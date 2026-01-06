Galeria
Para escapar do calor, cidade australiana tem de tudo no subterrâneo
A localidade é conhecida como a capital mundial da pedra preciosa opala - é a maior produtora do raro minério, que também é encontrado no município de Pedro II, no Piauí. Foto: Reprodução de Instagram
No passado, a opala era utilizada por governantes, especialmente monarcas, pela crença de que teria propriedades mágicas. Foto: Reprodução de Instagram
De acordo com essa crença, a opala revestida por uma folha de louro tornava seu possuidor invisível. Foto: Reprodução de Instagram
Com população estimada em três mil habitantes, oriundos de quase cinco dezenas de países, Coober Pedy atrai turistas de vários cantos do mundo por sua singularidade. Foto: Flickr Smart Encyclopedia
Exploradores chegam à cidade em busca de gemas de opala, que podem valer uma fortuna. Foto: Reprodução de Instagram
O que mais chama a atenção dos visitantes é o fato de a cidade ter casas, lojas, restaurantes e até mesmo motéis situados debaixo da terra. Foto: Kerry Raymond/Wikimédia Commons
As construções subterrâneas foram uma forma de adaptação ao clima hostil do deserto australiano. Foto: Lodo27 wikimedia commons
Reportagem da rede britânica BBC esteve na cidade de mineradores e entrou em algumas casas, constatando que nelas o clima é bem mais ameno que nas áreas externas. Foto: Reprodução de Instagram
Esses poços, denominados dugouts, amenizam as temperaturas extremas de um ambiente desértico, tanto o calor quanto o frio, e tornam habitáveis as casas subterrâneas. Foto: Reprodução de Instagram
Em Coober Pedy até mesmo as igrejas estão abaixo da superfície terrestre. Uma delas, ortodoxa sérvia, está entre as atrações turísticas da localidade. Foto: Robert Link/Wikimédia Commons
A luz natural em alguns ambientes das residências também é proveniente de tubos que cortam verticalmente a terra. Foto: Pavel Špindler/Wikimédia Commons
De acordo com registros históricos, a descoberta de opala na região ocorreu de forma casual em 1915 por William Hutchison, então um adolescente de 14 anos. Foto: Reprodução de Instagram
Hutchison acompanhava o pai em viagem pela Austrália à procura de ouro. Durante um dos dias da expedição, o menino deixou o acampamento às escondidas atrás de água. Foto: Reprodução de Instagram
Horas mais tarde, Hutchison reapareceu com o bolso cheio de opalas, evento que é considerado um marco de nascimento da cidade. Foto: Reprodução de Instagram
Nos anos seguintes, mineiros começaram a afluir para a região situada entre as cidades de Adelaide e Alice Springs. Foto: - Reprodução de Instagram
Em 1920, a cidade foi batizada com o nome de Coober Pedy e começaram a ser escavadas cavernas para a fixação de moradias. Foto: Reprodução de Instagram
Atualmente, Coober Pedy tem sua renda baseada não só na mineração de opala como, especialmente, no turismo. Foto: Reprodução de Instagram
A partir da 1987, com melhorias estruturais nas estradas que conduzem à região, o número de visitantes atraídos pelas características peculiares de Coober Pedy passou a aumentar. Foto: Flickr Smart Encyclopedia
Museus, lojas e galerias de arte subterrâneas despertam a curiosidade de quem chega à cidade. Foto: Lodo27/Wikimédia Commons
Uma casa antiga subterrânea com três dormitórios e até piscinas, denominada Fayes Underground Home, é aberta à visitação. Foto: Flickr alain-isabelle
As minas de opalas recebem grande afluxo de trabalhadores e seguem como uma das fontes de renda de Coober Pedy. Foto: Flickr Brian Burke
