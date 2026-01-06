Assine
Mais imóveis do que gente: o que está por trás desse cenário no Brasil

RF
Redação Flipar
    A cidade de Rio Quente, em Goiás, é uma delas. Tem cerca de 3,9 mil moradores, mas o incrível é que tem mais de 4,1 mil casas na região. Foto: Divulgação Prefeitura de Rio Quente
    Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Foto: Sandro Leal Prefeitura de Arroio do Sal
    Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores. Foto: reprodução
    Na maioria das vezes, isso acontece em cidades que são destinos turísticos, como Ilha Comprida, SP (foto), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA). Foto: Vanderlei Bissiato wikimedia commons
    Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa. Foto: reprodução
    Xangri-Lá (foto), Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul são outras cidades com esses moldes na região gaúcha, todas no litoral norte do estado. Foto: Divulgação Prefeitura de Xangri-lá
    No top 10 das cidades com mais casas por pessoa, também estão Jaguaruna (SC), Pontal do Paraná (PR) (foto), Imbé (RS), Ilha Comprida (SP) e Saubara (BA), onde a média é quase 1,2 casa por pessoa. Foto: viagensecaminhos wikimedia commons
    No estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba, conhecida por seus condomínios de luxo, como a casa do jogador Neymar, é citada pela curiosa estatística. Foto: reprodução
    Com uma população de 41.220 pessoas, a região costuma receber muitos visitantes da zona oeste do Rio e da Baixada Fluminense, principalmente nos fins de semana. Foto: reprodução
    Muitas pessoas vão para aproveitar o Poção de Muriqui, um lugar onde três cachoeiras se encontram e formam um rio que deságua na praia de Muriqui. Foto: divulgação
    Outro lugar com mais gente do que casa, Matinhos, no litoral do Paraná, fez um grande investimento de R$ 314,9 milhões para ampliar a sua praia, usando 3,2 milhões de metros cúbicos de areia, o que equivale a 220 mil caminhões cheios! Foto: Domínio público
    Essa ação segue uma tendência em várias cidades litorâneas do Brasil, que estão ampliando suas praias para atrair mais turistas e lidar com a constante erosão da costa. Foto: john Hidalgo magalha wikimedia commons
    Já na Bahia, Vera Cruz é uma cidade que se separou de Itaparica há cerca de 60 anos e costuma recebe bastante gente que busca um lugar tranquilo perto do mar. Foto: Elvis Boaventura wikimedia commons
    Por lá, a praia da Conceição é conhecida pela sua boa estrutura e tranquilidade, atraindo muitos visitantes. Quer saber por que Rio Quente lidera a estatística? Conheça mais sobre a cidade! Foto: reprodução
    Em 1722, numa Ã©poca em que o colonialismo estava em alta, Bartolomeu Bueno Filho encontrou por acaso uma grande riqueza natural: as Ã¡guas quentes de GoiÃ¡s. Foto: Silvio Chiozini wikimedia commons
    Enquanto explorava as montanhas do estado, o bandeirante encontrou fontes borbulhantes saindo das rochas do rio quente. Era como um tesouro escondido que jorrava em abundância, criando um lindo fenômeno da natureza. Foto: flickr Otávio Nogueira
    Com o tempo, esse lugar paradisÃ­aco se tornou um dos destinos turÃ­sticos mais populares do Brasil, conhecido em todo lugar. Foto: flickr OtÃ¡vio Nogueira
    Hoje, Rio Quente abriga o maior rio de águas termais do mundo, com 12 quilômetros de extensão! Foto: flickr Otávio Nogueira
    A cidade também é conhecida por ter a Pousada do Rio Quente, fundada nos anos 60 pela família Palmerston, que hoje se transformou no Rio Quente Resorts, um lugar com uma estrutura requintada. Foto: Silvio Chiozini wikimedia commons
    Por conta de seus pontos turísticos naturais únicos, Rio Quente acabou se tornando um destino muito mais turístico do que outras cidades ao redor, o que fez com que muita gente deixasse de ter residência fixa por lá. Foto: flickr Otávio Nogueira
    Rio Quente é um destino ideal para relaxar e se conectar com a natureza, com suas águas quentes e cristalinas. E a cidade está com imóvel sobrando para quem estiver interessado! Foto: flickr MTur Destinos
