as evidências em humanos são muito limitadas, sem estudos clínicos nem avaliação adequada de efeitos colaterais.
    No entanto, especialistas ressaltam que as evidências em humanos são muito limitadas, sem estudos clínicos nem avaliação adequada de efeitos colaterais. Foto: CDC/Unsplash
  • Os especialistas também temem que a
    Os especialistas também temem que a "cerveja vacinal" alimente a desinformação e movimentos antivacina, prejudicando a confiança pública. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • Enquanto Buck aponta a lentidão burocrática como um obstáculo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatório é o que garante a segurança e a eficácia das imunizações.
    Enquanto Buck aponta a lentidão burocrática como um obstáculo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatório é o que garante a segurança e a eficácia das imunizações. Foto: Reprodução do X @UFHealthCancer
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay