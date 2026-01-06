Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Irlanda oferece dinheiro para atrair moradores a ilhas remotas

RF
Redação Flipar
  • Batizada de Our Living Islands - “Nossas Ilhas Vivas”, em livre tradução -, a iniciativa tem validade até o ano de 2033.
    Batizada de Our Living Islands - “Nossas Ilhas Vivas”, em livre tradução -, a iniciativa tem validade até o ano de 2033. Foto: - Divulgação
  • Pessoas interessadas podem receber um incentivo de até 70 mil euros, cerca de R$ 440 mil, para fixarem residência em uma dessas ilhas.
    Pessoas interessadas podem receber um incentivo de até 70 mil euros, cerca de R$ 440 mil, para fixarem residência em uma dessas ilhas. Foto: Flickr Benny Sheerin
  • O programa admite a adesão de estrangeiros que possuem direito de residência na Irlanda, obedecendo às regras de visto do país.
    O programa admite a adesão de estrangeiros que possuem direito de residência na Irlanda, obedecendo às regras de visto do país. Foto: Divulgação
  • Há ainda a possibilidade de um acréscimo de 20 mil euros - aproximadamente R$ 130 mil - caso a propriedade necessite de reformas mais robustas.
    Há ainda a possibilidade de um acréscimo de 20 mil euros - aproximadamente R$ 130 mil - caso a propriedade necessite de reformas mais robustas. Foto: Divulgação
  • Para se qualificar, o imóvel precisa ser residencial e estar desocupado ou abandonado há dois anos, no mínimo.
    Para se qualificar, o imóvel precisa ser residencial e estar desocupado ou abandonado há dois anos, no mínimo. Foto: - Divulgação
  • Além disso, a construção da moradia precisa ter ocorrido antes do ano de 2007.
    Além disso, a construção da moradia precisa ter ocorrido antes do ano de 2007. Foto: Towel401/Wikimédia Commons
  • O novo proprietário deverá morar no local como residência principal ou alugá-lo a longo prazo, além de manter essa condição por pelo menos dez anos para não precisar devolver o valor recebido.
    O novo proprietário deverá morar no local como residência principal ou alugá-lo a longo prazo, além de manter essa condição por pelo menos dez anos para não precisar devolver o valor recebido. Foto: Flickr Leonardo Correa
  • Entre as ilhas contempladas no programa estão Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere - esta última, na foto.
    Entre as ilhas contempladas no programa estão Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere - esta última, na foto. Foto: Flickr Daithi McEvoy
  • De acordo com dados oficiais, as 23 ilhas envolvidas somam apenas 2.734 habitantes.
    De acordo com dados oficiais, as 23 ilhas envolvidas somam apenas 2.734 habitantes. Foto: K. Jähne /Wikimédia Commons
  • Essas ilhas irlandesas estão localizadas em regiões famosas por possuirem paisagens rústicas.
    Essas ilhas irlandesas estão localizadas em regiões famosas por possuirem paisagens rústicas. Foto: Divulgação
  • Algumas delas serviram de locação para “Os Banshees de Inisherin”, filme de 2022 protagonizado pelos atores Colin Farrell e Brendan Gleeson.
    Algumas delas serviram de locação para “Os Banshees de Inisherin”, filme de 2022 protagonizado pelos atores Colin Farrell e Brendan Gleeson. Foto: divulgação
  • Até o fim de março, foram registradas 35 candidaturas no programa, das quais 22 já foram aprovadas, conforme informações obtidas pelo jornal “The Independent”.
    Até o fim de março, foram registradas 35 candidaturas no programa, das quais 22 já foram aprovadas, conforme informações obtidas pelo jornal “The Independent”. Foto: Divulgação
  • O programa tem finalidade estratégica e cultural, com foco em reverter a despovoamento dessas comunidades.
    O programa tem finalidade estratégica e cultural, com foco em reverter a despovoamento dessas comunidades. Foto: Flickr Marius
  • Além disso, o governo irlandês pretende diversificar a economia das ilhas, assim como preservar e melhorar sua infraestrutura.
    Além disso, o governo irlandês pretende diversificar a economia das ilhas, assim como preservar e melhorar sua infraestrutura. Foto: Towel401 /Wikimédia Commons
  • A República da Irlanda ocupa pouco mais de 80% da ilha da Irlanda - composta também pela Irlanda do Norte, país que integra o Reino Unido ao lado de Escócia, País de Gales e Inglaterra.
    A República da Irlanda ocupa pouco mais de 80% da ilha da Irlanda - composta também pela Irlanda do Norte, país que integra o Reino Unido ao lado de Escócia, País de Gales e Inglaterra. Foto: wikimedia commons/Zellygumdrops
  • Com o terceiro maior PIB per capita do mundo e elevados índices de desenvolvimento humano e liberdade econômica, a Irlanda tem pouco mais de 5,3 milhões de habitantes.
    Com o terceiro maior PIB per capita do mundo e elevados índices de desenvolvimento humano e liberdade econômica, a Irlanda tem pouco mais de 5,3 milhões de habitantes. Foto: Divulgação
  • A capital da Irlanda é Dublin, que também é a maior cidade do país, com quase 600 mil habitantes - sem contar a região metropolitana.
    A capital da Irlanda é Dublin, que também é a maior cidade do país, com quase 600 mil habitantes - sem contar a região metropolitana. Foto: Flickr James
  • O país possui 83 ilhas costeiras, das quais 23 são habitadas. A maior delas em área é a Achill Island, com 148 km².
    O país possui 83 ilhas costeiras, das quais 23 são habitadas. A maior delas em área é a Achill Island, com 148 km². Foto: Bruno Barral /Wikimédia Commons
  • Há cerca de 80 mil brasileiros na Irlanda, o que coloca o país em sétimo lugar nesse ranking na Europa, atrás apenas de Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e França.
    Há cerca de 80 mil brasileiros na Irlanda, o que coloca o país em sétimo lugar nesse ranking na Europa, atrás apenas de Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e França. Foto: ronan darby/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay