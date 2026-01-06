Estilo de Vida
Transformação radical: Homem mais tatuado do Brasil vira religioso e tira tatuagens
A remoção já passou por cinco sessões e deve precisar pelo menos mais três para ser concluída. Foto: Montagem/Reprodução
A popularização das tatuagens no Brasil acompanha uma tendência mundial: 37% dos brasileiros têm ao menos uma, o que coloca o país em 9º no ranking global. Foto: Felix/Pixabay
Por outro lado, o Brasil também é o segundo no mundo em buscas por remoção de tatuagens, atrás apenas dos EUA. Foto: Jake Parkinson/Pixabay
Essa tendência, impulsionada por celebridades, levou ao avanço de novas tecnologias a laser que permitem tratamentos personalizados que preservam a pele. Foto: Reprodução/Instagram
Especialistas destacam a importÃ¢ncia de usar equipamentos com registro na Anvisa para garantir seguranÃ§a e eficÃ¡cia. Foto: Marcelo Camargo - AgÃªncia Brasil
A origem da tatuagem atravessa diversas culturas, civilizações e períodos históricos. É uma das formas de expressão corporal mais antigas da humanidade. Foto: James Douglas/Unsplash
Evidências arqueológicas mostram que a prática de marcar a pele acompanha os seres humanos há milhares de anos. Foto: oCDr/Unsplash
Inicialmente, as tatuagens não eram apenas uma forma de arte corporal, mas serviam a propósitos rituais, de identificação social, de proteção e até mesmo de cura. Foto: Imagem gerada por IA/Freepik
Uma das evidências mais antigas de tatuagens vem de Ötzi, o Homem do Gelo, uma múmia de 5.300 anos encontrada nos Alpes. Foto: Wikimedia Commons/Helmut Simon
Em sociedades antigas, como no Egito, Grécia e Roma, as tatuagens tinham significados variados, indo de símbolos religiosos e espirituais a marcas de status social ou punição. Foto: Alex Germany/Unsplash
Na PolinÃ©sia, a tatuagem, ou tatau (termo do qual a palavra "tattoo" se originou), era uma prÃ¡tica profundamente enraizada na cultura e na espiritualidade. Foto: Robert Stokoe/Pexels
Os desenhos complexos e intrincados contavam histórias sobre a linhagem, conquistas e poder de um indivíduo. Foto: Wikimedia Commons/Lina Tawfik
A dor do processo era vista como uma parte essencial do ritual, demonstrando força e coragem. Foto: Dean Moriarty/Pixabay
Entre os povos indígenas, especialmente nas Américas, na África e na Oceania, a tatuagem tinha forte relação com rituais de passagem, identidade tribal, proteção espiritual e ligação com ancestrais. Foto: The New York Public Library/Unsplash
No Japão, as tatuagens ganharam destaque artístico, especialmente no estilo irezumi, associado inicialmente a rituais religiosos e mais tarde à Yakuza, tornando-se uma tradição estética rica em detalhes. Foto: Pexels/TH Team
Com o passar dos séculos, a tatuagem sofreu períodos de marginalização no Ocidente, sendo associada a marinheiros, prisioneiros e grupos sociais específicos, até ressurgir como expressão de liberdade individual no século 20. Foto: nick gibbs/Pixabay
Durante a Idade Média, a prática foi proibida pela Igreja Católica, que a via como uma forma de paganismo. Foto: Beth Macdonald/Unsplash
O desenvolvimento das máquinas elétricas de tatuagem, no final do século 19, revolucionou a prática, tornando-a mais acessível e popular. Foto: Aamir Mohd Khan/Pixabay
Hoje, a tatuagem é uma forma de arte consolidada em todo o mundo, com diferentes estilos, técnicas e significados, variando de acordo com as culturas e com a individualidade de cada um. Foto: Pexels/Kevin Bidwell
