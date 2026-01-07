Galeria
Idosos no interior do Japão enfrentam condições extremas para preservar tradição milenar
-
Nesse contexto, a trajetória de um agricultor de 89 anos se destaca como símbolo dessa transformação. Foto: Reprodução
-
Ele cultiva sozinho uma pequena plantação tradicional de arroz em encostas remotas, utilizando métodos herdados de gerações anteriores. Foto: Reprodução/YouTube
-
O idoso enfrenta diariamente trilhas íngremes, clima rigoroso e a total ausência de mecanização. Foto: Reprodução/YouTube
-
Sua rotina, que começa antes do amanhecer e se mantém mesmo sob neve ou chuva, reflete o espírito japonês do "gaman", a persistência diante das dificuldades. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Reportagens mostram que a situação do idoso está longe de ser a única. No Japão, centenas de agricultores muito idosos continuam ativos para evitar que terras familiares sejam abandonadas. Foto: Reprodução/YouTube
-
O fenômeno é comum em regiões marcadas pelo “mura sh?metsu”, como são chamados os desaparecimentos de vilarejos rurais. Foto: Reprodução/YouTube
-
Com populações cada vez menores, serviços básicos desaparecem e fazendas são engolidas pelo mato, reforçando o isolamento desses trabalhadores. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Mesmo assim, o agricultor de 89 anos segue cuidando sozinho da irrigação, do plantio, do controle de ervas e da colheita, demonstrando força física surpreendente para sua idade. Foto: Reprodução/YouTube
-
Para muitos desses idosos, cultivar arroz não é apenas um sustento, mas um dever moral e uma forma de honrar a ancestralidade. Foto: Reprodução/YouTube
-
Além disso, estudos feitos pela Universidade de Tóquio mostram que o esforço físico contínuo contribui para a saúde e mobilidade dessa parcela da população. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
A história desse agricultor evidencia simultaneamente a crise de sucessão agrícola no Japão e a resiliência de uma geração que continua defendendo práticas centenárias. Foto: Reprodução/YouTube
-
Em meio à previsão de que o país pode perder um terço de suas fazendas tradicionais até 2035, essas figuras se tornaram guardiãs de um modo de vida que está desaparecendo, preservando a cultura do arroz e a memória rural japonesa. Foto: Maxx Gong/Unsplash
-
O Japão tem uma das populações mais envelhecidas do mundo no geral: em 2025, cerca de 29,3% das pessoas têm 65 anos ou mais. Foto: Joshua Hicks/Unsplash
-
-
Como consequência desse envelhecimento e da diminuição da população ativa, o mercado de trabalho — inclusive o agrícola — sofre com falta de mão de obra jovem. Foto: Szymon Shields/Unsplash
-
Apesar de sua relevância histórica e cultural, a agricultura representa uma parcela pequena da economia moderna do Japão: em 2023, o setor agrícola respondia por cerca de 1% do PIB e cerca de 3% dos empregos, segundo relatório oficial. Foto: Freepik/jcomp
-
A maior parte do território japonês é montanhosa. Dessas, apenas cerca de 12% da área total do país é compatível com cultivo agrícola, e mais da metade dessa área é destinada a arrozais. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Diante da escassez de mão de obra jovem, o governo japonês e empresas privadas têm investido pesadamente em tecnologia e robótica, como tratores autônomos e sistemas de monitoramento por robôs. Foto: Reprodução/TV Morena