Mau cheiro de cidade egípcia afasta motoristas; eles recusam corrida para lá

    Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas. Foto: reprodução/youtube
    Eles se concentram principalmente em Manshiyat Naser, conhecida como "Cidade do Lixo", e desenvolvem essa atividade desde a década de 1940. Foto: wikimedia commons Ouahidb
    Juntos, eles desenvolveram um sistema que recicla até 80% dos resíduos coletados, tido como um dos mais eficientes do mundo. Foto: reprodução/youtube
    Segundo o documentário "Zabbaleen: Cidade do Lixo" (2016), a coleta é realizada principalmente por homens e crianças, que recolhem o lixo com carroças e caminhonetes. Foto: reprodução/youtube
    Além de coletar e separar lixo em 16 categorias diferentes, os Zabbaleen investem até 12 horas diárias na triagem desses materiais. Foto: reprodução/youtube
    Cada item pode ser classificado em papel branco, papel amarelo, papel grosso, jornal, papel fino, etc. ApÃ³s a separaÃ§Ã£o detalhada, os materiais sÃ£o vendidos a indÃºstrias e empresas. Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
    Diferentemente de outros grupos de coleta , os Zabbaleen utilizam equipamentos para transformar resíduos em materiais de maior valor, como granuladores de plástico, compactadores de papel e moedores de tecidos. Foto: reprodução/youtube
    Antes, a triagem inicial do lixo na comunidade era realizada com a ajuda dos porcos, que consumiam os resíduos orgânicos. Foto: reprodução/youtube
    Quando atingiam o tamanho adequado, esses animais eram vendidos para resorts e destinos turísticos. Foto: reprodução/youtube
    Por serem cristãos coptas, os Zabbaleen não podem criar, alimentar ou viver perto de porcos, um animal considerado "sujo", "impuro". Foto: reprodução/youtube
    No entanto, esse método foi abolido em 2009, quando o governo egípcio, preocupado com a propagação da gripe H1N1, ordenou o abate de todos os porcos no país. Foto: reprodução/youtube
    Cerca de 300 mil porcos foram sacrificados, o que ameaçou a estrutura de coleta e separação de lixo dos Zabbaleen. Foto: Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons
    Depois dos abates, restos de comida e muito lixo se acumularam nas ruas do Cairo, já que o sistema de coleta não conseguiu atender à demanda sem o auxílio dos Zabbaleen. Foto: reprodução/youtube
    Ainda que a criação de porcos tenha sido proibida no bairro, a economia local continua fundamentada na reciclagem até os dias atuais. Foto: reprodução/youtube
    Segundo um relato da jornalista Evelyn Koch, dona do blog Vida no Egito, "a região tem um odor característico e insuportável, mas muitas famílias vivem lá por gerações e estão acostumados". Foto: wikimedia commons ?????? ??????
  • "A polícia não vai, táxi e Uber também se recusam a fazer o trajeto. A comunidade tem suas próprias regras", contou a jornalista. Foto: wikimedia commons Diego Delso
  • Evelyn explica que, para conhecer a comunidade, é necessário planejar a visita com antecedência e encontrar alguém que possa guiar o percurso.
    Evelyn explica que, para conhecer a comunidade, é necessário planejar a visita com antecedência e encontrar alguém que possa guiar o percurso. Foto: reprodução/youtube
  • Além das atividades de reciclagem, Manshiyat Naser também abriga uma das atrações turísticas mais singulares do Egito: a Igreja Suspensa de Mokattam, ou Igreja de São Simão, que foi escavada diretamente na rocha das colinas locais.
    Além das atividades de reciclagem, Manshiyat Naser também abriga uma das atrações turísticas mais singulares do Egito: a Igreja Suspensa de Mokattam, ou Igreja de São Simão, que foi escavada diretamente na rocha das colinas locais. Foto: Flickr/Geson Rathnow/Creative Commons
