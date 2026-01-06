História dos dados: veja a origem desse objeto essencial para tantos jogos

O "jogo de dados" não era apenas uma forma de entretenimento, mas também uma maneira de as pessoas buscar respostas para questões existenciais ou sobrenaturais. A divinação por dados era comum entre as civilizações antigas, como os egípcios e babilônios, e acreditava-se que esses objetos podiam prever o futuro ou indicar o favor dos deuses. Foto: Imagem de Coco Zinva por Pixabay