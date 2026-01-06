Assine
Jovem que ficou cinco dias sozinho no Pico Paraná andou 20 km até encontrar fazenda e ser resgatado

Redação Flipar
  • Ele havia sumido no dia 1º de janeiro durante a descida da trilha, após se sentir mal e acabar se separando de sua acompanhante e de outros grupos de montanhistas.
    Foto: Wikimedia Commons/Sergio Luiz Furtado da Rosa
  • Segundo o Corpo de Bombeiros, Roberto conseguiu caminhar sozinho por mais de 20 km até chegar a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina.
    Foto: Panoramio/john Hidalgo magalhaes
  • Imagens de câmeras de segurança mostram o rapaz chegando na fazenda para pedir ajuda após conseguir sair do Pico.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • "Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meu óculos, mas estou bem", afirmou ele em um vídeo divulgado pela família. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro com uma amiga. Após ele se sentir mal, a dupla parou para descansar e só iniciaram a descida no dia seguinte.
    Foto: Wikimedia Commons/Rubens Nemitz Jr
  • As buscas envolveram os bombeiros e voluntários desde o primeiro dia. O alerta foi dado por um analista jurídico que percebeu a ausência do rapaz ao chegar à base do morro.
    Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
  • Depois de colher o depoimento da amiga que acompanhava Roberto e outros montanhistas, a Polícia Civil informou que não havia indícios de crime, tratando o episódio como um incidente de desaparecimento em local de difícil acesso.
    Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
  • Segundo a Secretária de Estado da Saúde (Sesa-PR), Roberto foi medicado e recebeu reidratação endovenosa.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • Ele ainda vai precisar ficar sob observação enquanto aguarda o resultado de exames laboratoriais e de imagem.
    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Ponto mais alto da Região Sul do Brasil com 1.877 metros, o Pico Paraná é conhecido pelo alto grau de perigo e pelo histórico frequente de resgates.
    Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
  • Com uma trilha de 15,2 km considerada de esforço físico intenso e risco
    Foto: Wikimedia Commons/Jonas de Paula e Silva
  • Na véspera do Natal de 2024, um homem de 24 anos precisou ser resgatado após sofrer uma crise de dor lombar que o impediu de se movimentar.
    Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST
  • Em maio de 2022, um homem de 31 anos precisou pernoitar na montanha após sofrer uma luxação no ombro e não conseguir descer. Ele foi resgatado de helicóptero.
    Foto: Divulgação/BPMOA
  • Em março de 2020, uma montanhista com pouca experiência sofreu uma lesão no joelho durante uma trilha e, por não conseguir continuar o percurso, precisou ser resgatada de helicóptero.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o
  • Em janeiro de 2018, após sofrer uma fratura na clavícula, um homem de 38 anos precisou ser retirado do Pico Paraná com o auxílio de um helicóptero.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o
