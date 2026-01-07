Presença de peixes bagres com ferrão venenoso gera alerta em praias de São Paulo

Segundo a administração municipal de Ubatuba, o surgimento desses peixes nas praias não é considerado habitual. Entre as possíveis explicações está o aumento da temperatura da água do mar, que pode gerar estresse térmico nos animais e, em alguns casos, levá-los à morte, fazendo com que acabem encalhados na areia ou muito próximos da costa. Foto: - Reprodução de vídeo TV Vanguarda