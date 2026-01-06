Grande Otelo: como o órfão de pai, entregue ao circo pela mãe alcoólatra, virou um ícone do cinema e da TV

Em sua vida pessoal, Grande Otelo teve de lidar com episódios trágicos. Em 1941, casou-se com Lúcia Maria Pinheiro, que acabou matando seu filho de seis anos, enteado do ator, e se suicidando em seguida. Depois, uniu-se a Olga Vasconcellos, com quem teve quatro filhos. Mais tarde, casou-se com a dançarina Joséphine Hélène. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil