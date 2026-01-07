Celebridades e TV
Kate Hudson e Hugh Jackman viram alvo de críticas em cinebiografia musical
Sardina Jr, afinal, é filho do casal (Mike Sardina e Claire Sardina) que inspirou o filme. A produção, dirigida por Craig Brewer, retrata a história real de Mike e Claire Sardina, artistas conhecidos por interpretar canções de Neil Diamond sob o nome Lightning and Thunder. Foto: Divulgação/ Focus Features
Segundo ele, a narrativa distorce fatos importantes. Além disso, disse que foi excluído deliberadamente do projeto, apesar de ter recebido uma "patética quantia de 30 mil dólares como consultor". O filho do casal ainda disparou: "Meu pai está se revirando no túmulo". Foto: Divulgação/ Focus Features
O filme mostra a dupla descobrindo que nunca é tarde para amar e perseguir sonhos. Baseado em uma história real, o enredo mistura humor, música e superação. O elenco inclui Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, entre outros. Foto: Reprodução de vídeo
E que tal conhecermos um pouco mais sobre a atriz Kate Hudson? Nascida em 19 de abril de 1979 em Los Angeles, Califórnia, Kate Garry Hudson é atriz, cantora e empresária. Filha dos renomados Goldie Hawn e Bill Hudson, Hudson se destaca por uma carreira versátil. Foto: reprodução
Sua estreia nas telas aconteceu em 1996, com uma pequena participação na série "Party of Five". Em 1998, fez sua estreia no cinema no drama "Uma Aventura no Deserto". Ela interpreta Skye Davidson. Foto: reprodução
A consagração veio em 2000 com "Quase Famosos", do diretor Cameron Crowe, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e consolidando seu nome em Hollywood. Foto: divulgação/Dreamworks
A partir dali, Hudson colecionou papéis marcantes em comédias românticas como "As Mulheres de Adam" (2000), "Como Perder um Homem em 10 Dias" (2003) e "Noivas em Guerra" (2009). Foto: reprodução
Mas a atriz também participou de dramas, como "As Quatro Plumas" (2002) e "Horizonte Profundo: Desastre no Golfo" (2016), e até terror como "A Chave Mestra" (2005). Foto: reprodução
Em 2016, a atriz emprestou sua voz para viver a personagem Mei Mei em "Kung Fu Panda 3". Antes disso, em 2012 e 2013, Hudson participou da série musical "Glee", na pele da personagem Cassandra July. Foto: reprodução
Mais recentemente, em 2022, Hudson foi uma das estrelas no mistério "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", no qual contracenou com Daniel Craig, Edward Norton, entre outros. Foto: reprodução
Em 2016, Kate lançou o livro "Muito Feliz: Hábitos Saudáveis para Amar seu Corpo", compartilhando sua visão sobre saúde, bem-estar e amor próprio. Foto: divulgação
No ano seguinte, publicou "Muito Divertido: Criando e Celebrando uma Vida de Tradições", um guia inspirador para celebrar momentos especiais em família. Foto: reprodução
Em 2024, a artista surpreendeu os fãs ao lançar seu álbum de estreia, "Glorious", explorando sua paixão pela música. Foto: divulgação/instagram @katehudson
Empreendedora, Hudson também se destaca como cofundadora da marca de suplementos nutricionais Happy x Nature, focada em um estilo de vida saudável. Foto: reprodução
Na vida pessoal, Hudson foi casada com o músico Chris Robinson de 2000 a 2007, com quem teve seu primeiro filho, Ryder Robinson (foto). De 2010 a 2014, ela se relacionou com o vocalista da banda inglesa Muse, Matthew Bellamy, com quem teve seu segundo filho, Bingham Hawn. Foto: reprodução/instagram @katehudson
Atualmente, a atriz tem um relacionamento com o músico Danny Fujikawa, com quem teve sua terceira filha, Rani Rose Hudson Fujikawa, em 2018. Foto: reprodução/instagram @katehudson
