‘Catedral subterrânea’ contra enchentes atrai atenção no Japão

RF
Redação Flipar
  • O G-Cans, oficialmente chamado de
    O G-Cans, oficialmente chamado de "Canal de Descarga Subterrânea Externa da Área Metropolitana", é considerado o maior do mundo em prevenção de inundações. Foto: Dddeco at Japanese Wikipedia
  • A estrutura foi construída para evitar que rios e canais transbordem durante épocas de chuvas fortes e tufões no Japão.
    A estrutura foi construída para evitar que rios e canais transbordem durante épocas de chuvas fortes e tufões no Japão. Foto: Reprodução/YouTube
  • O
    O "templo" fica localizado entre Showa, em Tóquio, e Kasukabe, na província de Saitama. Foto: Wikimedia Commons/Ebiebi2
  • Ele é composto por cinco imensos reservatórios de 70 metros de profundidade, conectados a um túnel subterrâneo de 6,5 km de extensão.
    Ele é composto por cinco imensos reservatórios de 70 metros de profundidade, conectados a um túnel subterrâneo de 6,5 km de extensão. Foto: Reprodução/YouTube
  • O túnel tem 10 metros de largura e fica a aproximadamente 50 metros abaixo do solo.
    O túnel tem 10 metros de largura e fica a aproximadamente 50 metros abaixo do solo. Foto: Wikimedia Commons/ ????
  • Quando o nível dos rios sobe demais, a água é levada até um enorme reservatório final, construído com 59 colunas de concreto, cada uma com 20 metros de altura e pesando 500 toneladas.
    Quando o nível dos rios sobe demais, a água é levada até um enorme reservatório final, construído com 59 colunas de concreto, cada uma com 20 metros de altura e pesando 500 toneladas. Foto: Wikimedia Commons/Amano Jun-ichi
  • Esse espaço lembra o interior de uma catedral, com 25 metros de altura e 177 metros de comprimento — por isso o apelido de
    Esse espaço lembra o interior de uma catedral, com 25 metros de altura e 177 metros de comprimento — por isso o apelido de "templo". Foto: Reprodução/YouTube
  • O sistema conta com 78 poderosas bombas capazes de bombear impressionantes 200 toneladas de água por segundo!
    O sistema conta com 78 poderosas bombas capazes de bombear impressionantes 200 toneladas de água por segundo! Foto: Reprodução/YouTube
  • A forÃ§a das bombas Ã© tÃ£o grande que equivale a motores de um Boeing 737.
    A forÃ§a das bombas Ã© tÃ£o grande que equivale a motores de um Boeing 737. Foto: Unsplash/Arkananta Adi Budicahyono
  • O sistema coleta a água de rios como o Oochi Kotone, Kuramatsu, Nagakawa e Arakawa (foto).
    O sistema coleta a água de rios como o Oochi Kotone, Kuramatsu, Nagakawa e Arakawa (foto). Foto: Wikimedia Commons/Syced
  • Depois, essa Ã¡gua Ã© bombeada para o rio Edogawa, que fica em um nÃ­vel mais baixo e faz o transporte atÃ© o mar.
    Depois, essa Ã¡gua Ã© bombeada para o rio Edogawa, que fica em um nÃ­vel mais baixo e faz o transporte atÃ© o mar. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/LERK
  • A construção do G-Cans durou 13 anos, entre 1993 e 2006, e custou cerca de 2,2 bilhões de dólares.
    A construção do G-Cans durou 13 anos, entre 1993 e 2006, e custou cerca de 2,2 bilhões de dólares. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além de proteger Tóquio contra enchentes perigosas, o sistema também virou uma atração turística.
    Além de proteger Tóquio contra enchentes perigosas, o sistema também virou uma atração turística. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante os períodos de seca, é possível visitar o local em passeios guiados.
    Durante os períodos de seca, é possível visitar o local em passeios guiados. Foto: Wikimedia Commons/Ubahnverleih
  • Além disso, a
    Além disso, a "catedral subterrânea" também já foi usada como cenário de filmes, clipes musicais e comerciais. Foto: Reprodução/YouTube
  • O Japão enfrenta problemas históricos com inundações devido ao seu relevo montanhoso, à presença de muitos rios e ao clima propenso a chuvas intensas e tufões.
    O Japão enfrenta problemas históricos com inundações devido ao seu relevo montanhoso, à presença de muitos rios e ao clima propenso a chuvas intensas e tufões. Foto: Reprodução/YouTube
  • A região de Tóquio possui um grande número de rios e sofreu com urbanização e industrialização, o que agravou sua vulnerabilidade a enchentes.
    A região de Tóquio possui um grande número de rios e sofreu com urbanização e industrialização, o que agravou sua vulnerabilidade a enchentes. Foto: Yu Kato/Unsplash
  • Ao longo do tempo, o país adotou medidas como a
    Ao longo do tempo, o país adotou medidas como a "Lei do Rio" (1896), que exigia a construção de diques, mas elas foram insuficientes. Foto: Wikimedia Commons/Marie-Sophie Mejan
  • O devastador tufão Vera, em setembro de 1959, causou a morte de mais de 5 mil pessoas e deixou 39 mil feridos. A partir dali, o governo japonês começou a investir em planos efetivos contra inundações.
    O devastador tufão Vera, em setembro de 1959, causou a morte de mais de 5 mil pessoas e deixou 39 mil feridos. A partir dali, o governo japonês começou a investir em planos efetivos contra inundações. Foto: Wikimedia Commons/??????????
