Por que o Beto Carrero World foi eleito o segundo melhor parque temático do mundo; ganhou até da Disney
Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot. Foto: Instagram @betocarrero
Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral. Foto: Instagram @betocarrero
Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. Foto: Instagram @betocarrero
Por meio de nota oficial, a administração agradeceu aos visitantes pelas avaliações, assim como destacou que o reconhecimento é fruto do trabalho das equipes e da experiência oferecida ao público. Foto: Instagram @betocarrero
Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D. Foto: HVL/Wikimédia Commons
O parque conta com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo. Foto: MMS14/Wikimédia Commons
Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite. Foto: Instagram @betocarrero
O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos. Foto: Leandro Kibisz (/Wikimédia Commons
Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101. Foto: HVL/Wikimédia Commons
Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados. Foto: Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons
Atualmente, o parque está dividido em onze áreas distintas, com suas particularidades que vão desde os brinquedos, espetáculos e até mesmo sua tematização completa. Foto: Instagram @betocarrero
O Big Tower tem 100 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 30 andares. É possível ver todo o parque, a cidade e o mar antes mesmo de chegar ao topo. Foto: Reprodução/Youtube Beto Carrero World
FireWhip é a montanha-russa mais radical do Beto Carrero, segundo descrição do parque, e a primeira invertida do Brasil. Construída em 2008, ela possui 700 metros de adrenalina, a quase 100 km/h e 5 loopings. Foto: Instagram @betocarrero
Star Mountain é uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings. Foto: Instagram @betocarrero
O Beto Carrero fez parcerias estratégicas com empresas internacionais, como a Dreamworks e a Mattel, que trouxeram experiências inéditas ao Brasil. Foto: Instagram @betocarrero
Inaugurada em janeiro de 2022 como parte das comemorações de 30 anos do parque, a Cowboyland trata-se de uma renovação da antiga área do Velho Oeste com temática mais imersiva e belo paisagismo. Foto: Leandro Kibisz/Wikimédia Commons
Uma das grandes áreas do parque, onde todas as atrações são vistas por um passeio de trem, na Ferrovia DinoMagic. O passeio parte da estação João Alves de Queiroz e o passeio é todo narrado pelo percurso. Foto: HVL/Wikimédia Commons
A Nerf Mania abriga novas atrações importadas, lojas e restaurantes. Dessa forma, a área traz uma das marcas de brinquedos mais fascinantes do mundo para o Beto Carrero World. Foto: MMS14/Wikimédia Commons
Imagine um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Você está pronto para embarcar em uma aventura. Esse é o Super Soaker Splash, mais uma das atrações do Beto Carrero World. Foto: Divulgação
Na expedição do Raskapuska, o visitante pode navegar em um tronco de árvore pelo interior de uma gigantesca montanha e deixar a magia levá-la a mundos fascinantes, repletos de música, cores, fantasia e maravilhosas surpresas. Foto: RFV94 /Wikimédia Commons
Spin Blast é um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Uma aventura cheia de movimentos incríveis e risadas contagiantes, segundo o próprio parque de diversão. Foto: Divulgação
O brinquedo Rebuliço faz parte da inauguração da primeira fase da área temática Cowboyland e é fabricado pela empresa italiana Zamperla, conhecida mundialmente por desenvolver diversas atrações para os mais corajosos. Foto: Divulgação
-
O Carrossel Veneziano foi importado da Itália. Localizado na Vila Germânica, esta é uma verdadeira obra de arte, com mais de 1.800 lâmpadas iluminando sorrisos de crianças e adultos de todas as idades. Foto: RFV94 /Wikimédia Commons
Mais que um portal, é dentro do Castelo das Nações que estão localizadas as bilheterias, as salas para retirada de passaportes, agência bancária, caixas eletrônicos, loja da Griffe Beto Carrero e Betinho Carrero, entre outros setores do parque. Foto: Divulgação