Museu do Prado tem obras de grandes nomes da arte mundial

O Museu do Prado tem sido um pilar da cultura e educação artística em Madri desde a sua inauguração. Projetado por Juan de Villanueva, o edifício original foi criado como Gabinete de Ciências Naturais, mas, ao longo do tempo, tornou-se um centro dedicado a quadros e artes visuais. Foto: VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube