Selton Mello prepara adaptação de clássico de Machado de Assis

Redação Flipar
    Ele irá dirigir o longa e interpretar Simão Bacamarte, médico que retorna a Itaguaí decidido a criar um manicômio. O ator afirmou que levar a obra para o cinema é um sonho antigo e que considera o texto atual e necessário. Foto: Reprodução
    Enquanto prepara o novo projeto, Mello divulga também a comédia americana "Anaconda", seu primeiro trabalho nos Estados Unidos após o sucesso de "Ainda Estou Aqui". Em 2025, ele também celebra 40 anos de carreira. Foto: Cintas Perdidas/Wikimedia Commons
    Em novembro de 2024, Selton Mello revelou à revista “GQ Brasil” que teve de lidar com transtornos de saúde por mais de uma década pelo uso de medicamentos para emagrecer. As exigências da profissão afetaram o bem-estar do ator, que teve até depressão. Foto: - Reprodução de Trailer
    O ator vive momento de alta na carreira. Ele foi um dos protagonistas de "Ainda Estou Aqui", que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025. Selton interpretou o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser preso por militares. Foto: Divulgação
    E a estreia de Selton em Hollywood foi no citado filme "Anaconda". Ele contracena com Jack Black e Paul Rudd, interpretando um especialista em cobras. Foto: Reprodução/Instagram
    Selton publicou um vídeo dos bastidores das gravações de “Anaconda” em que improvisa uma “banda” com os colegas Jack Black e Paul Rudd, enfatizando um clima leve e amistoso nas filmagens. Foto: Divulgação/Sony Pictures
    Selton Mello foi confirmado no elenco de “La Perra”, novo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor (foto). A produção é baseada no romance da colombiana Pilar Quintana e será filmada no sul do Chile. Foto: Gobierno de Chile wikimedia commons
    Durante os anos 1990, Selton se tornou conhecido nacionalmente por seu trabalho em novelas e minisséries como "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Tropicaliente" (1994) e "A Indomada" (1997). Foto: reprodução/tv globo
    No cinema, Selton entregou performances marcantes em filmes como "O Auto da Compadecida" (2000) e "Lisbela e o Prisioneiro" (2003), que ajudaram a solidificar de vez sua carreira. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Além de atuar, Selton Mello tem uma carreira de destaque também como diretor. Ele dirigiu os aclamados filmes "Feliz Natal" (2008), "O Palhaço" (2011) e "O Filme da Minha Vida" (2017). Foto: divulgação
    Na televisão, Selton continuou sua trajetória de sucesso em séries aclamadas, como "Sessão de Terapia" (2019-2021), na qual interpretou o psicoterapeuta Caio Barone. Outro marco em sua carreira foi a série "O Mecanismo" (2018-2019), da Netflix, sobre a operação Lava Jato. Foto: Reprodução/Instagram
    Selton também é dublador e já deu voz a diversos personagens marcantes, como Charlie Brown em "A Turma do Charlie Brown" (1983) e Brandon Walsh no clássico "Os Goonies" (1985), entre outros. Foto: divulgação
    Reconhecido por sua discrição na vida pessoal, Selton Mello mantém um perfil mais reservado no dia a dia, longe dos holofotes e das páginas de fofoca. Foto: - Reprodução de Trailer
