Jane Austen: nova adaptação de clássico da autora já tem data de estreia nos cinemas

Após sua morte, em 18 de julho de 1817, aos apenas 41 anos, possivelmente em decorrência de uma doença crônica ainda debatida por estudiosos, foram publicados “Persuasão” e “A Abadia de Northanger”. Ela morreu em em uma casa na College Street, em Winchester, onde buscava tratamento. Foto: R ferroni2000 /Wikimédia Commons