Galeria
Jovem que ficou cinco dias sozinho no Pico Paraná andou 20 km até encontrar fazenda e ser resgatado
Ele havia sumido no dia 1º de janeiro durante a descida da trilha, após se sentir mal e acabar se separando de sua acompanhante e de outros grupos de montanhistas. Foto: Wikimedia Commons/Sergio Luiz Furtado da Rosa
Segundo o Corpo de Bombeiros, Roberto conseguiu caminhar sozinho por mais de 20 km até chegar a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina. Foto: Panoramio/john Hidalgo magalhaes
Imagens de câmeras de segurança mostram o rapaz chegando na fazenda para pedir ajuda após conseguir sair do Pico. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
"Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meu óculos, mas estou bem", afirmou ele em um vídeo divulgado pela família. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro com uma amiga. Após ele se sentir mal, a dupla parou para descansar e só iniciaram a descida no dia seguinte. Foto: Wikimedia Commons/Rubens Nemitz Jr
As buscas envolveram os bombeiros e voluntários desde o primeiro dia. O alerta foi dado por um analista jurídico que percebeu a ausência do rapaz ao chegar à base do morro. Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
Depois de colher o depoimento da amiga que acompanhava Roberto e outros montanhistas, a Polícia Civil informou que não havia indícios de crime, tratando o episódio como um incidente de desaparecimento em local de difícil acesso. Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
Segundo a Secretária de Estado da Saúde (Sesa-PR), Roberto foi medicado e recebeu reidratação endovenosa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Ele ainda vai precisar ficar sob observação enquanto aguarda o resultado de exames laboratoriais e de imagem. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Ponto mais alto da Região Sul do Brasil com 1.877 metros, o Pico Paraná é conhecido pelo alto grau de perigo e pelo histórico frequente de resgates. Foto: Wikimedia Commons/André Barroso da Veiga
Com uma trilha de 15,2 km considerada de esforço físico intenso e risco "muito alto", o local exige preparo que muitos trilheiros ignoram. Foto: Wikimedia Commons/Jonas de Paula e Silva
Na véspera do Natal de 2024, um homem de 24 anos precisou ser resgatado após sofrer uma crise de dor lombar que o impediu de se movimentar. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST
Em maio de 2022, um homem de 31 anos precisou pernoitar na montanha após sofrer uma luxação no ombro e não conseguir descer. Ele foi resgatado de helicóptero. Foto: Divulgação/BPMOA
Em março de 2020, uma montanhista com pouca experiência sofreu uma lesão no joelho durante uma trilha e, por não conseguir continuar o percurso, precisou ser resgatada de helicóptero. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
Em janeiro de 2018, após sofrer uma fratura na clavícula, um homem de 38 anos precisou ser retirado do Pico Paraná com o auxílio de um helicóptero. Foto: Montagem/Reproduc?a?o