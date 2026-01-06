Animais
Influenciador leva cães de abrigo para passear por Nova York e aumenta número de doações
A estratégia é tão simples quanto criativa: ele coloca os animais em uma mochila adaptada e percorre as áreas mais badaladas de Nova York com uma placa que diz “adote-me”. Foto: Reprodução/Instagram
As caminhadas são registradas em vídeo e divulgadas nas redes sociais de Bryan Reisberg, onde rapidamente alcançam grande repercussão. Foto: Reprodução/Instagram
Mais do que cenas carismáticas, a ação gera resultados concretos. Ao circular fora do ambiente dos abrigos, os cães chamam a atenção e interagem com pedestres. Foto: Reprodução/Instagram
Alguns cachorros até revelam traços de personalidade que dificilmente seriam percebidos atrás das grades de um abrigo. Foto: Reprodução/Instagram
Esse contato mais humano e espontâneo, segundo Bryan, aumenta significativamente as chances de adoção. Foto: Reprodução/Instagram
Um exemplo é a cadela Bertha, que participou de um desses passeios e foi adotada poucos dias depois. Foto: Reprodução/Instagram
A inspiração para o projeto surgiu de forma natural. Antes de envolver animais resgatados, Bryan já levava sua própria cadela, Maxine, para passear de metrô dentro de uma mochila. Foto: Reprodução/Instagram
Na época, ela ficou conhecida na internet como “a cachorra da mochila”, o que fez Bryan largar o emprego em 2021 para se dedicar ao projeto. Foto: Reprodução/Instagram
Os registros das reações curiosas e encantadas dos nova-iorquinos viralizaram, mostrando o impacto de apresentar um cachorro em contextos cotidianos e acessíveis. Foto: Reprodução/Instagram
Foi ali que ele percebeu como aquele formato poderia ajudar outros animais a serem vistos além dos muros dos abrigos. Foto: Reprodução/Instagram
Com mais de 75 milhões de visualizações acumuladas, Bryan também é o criador da marca Little Chonk, especializada em mochilas para pets, diretamente inspirada na convivência com Maxine. Foto: Reprodução/Instagram
Os passeios com os cães adotáveis duram algumas horas e incluem trajetos de metrô, visitas a parques e encontros espontâneos com pessoas nas ruas. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
Em cada publicação, ele descreve o perfil comportamental do animal, o que facilita a identificação de possíveis interessados. Foto: Reprodução/Instagram
No caso de Bertha, por exemplo, Bryan destacou que ela gosta de beijos, brinquedos específicos, fazer amigos, além de ter uma certa aversão a alguns tipos de pelúcia. Foto: Reprodução/Instagram
O projeto acontece em parceria com o Animal Care Centers of NYC e conta ainda com o apoio de organizações como a Best Friends Animal Society, responsáveis por auxiliar na seleção dos cães. Foto: Reprodução @bfas_ny
Ao The Washington Post, Reisberg destacou que a experiência vai além do conteúdo digital: “É maluco para mim, poder ver mudanças reais do impacto direto que estou a ter para melhorar a vida de outra pessoa e de outro cão”. Foto: Reprodução/Instagram
Ele revelou que dedica cerca de um dia por semana à iniciativa, ajustando os passeios às necessidades e limites de cada animal. Foto: Reprodução/Instagram