Animais
Cão com “habilidades artísticas” produz quadro de Jesus Cristo e viraliza
O cão de seis anos se chama Monkey e seu trabalho que mostra a face de Jesus causou espanto e emoção. Quem vê a tela imagina que alguém pelo menos deu começo às pinceladas. E o cachorro fez uma ou outra. Foto: Reprodução de redes sociais
Mas, na verdade, ele recebeu a tela em branco e fez tudo, sob a supervisão de seu adestrador, Omar von Muller, um profissional que se dedicou durante seis meses para preparar o cachorro para ter as habilidades artísticas. Foto: Reprodução de redes sociais
"Todo o crédito é dele. É o único cachorro no mundo fazendo isso" , disse Von Muller com orgulho em entrevista à WPLG Local 10. Foto: Reprodução de redes sociais
Cada obra leva cerca de uma hora e meia para ser feita. Os quadros de Monkey sao vendidos entre US$ 1.500 e US$ 2.000. O cão assina botando a pata no canto da tela. Foto: Reprodução de redes sociais
Os cachorros estão entre as espécies com maior capacidade de aprendizado. E algumas raças são especialmente adestráveis ou apresentam um instinto natural que revela inteligência nas ações. Foto: Reprodução de redes sociais
Veja uma lista publicada recentemente pelo portal "s2pets" que aponta raças de cães que são consideradas inteligentes, espalhadas pelo mundo. Foto: Youtube/CINOBRAS TV OFICIAL
Boiadeiro Australiano - Ágil e trabalhador, o Boiadeiro Australiano é extremamente inteligente e aprende comandos com rapidez. Sua inteligência se manifesta na capacidade de tomar decisões autônomas ao conduzir rebanhos. Foto: Youtube/CINOBRAS TV OFICIAL
Rottweiler - Forte e protetor, o Rottweiler é altamente obediente quando bem treinado. Sua inteligência aparece na forma como avalia situações antes de agir, sendo excelente cão de guarda. Foto: Youtube/Xtreme Dogs Brasil
Spaniel Anão Continental - Pequeno e vivaz, o Papillon impressiona pela rapidez de raciocínio. Aprende truques com facilidade e responde bem a estímulos mentais e adestramento de agilidade. Foto: Youtube/ Lucas Gaspar
Labrador Retriever - Amável e sociável, o Labrador combina inteligência emocional e lógica. É amplamente usado como cão-guia e de assistência devido à sua facilidade de aprendizado. Foto: Youtube/ PeritoAnimal
Pastor de Shetland - Ágil e atento, o Pastor de Shetland aprende comandos com pouquíssimas repetições. Sua inteligência brilha em esportes caninos e na obediência avançada. Foto:
Doberman Pinscher- Elegante e alerta, o Doberman tem raciocínio rápido e ótima memória. Sua inteligência é notável em trabalhos de proteção e resposta rápida a treinamentos complexos. Foto: Youtube/ VietPet TV
Golden Retriever - Gentil e cooperativo, o Golden aprende com facilidade e gosta de agradar. Sua inteligência aparece no trabalho como cão terapeuta e de resgate, onde age com sensibilidade. Foto: Instagram @shurastey.dogs
Pastor Alemão - Versátil e disciplinado, o Pastor Alemão se destaca pela capacidade de aprender tarefas complexas. Sua inteligência o torna ideal para trabalhos policiais e militares. Foto: Youtube/PeritoAnimal
Poodle- Elegante e brincalhão, o Poodle é um dos cães mais inteligentes do mundo. Ele memoriza comandos com rapidez e adora resolver problemas e desafios mentais. Foto: Reprodução/PeritoAnimal
Border Collie - Extremamente focado e intuitivo, o Border Collie lidera o ranking de inteligência canina. Ele entende novos comandos quase instantaneamente e se destaca em pastoreio e competições. Foto: Youtube/PeritoAnimal
