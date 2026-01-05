Assine
Pirâmide subaquática impressiona cientistas no Japão

RF
Redação Flipar
  • Chamado de Monumento Yonaguni, a estrutura tem cerca de 27 metros de altura.
    Chamado de Monumento Yonaguni, a estrutura tem cerca de 27 metros de altura. Foto: Reprodução do Youtube Canal HISTORY
  • Suas características — como degraus angulares e plataformas planas — sugerem uma possível origem artificial, levando alguns a chamá-lo de
    Suas características — como degraus angulares e plataformas planas — sugerem uma possível origem artificial, levando alguns a chamá-lo de "Atlântida do Japão". Foto: Divulgação/CulturedWanderer
  • Teorias propõem que ele tenha mais de 10 mil anos, o que o tornaria mais antigo que as pirâmides do Egito e Stonehenge, desafiando a cronologia tradicional do desenvolvimento humano.
    Teorias propõem que ele tenha mais de 10 mil anos, o que o tornaria mais antigo que as pirâmides do Egito e Stonehenge, desafiando a cronologia tradicional do desenvolvimento humano. Foto: Melkov via Wikimedia Commons
  • O geólogo Masaaki Kimura, um dos principais pesquisadores do local, defende que o monumento foi construído por uma civilização por volta de 2 mil a 3 mil anos. Na época, o nível do mar era mais baixo.
    O geólogo Masaaki Kimura, um dos principais pesquisadores do local, defende que o monumento foi construído por uma civilização por volta de 2 mil a 3 mil anos. Na época, o nível do mar era mais baixo. Foto: Vincent Lou pelo Wikimedia Commons
  • Possivelmente, a estrutura era ligada ao mítico continente conhecido como Lemúria.
    Possivelmente, a estrutura era ligada ao mítico continente conhecido como Lemúria. Foto: Melkov pelo Wikimedia Commons
  • O debate sobre a origem do Monumento de Yonaguni voltou à tona em abril de 2024, após o autor Graham Hancock e o arqueólogo Flint Dibble discutirem o tema no podcast
    O debate sobre a origem do Monumento de Yonaguni voltou à tona em abril de 2024, após o autor Graham Hancock e o arqueólogo Flint Dibble discutirem o tema no podcast "Joe Rogan Experience". Foto: Reprodução do Youtube Canal HISTORY
  • "Já vi muitas coisas naturais malucas e não vejo nada aqui que me lembre arquitetura humana", afirmou Dibble. Foto: Reprodução do Youtube Canal HISTORY
  • Por outro lado, Hancock citou possíveis indícios de construção humana, como degraus esculpidos e até um suposto rosto gravado na pedra.
    Por outro lado, Hancock citou possíveis indícios de construção humana, como degraus esculpidos e até um suposto rosto gravado na pedra. Foto: Reprodução do Youtube Canal HISTORY
  • Ele comparou Yonaguni a Göbekli Tepe (Turquia), uma das estruturas mais antigas conhecidas (~9500 a.C.).
    Ele comparou Yonaguni a Göbekli Tepe (Turquia), uma das estruturas mais antigas conhecidas (~9500 a.C.). Foto: Wikimedia Commons/Teomancimit
  • Céticos, como o geólogo Robert Schoch, explicam as formações como fruto de fraturas naturais em arenito, comuns em regiões tectonicamente ativas, como é o caso do Japão.
    Céticos, como o geólogo Robert Schoch, explicam as formações como fruto de fraturas naturais em arenito, comuns em regiões tectonicamente ativas, como é o caso do Japão. Foto: Masahiro Kaji pelo Wikimedia Commons
  • As Ilhas Ryukyu, região onde a estrutura foi encontrada, formam um extenso arquipélago localizado no extremo sul do Japão, estendendo-se do sudoeste de Kyushu até perto de Taiwan, no Mar da China Oriental.
    As Ilhas Ryukyu, região onde a estrutura foi encontrada, formam um extenso arquipélago localizado no extremo sul do Japão, estendendo-se do sudoeste de Kyushu até perto de Taiwan, no Mar da China Oriental. Foto: NASA
  • Esse conjunto de ilhas é conhecido não apenas pela sua beleza natural exuberante, mas também por sua rica herança cultural, distinta do restante do Japão.
    Esse conjunto de ilhas é conhecido não apenas pela sua beleza natural exuberante, mas também por sua rica herança cultural, distinta do restante do Japão. Foto: CEphoto; Uwe Aranas/Wikimédia Commons
  • A maior e mais importante ilha do grupo é Okinawa, que abriga a capital, Naha (foto), e é um centro político, econômico e cultural da região.
    A maior e mais importante ilha do grupo é Okinawa, que abriga a capital, Naha (foto), e é um centro político, econômico e cultural da região. Foto: Wikimedia Commons/663highland
  • O dialeto e as tradições locais, como a música tocada com o sanshin (instrumento de cordas típico), as danças tradicionais e a culinária — que mistura elementos japoneses, chineses e do sudeste asiático — conferem uma identidade única ao povo ryukyuan.
    O dialeto e as tradições locais, como a música tocada com o sanshin (instrumento de cordas típico), as danças tradicionais e a culinária — que mistura elementos japoneses, chineses e do sudeste asiático — conferem uma identidade única ao povo ryukyuan. Foto: Domínio público
  • Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Ryukyu, em especial Okinawa, foram palco de intensos combates, o que deixou marcas profundas tanto na paisagem quanto na memória da população.
    Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Ryukyu, em especial Okinawa, foram palco de intensos combates, o que deixou marcas profundas tanto na paisagem quanto na memória da população. Foto: Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively © CEphoto, Uwe Aranas
  • Após o conflito, as ilhas ficaram sob administração dos Estados Unidos até 1972, quando foram devolvidas oficialmente ao Japão.
    Após o conflito, as ilhas ficaram sob administração dos Estados Unidos até 1972, quando foram devolvidas oficialmente ao Japão. Foto: Wikimedia Commons/Ray_go
  • Hoje, as Ilhas Ryukyu são um destino turístico popular, atraindo visitantes por suas praias paradisíacas e recifes de coral (excelentes para mergulho).
    Hoje, as Ilhas Ryukyu são um destino turístico popular, atraindo visitantes por suas praias paradisíacas e recifes de coral (excelentes para mergulho). Foto: Wikimedia commons/MagentaTardigrade
